La petición de Mourinho a Vinicius: "Quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol"

El brasileño, que regresó a los entrenamientos madridistas con el arranque de la semana, analiza las primeras impresiones de la pretemporada y de su nuevo entrenador

Vinicius Júnior trabaja a las órdenes de Jose Mourinho desde este lunes tras finalizar sus vacaciones. Mientras se habla de la posible o no renovación del brasileño por el Real Madrid, el futbolista se ha referido a sus primeros días de convivencia con el que es su nuevo entrenador y a la triple petición que le ha hecho el portugués. "Quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol", ha señalado.

El extremo, en una entrevista en los medios oficiales del Real Madrid, ha ahondado en estas primeros impresiones en su vuelta al trabajo. "Ha ido muy bien, conociendo al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores y entrenando muy fuerte. Mourinho quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y que haga mi fútbol", ha dicho Vinicius que ha disfrutado de más días de vacaciones tras su participación en el Mundial con Brasil.

Vinicius y la importancia de la pretemporada

El futbolista, que desde lunes arrancó la pretemporada junto a Bernardo Silva y a Brahim Díaz, ha hablado también de la importancia que tiene este período. "Hay que prepararse físicamente para que durante la temporada tengamos menos lesiones y así poder contar con todos", ha manifestado Vinicius que apenas suma unos entrenamientos.

"Ayer doble, hoy una sesión. Así vamos. Hoy hemos hecho un poco de gimnasio y trabajo corto para cargar más las piernas. Ha sido un buen entrenamiento y todos hemos salido muy cansados, pero ahora toca descansar para mañana. La pretemporada es así y tenemos que estar preparados", ha añadido Vinicius sobre estos días de pretemporada.

Pendientes de la renovación de Vinicius

En paralelo Vinicius sigue acaparando la atención de la actualidad madridista porque entra en su último año de contrato y no ha renovado aún. El club y el futbolista hace meses que están con este asunto, sin que de momento haya habido acuerdo. Un asunto que abre la puerta a que el brasileño puede marcharse libre el verano de 2027 si no renueva. También la posibilidad de que si no hubiese un entendimiento, el club blanco apostara por una venta este mismo verano y así poder hacer caja por el futbolista.

Pese a que en lo colectivo el Mundial de Vinicius no ha sido el escaparate ideal, puesto que se quedó Brasil en los octavos de final, el jugador demostró sus cualidades e hizo cuatro goles. Además el cartel del extremo es innegable y hace tiempo que son varios los clubes de postín que están atentos al futuro del brasileño y si renueva o no. El último de ellos ha sido el Arsenal.

La pasada temporada de Vinicius en el Real Madrid

La última temporada de Vinicius no fue la mejor en el Real Madrid. No lo fue en lo colectivo, donde el equipo se quedó sin conquistar título alguno, también en lo individual donde no ofreció su mejor nivel. Ahora quiere revertir la situación con Mourinho en el banquillo.

Los números de Vinicius de la pasada campaña señalan que disputó 50 partidos oficiales con el equipo, entre las distintas competiciones, en los que hizo 23 goles y dio 15 asistencias.