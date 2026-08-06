Después del fichaje de Yan Diomande, el Real Madrid da otro golpe de efecto con Vinicius

El brasileño firma una ampliación de contrato con el club blanco que le vinculará al Santiago Bernabéu hasta 2032. Tanto Vinicius como Diomande comparten agencia de representación

El Real Madrid está teniendo un jueves 6 de agosto cargado de trabajo. Esta misma tarde hacía oficial la llegada de Yan Diomande hasta junio de 2033, es decir, un contrato de siete temporadas. Yan Diomande llega al Real Madrid tras pagar los blancos al Leipzig más de 100 millones de euros. Pero en el Real Madrid no se contentan con la llegada de Diomande y llevan tiempo trabajando en la renovación de uno de sus jugadores más importantes: Vinicius.

El brasileño contaba con un contrato que le vincula al Real Madrid hasta junio de 2027 por lo que a partir del mes de enero hubiese libre para negociar con el equipo que desee. Con Vinicius y Diomande compartiendo agente, el Real Madrid ha hecho oficial este mismo jueves la renovación del brasileño hasta 2032.

La renovación de Vinicius, después del fichaje de Diomande

La llegada de Diomande al Real Madrid no ha sido la última gran noticia en el cuadro blanco. El Real Madrid ha informado a través de un extenso comunicado de la ampliación de contrato de Vinicius. Con el brasileño firmando hasta junio de 2032, el Real Madrid cambia la historia de la anterior renovación ya que en 2023, Vinicius firmó por solo cuatro temporadas más. Ahora Vinicius se vincula al Real Madrid por seis campañas más y disipa de un plumazo cualquier intención de fichaje por alguno de los equipos que lo pretendían como era el caso del Arsenal de Mikel Arteta.

Vinicius, el líder del Real Madrid junto a Mbappé

La renovación de Vinicius llevaba tiempo parada en el Real Madrid pero desde el Santiago Bernabéu se entendía que no se podía esperar más y que este verano debía ser el momento en el que el jugador y el club blanco llegasen a un acuerdo. Con la vuelta a los entrenamientos de Vinicius, ya a las órdenes de Mourinho, se vio al brasileño feliz e implicado en el trabajo de pretemporada. Estas imágenes difundidas por el propio Real Madrid tranquilizaron a una afición que empezaba a tener ciertos miedos con la salida del brasileño rumbo a la Premier League. Con esta renovación, Vinicius se vuelve a confirmar como uno de los líderes del Real Madrid junto a Mbappé.

El Real Madrid 'presumió' del palmarés de Vinicius desde su llegada a la entidad blanca: "Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España".+

Vinicius en una imagen de la pasada campaña

Vinicius quiere más en el Real Madrid

Poco ha tardado el brasileño en reaccionar al anuncio de su renovación con el Real Madrid. En su cuenta personal de Instagram, que ahora sí tiene foto de perfil después de eliminarla este pasado miércoles, el brasileño publicó una historia en la que se podía leer: "Ocho años en el Bernabéu, son muy cortos... 6 años más y para siempre, Real Madrid". Este pasado miércoles hubo cierto revuelo cuando Vinicius, además de borrar su foto de perfil en Instagram, eliminó todas las publicaciones. Ahora mismo Vinicius solo cuenta con la publicación que el propio Real Madrid ha publicado para anunciar su renovación.