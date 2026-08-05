Extraño movimiento de Vinicius en plena negociación con el Real Madrid

El jugador brasileño, que ya lleva varios días ejercitándose a las órdenes de Mourinho, estaría muy cerca de renovar un contrato que ahora mismo le vincula al club blanco hasta junio de 2027. Este miércoles eliminó todas sus publicaciones de Instagram, incluida su foto de perfil

Vinicius Junior hace ya varios días que regresó a la disciplina del Real Madrid después del fracaso de Brasil en el Mundial. El brasileño, la máxima estrella del Real Madrid, se mostró alegre en su regreso a los entrenamientos. A las órdenes de Mourinho, Vinicius estuvo muy activo en su vuelta a los entrenamientos con el Real Madrid.

Entre tanto, en los despachos del Santiago Bernabéu se seguía y se sigue trabajando en la renovación de Vinicius. El jugador brasileño del Real Madrid tiene contrato con el club blanco hasta junio de 2027 por lo que en caso de no renovar, a partir del mes de enero, Vinicius seria libre de negociar con el equipo que desease. Pero el Real Madrid no está dispuesto a que eso suceda y lleva ya bastante tiempo trabajando en la renovación de Vinicius.

El Real Madrid se reúne con Vinicius para tratar su renovación

Según ha apuntado el diario Marca este mismo miércoles, los representantes de Vinicius y el propio Real Madrid se habrían reunido para tratar la renovación del brasileño. Curiosamente Vinicius cuenta con los agentes de Roc Nation, que son los mismos que el del futbolista Yan Diomande.

El jugador de Costa de Marfil está muy cerca de cerrar su llegada al Real Madrid por un montante que podría alcanzar los 100 millones de euros. Los agentes se habrían reunido este miércoles con el Real Madrid para tratar la renovación de Vinicius y la llegada de Diomande procedente del Leipzig.

Vinicius transmite tranquilidad al Real Madrid

En las primeras imágenes de Vinicius en la nueva temporada del Real Madrid, se ha podido ver al brasileño entrenándose con todo. Además, en las declaraciones ofrecidas a los medios oficiales del club habló del trabajo de su nuevo entrenador, Mourinho. "Muy bien, conociendo al nuevo entrenador, a los nuevos jugadores y entrenando muy fuerte. Mourinho quiere que sea como siempre he sido, feliz, alegre y haciendo mi fútbol".

Además, comentó Vinicius la importancia de la pretemporada para no sufrir lesiones durante el curso: "Creo que preparar físicamente para que durante la temporada tengamos menos lesiones y así podamos contar con todos durante la temporada". Sobre los primeros entrenamientos en su vuelta al trabajo con el Real Madrid, Vinicius no escondió la exigencia de contar con sesiones dobles: "Ayer fue doble, hoy una sesión... Así vamos. Hoy ha sido un poco de gimnasio y al final solo son trabajos cortos para cargar más las piernas y creo que ha sido un buen entrenamiento. Todos hemos salido muy cansados pero ahora toca descansar para mañana. La pretemporada es así y tenemos que estar preparados". Todo esto llega cuando el brasileño ha realizado un movimiento ciertamente extraño en su perfil oficial de Instagram. Vinicius ha borrado todas sus publicaciones de la cuenta y la propia foto de perfil.

Mourinho en un entrenamiento del Real Madrid

El debut de Vinicius en el Real Madrid de Mourinho

Con Vinicius ya ejercitándose en el Real Madrid a las órdenes de Mourinho, el debut del brasileño podría darse el próximo 8 de agosto ante el Ferencvaros de Hungría. Este es uno de los tres partidos que le quedan al Real Madrid antes del debut en Liga del próximo 22 de agosto a partir de las 21:30 ante el Espanyol. Además, el Real Madrid se medirá al Deportivo de A Coruña el próximo 21 de agosto (21:00) y ante el Schalke 04 el 16 de agosto (17:00 horas).