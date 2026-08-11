El relevo de Infantino como presidente de la FIFA

Varios son los candidatos a arrebatarle el sillón presidencial de la FIFA a Infantino, que el próximo 18 de marzo de 2027 afrontará por primera vez unas elecciones que no serán una mera formalidad; los futuribles tendrán hasta noviembre de este año para presentar sus candidaturas

El suizo Gianni Infantino afronta por primera vez en mucho tiempo unas elecciones a la presidencia de la FIFA con una incertidumbre real. Ya no parecen una mera formalidad, después de que la crisis abierta sobre su figura en las últimas semanas haya cambiado por completo el escenario futbolístico a nivel global

Infantino anunció el pasado mes abril que optará a un nuevo mandato en 2027, llevándose a cabo el Congreso de la FIFA el próximo mes de marzo en Rabat (Marruecos). Precisamente ese es uno de los detalles más espinosos de la última semana, no siendo casualidad que Gianni Infantino se lleve la cita hasta territorio marroquí, siendo muchas las informaciones que aseguran que le habrían prometido la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de su apoyo y el de sus socios africanos.

Pero el de la final del Mundial 2030 no es más que un frente más dentro de una crisis global en la que la oposición ha ganado fuerza después del fracaso del proyecto para comercializar una participación de los derechos del Mundial. Es decir, privatizarlo. Tanto UEFA, AFC y Concacaf han cuestionado públicamente la actuación del actual presidente de la FIFA y han reclamado incluso una investigación independiente sobre lo ocurrido. Varias federaciones nacionales, por su parte, también han empezado a retirar su apoyo al actual presidente, generándose un conflicto en el planeta fútbol que no se recuerda en muchos años atrás.

Estando el 18 de noviembre de 2026 en el horizonte como fecha límite para presentar las candidaturas a presidente de la FIFA y optar a convertirse en el relevo de Gianni Infantino al frente de la mayor organización futbolística a nivel mundial, ya hay varios nombres sobre la mesa.

Los candidatos para sustituir a Infantino en la FIFA

La carrera todavía no ha comenzado oficialmente, pero lo cierto es que Gianni Infantino lleva desde que finalizó el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ganado por la Selección Española de Luis de la Fuente, moviéndose en el alhambre. El suizo suma defensores y detractores, siendo cada vez más los que piensan que debe dimitir.

Muchos son los futuribles a sustituir a Infantino, aunque ninguno de los principales aspirantes tiene asegurada una candidatura. Ni siquiera se ha confirmado que vayan a presentarse, aunque ya son varios los nombres que están sonando para ello "Se están barajando nombres llamativos en este momento, pero también se están considerando otros nombres no tan conocidos", ha llegado a asegurar el presidente de la Federación Sueca de Fútbol, Simon Aström, en una entrevista concedida a 'Svenska Dagbladet', done ha hilado aún más fino: "En tres o cuatro semanas podrían saberse".

Victor Montagliani, el candidato que puede aglutinar a la oposición

El presidente de Concacaf es actualmente uno de los nombres que más atención está despertando. Victor Montagliani tiene experiencia dentro de la FIFA, conoce el funcionamiento de las distintas confederaciones y ha ganado protagonismo durante el proceso de organización del Mundial de 2026. El dirigente canadiense estaría estudiando seriamente la posibilidad de enfrentarse a Infantino, según las diversas informaciones procedentes del extranjero. Su principal fortaleza sería precisamente su capacidad para construir un proyecto que no estuviera identificado exclusivamente con Europa.

Una candidatura de Montagliani podría convertirse en el punto de encuentro para quienes quieren un cambio en la FIFA sin plantear una ruptura con las estructuras actuales. Por ello, su nombre aparece en numerosos foros entre los principales posibles sucesores de Infantino.

Aleksander Ceferin, el gran nombre de la UEFA

Si existe un dirigente que haya protagonizado el enfrentamiento político con Infantino en los últimos años, ese es Aleksander Ceferin. El presidente de la UEFA es la cabeza visible del bloque con mayor peso económico del fútbol mundial.

A lo largo de los años, Ceferin ha mantenido importantes diferencias con Infantino en cuestiones relacionadas con la gobernanza y el futuro de las competiciones futbolísticas. Su candidatura tendría una enorme capacidad de movilización en Europa, aunque también plantea una dificultad evidente: para derrotar a Infantino no bastaría con reunir los votos europeos.

