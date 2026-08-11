Yan Diomande cumple en el Real Madrid la desgarradora promesa hecha a su hermana fallecida: "Voy a demostrar que tenías razón"

El extremo marfileño perdió a su hermana de 15 años cuando empezaba en el CD Leganés y ahora honra su memoria con el fichaje más importante de su carrera

Yan Diomande ya es jugador del Real Madrid. El extremo marfileño de 19 años firma hasta junio de 2033 después del acuerdo alcanzado con el RB Leipzig en una operación valorada en 125 millones de euros más variables.

Detrás de uno de los mayores traspasos de la historia del fútbol se esconde una promesa familiar. Diomande llega al Santiago Bernabéu dispuesto a cumplir el sueño que compartió durante su infancia con Roxane, su hermana fallecida con solo 15 años.

Roxane creyó en Yan Diomande cuando Chelsea y Bournemouth no lo hicieron

Diomande reconstruyó su historia en una carta publicada en The Players’ Tribune. El relato comienza en Abiyán, donde jugaba al fútbol con sandalias de plástico y convertía cualquier espacio libre del barrio en un campo improvisado.

Sus primeras botas fueron un acontecimiento tan importante que llegó a dormir con ellas puestas. En casa tampoco había una camiseta oficial de Cristiano Ronaldo: alguien le regaló una imitación del Manchester United y él escribió en la espalda el nombre del portugués y el número siete con un rotulador negro.

Roxane era quien protegía aquel sueño cuando todavía parecía imposible. “Tenías 10 años y ya eras mi agente”, recuerda el futbolista. Mientras otros se reían cuando hablaban de una futura carrera profesional, ella aseguraba que su hermano podía llegar a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

No fue un camino directo. Diomande pasó por pruebas con Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos y Crystal Palace, pero ninguno le ofreció un contrato. Tampoco encontró sitio en equipos filiales de la MLS. Su visado terminó y tuvo que regresar a África sin explicaciones y con la sensación de haber perdido su gran oportunidad.

El debut de Diomande ante el Real Madrid precedió a la tragedia

El Leganés apareció cuando casi todas las puertas se habían cerrado. El club madrileño acordó su incorporación en noviembre de 2024 y lo integró inicialmente en el filial, que competía en Tercera Federación. Solo necesitó tres partidos para llamar la atención del primer equipo.

El 29 de marzo de 2025, con 18 años, debutó en LaLiga en el Santiago Bernabéu. El Leganés perdió por 3-2 frente al Real Madrid, pero aquella noche confirmó que el joven llegado desde una academia estadounidense podía competir en uno de los escenarios más exigentes del mundo.

Pocas semanas después recibió una llamada desde Costa de Marfil. Le comunicaron que Roxane había muerto después de que alguien introdujera una sustancia en su bebida durante una fiesta. Nunca llegó a conocer con exactitud qué sucedió ni encontró respuestas que explicaran la muerte de una adolescente de 15 años.

Diomande admite que la noticia lo dejó paralizado y que desde entonces convive con una sensación de vacío. La carta fue su forma de expresar un dolor del que no consigue hablar abiertamente y de dejar por escrito la promesa que guía su carrera: “Todo lo que hago en un campo de fútbol es para ti”.

RB Leipzig y Costa de Marfil transformaron a Diomande en una estrella mundial

El extremo terminó su breve paso por el Leganés con dos goles y una asistencia en diez encuentros de Primera División. El RB Leipzig identificó inmediatamente su potencial y pagó 20 millones de euros por él en julio de 2025, apenas cuatro meses después de su debut profesional.

Su progresión en Alemania fue extraordinaria. Diomande cerró la temporada con 13 goles en 35 partidos entre la Bundesliga y la Copa, además de nueve asistencias. El Leipzig terminó tercero y consiguió una plaza para la Champions League con el marfileño convertido en uno de sus principales argumentos ofensivos.

Una de sus actuaciones más impactantes llegó en el 6-0 contra el Eintracht Frankfurt. Firmó un triplete y se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia de la Bundesliga en conseguirlo, únicamente por detrás de Walter Bechtold, que estableció el récord en 1965.

Diestro, explosivo y capaz de jugar en las dos bandas, terminó el curso con un 56% de éxito en sus regates, el porcentaje más alto entre los jugadores de las principales ligas europeas. Su potencia en carrera y su facilidad para eliminar defensores también llamaron la atención durante el Mundial de 2026 con Costa de Marfil.

El Real Madrid reúne a Diomande con Mbappé y abre una nueva etapa

El Real Madrid confirmó que Diomande estará vinculado al club durante las próximas siete temporadas. Aunque la entidad no publicó las cifras, la operación se sitúa en 125 millones fijos y entre 10 y 15 millones adicionales por objetivos.

La cantidad puede convertirlo en el fichaje más caro de la historia madridista y en el futbolista africano por el que más dinero se ha pagado. El Leipzig multiplica en un año la inversión realizada, mientras que el Leganés recibirá alrededor de seis millones gracias al porcentaje que conservó sobre una futura venta.

José Mourinho incorpora un extremo que puede equilibrar el ataque desde la derecha, pero que también se desenvuelve con naturalidad en el costado izquierdo. Su llegada abre la posibilidad de formar una delantera con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, además de elevar la competencia en una plantilla construida para recuperar la Champions.

Diomande llega al Bernabéu solo 16 meses después de debutar allí con el Leganés. Ya no es el adolescente rechazado por media Europa ni el futbolista que dormía en una habitación de un centro de entrenamiento sin televisión. El escenario es el mismo, pero su vida ha cambiado por completo.

Roxane no podrá verlo vestido de blanco, aunque su nombre acompañará cada carrera, cada regate y cada gol. El gran fichaje del Real Madrid no juega únicamente para justificar 125 millones de euros. También lo hace para demostrar que su hermana tenía razón.