Obi Mikel se burla del Arsenal tras el portazo de Vinícius

El exjugador del Chelsea cuestiona la grandeza del campeón inglés y utiliza la Champions League para explicar por qué el brasileño decidió continuar en el Real Madrid

John Obi Mikel se ha burlado del intento del Arsenal de fichar a Vinícius Júnior durante el presente mercado de fichajes. El excentrocampista considera que conquistar la Premier League no convierte automáticamente al equipo de Mikel Arteta en un destino más atractivo que el Real Madrid.

Las declaraciones llegan después de que el delantero brasileño cerrase definitivamente la puerta a Inglaterra. Vinícius renovó el pasado 6 de agosto hasta junio de 2032, poniendo fin a las especulaciones sobre una posible salida cuando le quedaba menos de un año de contrato.

Obi Mikel utiliza a Vinícius para negar la grandeza del Arsenal

“No sé qué esperaban los aficionados del Arsenal”, arrancó el antiguo internacional nigeriano durante su intervención en The Obi One Podcast. Mikel recordó que el conjunto londinense acaba de conquistar su primera Premier en 22 años, pero rechazó que ese éxito sea suficiente para situarlo inmediatamente entre los clubes más poderosos de Europa.

El exjugador fue todavía más directo al valorar la posibilidad de que el brasileño cambiase el Santiago Bernabéu por el Emirates Stadium: “No hay manera de que Vinícius Junior deje el Real Madrid para irse al Arsenal”. A su juicio, el palmarés reciente de ambas entidades hacía prácticamente imposible convencer al atacante.

Mikel también apeló a la ambición del futbolista. Vinícius ya conoce la sensación de decidir una Champions y está acostumbrado a competir por todos los títulos cada temporada. Su remate final no dejó espacio para los matices: “El Arsenal nunca ha ganado la Champions League”.

Real Madrid blinda a Vinícius hasta 2032 y liquida el sueño del Arsenal

El Arsenal había explorado la incorporación del extremo aprovechando que su anterior vínculo terminaba en 2027. La posibilidad de convertirlo en la gran figura de su nuevo proyecto recibió el respaldo de las áreas deportiva y económica, aunque las conversaciones nunca desembocaron en un acuerdo con el Real Madrid.

La renovación hasta 2032 cerró cualquier resquicio. Desde su llegada procedente del Flamengo en 2018, Vinícius ha disputado 375 partidos, marcado 128 goles y repartido 100 asistencias con la camiseta blanca.

Su palmarés explica buena parte del argumento de Mikel. El brasileño ha conquistado 14 títulos, entre ellos dos Champions y tres Ligas. Además, marcó el gol decisivo contra el Liverpool en la final europea de 2022 y volvió a ver portería frente al Borussia Dortmund en la de 2024. No ha sido un acompañante en los triunfos del Madrid, sino uno de sus protagonistas.

PSG y Barcelona sostienen la crítica de Obi Mikel al Arsenal

La referencia a la Champions resulta especialmente dolorosa por lo sucedido hace apenas dos meses. El Arsenal alcanzó en Budapest la segunda final europea de su historia, pero perdió por 4-3 en la tanda de penaltis contra el PSG después de empatar 1-1 durante los 120 minutos.

La primera oportunidad había llegado en 2006. El equipo de Arsène Wenger se adelantó contra el Barcelona pese a jugar con diez futbolistas, pero los goles de Samuel Eto’o y Juliano Belletti permitieron remontar al conjunto azulgrana. Veinte años después, la historia volvió a terminar sin la Copa de Europa.

El Arsenal acumula 226 partidos entre la Copa de Europa y la Champions sin haber levantado el trofeo, más que cualquier otro club que nunca haya ganado la competición. Mikel, por su parte, sí fue campeón con el Chelsea en 2012 y también conquistó dos Premier y una Europa League durante sus 372 encuentros en Stamford Bridge. Su pasado londinense añade rivalidad a una crítica respaldada por su propio palmarés.

Mikel Arteta transforma al Arsenal, pero Europa mantiene la última frontera

La provocación del nigeriano tampoco cuenta toda la historia. Afirmar que el Arsenal solo ha ganado un título durante los últimos 22 años resulta inexacto si se incluyen las competiciones nacionales. Desde la Premier de los ‘Invencibles’, los ‘gunners’ conquistaron cinco ediciones de la FA Cup, en 2005, 2014, 2015, 2017 y 2020.

Lo que sí había desaparecido era el gran campeonato inglés. El equipo de Arteta terminó la última Premier con 85 puntos, siete más que el Manchester City, después de encadenar tres subcampeonatos. Recuperar la liga y alcanzar la final de la Champions durante el mismo curso demuestra que el Arsenal ha reducido su distancia con la élite.

Su ambición también aparece en el mercado. Tras quedarse sin Vinícius, el club ha incorporado a Bruno Guimarães y continúa buscando un atacante diferencial, con Bradley Barcola entre las principales alternativas. El proyecto crece, pero Mikel ha encontrado el único argumento que todavía no admite réplica: mientras el Arsenal persigue su primera Champions, Vinícius ha preferido seguir ganándolas con el Real Madrid.