Acuerdo cerrado para la cesión de Franco Mastantuono: los detalles de la operación

El argentino ya dio el visto bueno a su préstamo a la Fiorentina, y ambos clubes han estado negociando para acelerar su salida: ya hay entendimiento en cuanto al reparto de la ficha y en Italia lo dan por cerrado

El Real Madrid, la Fiorentina y Franco Mastantuono siguen avanzando para llegar a un acuerdo para que el atacante argentino juegue cedido en Florencia la próxima temporada. Informábamos ayer que la prioridad del Real Madrid en el capítulo de salidas ahora mismo es la de solucionar la situación del ex de River Plate, que no entra en los planes de José Mourinho esta temporada.

Su salida es la mejor solución para todas las partes. El Real Madrid se asegura que una de sus grandes inversiones (pagó 63 millones de euros el verano pasado por él) no se sigue devaluando en el banquillo; el futbolista, que pese a todo ha estado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, podrá tener un papel protagonista y seguir creciendo en el fútbol europeo; y la Fiorentina aprovecha la situación para hacerse con un refuerzo de nivel aunque sea a préstamo.

Según ha apuntado también en las últimas horas el periodista argentino César Luis Merlo, el operación se ha acelerado después de que Franco Mastantuono también haya dado el 'sí' a la Fiorentina, siendo el destino elegido por el futbolista. Le parece bien al Real Madrid, que puso como única condición al jugador para salir que se quedara en Europa para así continuar con su adaptación al fútbol europeo, y no regresar a River Plate, que era otra de las opciones.

Negocian los últimos flecos del acuerdo

De esta forma, tanto Real Madrid como Fiorentina llevan negociando los términos de su contrato de cesión los últimos días, siendo el gran caballo de batalla el reparto del salario del futbolista argentino.

Franco Mastantuono percibe un salario en Madrid de en torno a los 3,5 millones de euros anuales limpios, un sueldo inalcanzable para la Fiorentina y muchos otros clubes que han pretendido al argentino, de ahí que el Real Madrid sea consciente de que al final va a tener que aceptar hacerse cargo de parte de la ficha de su jugador.

El acuerdo por el porcentaje que asumirá cada club será el principal escollo a resolver en las próximas horas, aunque nada hace pensar que no vaya a haber un acuerdo ya que la sintonía es buena y el jugador quiere jugar en la Fiorentina esta temporada.

La Fiorentina pagará la mitad de la ficha

De hecho, desde el país transalpino ya dan prácticamente por cerrada su incorporación, salvo giro imprevisto de los acontecimientos. Según apunta TMW y el periodista italiano Fabrizio Romano, el club 'viola' ya ha limado los últimos detalles del contrato con el Real Madrid, llegando a un acuerdo con el conjunto blanco para hacerse cargo de la mitad de la ficha del futbolista, por lo que pagarán el sueldo a partes iguales.

Resuelto este punto, todo hace indicar que el anuncio de Mastantuono podría producirse en los próximas días o incluso horas. El argentino buscará en Florencia volver a sentirse importante teniendo minutos y protagonismo, algo que no ha logrado en su primer año en el Santiago Bernabéu y que intentará en su segunda temporada en el fútbol europeo en la Fiorentina.