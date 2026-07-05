Brasil - Noruega: en directo el partido de hoy de octavos del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo la eliminatoria entre la Brasil de Carlo Ancelotti y la Noruega de Stale Solbakken, con un duelo directo entre Vinicius y Haaland por un billete a los cuartos del Mundial 2026

¡Buenas tardes! Bienvenidos a una nueva jornada de los octavos del Mundial 2026. Esta noche, a partir de las 22:00 horas en la Península, se disputa el interesante choque entre Brasil y Noruega, que pelearán por una plaza en los cuartos de final

Una vez haya un ganador en esta eliminatoria, su próximo rival saldrá del choque que se celebra después, a las 02:00 en horario peninsular. México se enfrenta a Inglaterra por una plaza en los cuartos, con el equipo de dirige Tuchel como favorito pero siendo conscientes de que no se pueden despistar ni un segundo puesto que siempre hay sorpresas

Por lo pronto, los países que ya se han clasificado entre los ocho mejores son Marruecos y Francia. Ambos se enfrentarán en un duelo directo, después de vencer a Canadá y a Paraguay respectivamente para seguir peleando por el título

El cruce entre Brasil y Noruega es uno de los partidos más interesantes de esta ronda de octavos. No sólo porque promete ser un partido muy ajustado, también porque hay un enfrentamiento directo entre Vinicius y Haaland, líderes de sus selecciones y dos de los máximos goleadores en esta edición

El partido de esta noche, que recordamos que da inicio a partir de las 22:00 horas, será el mayor reto para la Brasil de Carlo Ancelotti. Sobre todo porque nunca han ganado a Noruega y porque hay una surrealista maldición, relacionada con la Fórmula 1, que les persigue para este encuentro

El duelo entre Brasil y Noruega se celebra en el MetLife Stadium, el conocido como Estadio de Nueva York/Nueva Jersey en este Mundial

Este domingo 5 de julio hay nuevas eliminatorias del Mundial 2026, con uno de los partidos más vistosos e igualados de esta ronda de octavos. Se trata del partido entre Brasil y Noruega, con un duelo directo entre Vinicius Jr y Haaland, dos de los máximos goleadores de esta competición. Los vikingos tienen una convocatoria muy potente que ya les ha llevado a alcanzar su techo en esta edición. Pero enfrente tienen a la máxima ganadora histórica.

Carlo Ancelotti es el seleccionador de la Canarinha, que tiene a Vinicius como el principal líder de esta selección, aunque cuenta con bajas importantes para esta eliminatoria. A priori son ligeramente favoritos sobre Noruega, pero jugadores como Haaland, Sorloth o Odegaard pueden marcar la diferencia, con los vikingos buscando un nuevo remo que les acerque al título, por lo menos a los cuartos de final.

Horario y dónde ver online el Brasil - Noruega de los octavos del Mundial 2026

El partido que enfrentará a Brasil y Noruega se disputa este domingo 5 de julio a las 22:00 en horario peninsular. La eliminatoria se podrá ver abierto y gratis en La 1, además de poder seguirlos por DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra bajo suscripción.

Además, el Brasil - Noruega podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el MetLife Stadium, desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Carlo Ancelotti y el de Ståle Solbakken, que viene de ganar ante Costa de Marfil.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Brasil - Noruega, además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre brasileños y noruegos.

Alineaciones probables de Brasil y Noruega para los octavos del Mundial

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Rayan, Cunha y Vinicius.

Noruega: Nyland, Pedersen, Ajer, Lysaker, Wolfe, Odegaard,Sander Berge, Patrick Berg, Nusa, Sorloth y Haaland.

Próximo rival de Brasil o Noruega en el Mundial 2026

El próximo contrincante del equipo ganador de esta eliminatoria se decidirá pocas horas después, en el cruce entre México e Inglaterra. La selección que dirige Thomas Tuchel es favorita, con jugadores como Harry Kane o Jude Bellingham, aunque en un Mundial todo puede pasar, como ya se ha demostrado en varias ocasiones en esta edición.