El próximo presidente de la FIFA necesitará construir una mayoría verdaderamente internacional. Por eso, una de las incógnitas será saber si Ceferin decide ponerse al frente de la oposición o si la UEFA apuesta finalmente por otro perfil capaz de conseguir apoyos en otros continentes.

Salman bin Ebrahim Al Khalifa, el viejo rival de Infantino

Otro candidato que conoce perfectamente lo que significa enfrentarse a Infantino en unas elecciones es Salman bin Ebrahim Al Khalifa. De hecho, el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol ya disputó la presidencia de la FIFA contra el suizo en 2016. En aquella votación obtuvo 88 votos frente a los 115 de Infantino, que terminó convirtiéndose en el sucesor de Sepp Blatter.

Ahora, diez años después, el dirigente bahreiní vuelve a aparecer entre los posibles aspirantes a arrebatarle el poder a Infantino. Su gran baza para ello sería el peso de Asia, un bloque de enorme importancia en cualquier elección de la FIFA. La verdadera complicación para Salman bin Ebrahim Al Khalifa viene en la necesidad, también, de convencer a federaciones de otros continentes para transformar ese respaldo regional en una candidatura realmente competitiva. Ahí es dónde flaquean sus fuerzas.

Lise Klaveness, la alternativa más rupturista para FIFA

El nombre de Lise Klaveness representa una opción completamente diferente a las demás. La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol se ha convertido en una de las voces más críticas con Infantino y con algunas de las decisiones adoptadas durante su mandato. Su discurso está especialmente centrado en la transparencia, la gobernanza y la independencia de las instituciones futbolísticas.

Klaveness ha ganado protagonismo precisamente por su oposición al proyecto de comercialización de los derechos del Mundial y por sus críticas al funcionamiento de la FIFA con Infantino al frente. Además, su candidatura contaría con el componente simbólico de ser la primera mujer al frente del organismo rector del fútbol mundial. El propio expresidente de la FIFA Sepp Blatter ha respaldado públicamente a Klaveness como posible sucesora de Infantino.

Nasser Al-Khelaifi, el candidato de los clubes

El quinto nombre que aparece con fuerza como aspirante al sillón presidencial de la FIFA es Nasser Al-Khelaifi. El presidente del Paris Saint-Germain y de la Asociación Europea de Clubes representa un perfil diferente al de los dirigentes federativos. Su relación con el fútbol europeo de élite y su conocimiento de la industria le convertirían en un candidato con una importante capacidad de influencia. Su nombre ya aparece entre los posibles sucesores de Infantino, aunque su candidatura parece, por ahora, menos definida que las de otros aspirantes.

Mattias Grafström, la opción continuista

El actual secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, es considerado una alternativa de continuidad, aunque su estrecha relación previa como jefe de gabinete de Infantino podría ser un obstáculo si las federaciones buscan un cambio radical al actual mandatario.

Arsène Wenger: Jefe de Desarrollo Global de la FIFA

La opción de Arsene Wenger, actual Jefe de Desarrollo Global de la FIFA, ha sido mencioanda por medios británicos como otra figura de relevancia dentro del organismo que podría entrar en las quinielas para suplir a Infantino. Su perfil se correspondería con el de esos candidatos "llamativos" o "ilustres" augurados por Simon Aström, presidente de la Federación de Suecia.

Infantino se parapeta en el sillón presidencial de la FIFA

La gran incógnita ahora es acabar de conocer quién se atreverá a dar el paso definitivo y plantarle cara oficialmente a Infantino, presentando una candidatura formal para ocupar el sillón presidencial de la FIFA a partir de marzo de 2027. El todavía presidente de la FIFA conserva apoyos importantes, mientras que la oposición tampoco es un bloque homogéneo. Europa, Norteamérica y parte de Asia pueden compartir determinadas críticas, pero sus intereses no siempre coinciden.

Por esto, más que una batalla entre varios candidatos, las próximas semanas pueden terminar convirtiéndose en una carrera para encontrar un único aspirante capaz de reunir al mayor número de federaciones posible. Ahí estará la clave.

En cualquier caso, será en Rabat donde se decida el futuro de la FIFA. La elección se celebrará el 18 de marzo de 2027 en Marruecos, durante el 77º Congreso de la FIFA. Infantino, por su parte, se parapeta en el sillón y ya ha anunciado que buscará la reelección.