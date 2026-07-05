El polémico Solbakken, seleccionador de Noruega, compara a Vinicius y Haaland: "Es una bailarina"

El seleccionador de Noruega analiza las opciones de su país de cara a la eliminatoria contra Brasil, con Vinicius Jr como estrella principal que protagonizará un duelo de titanes contra Haaland

Este domingo se disputa uno de los enfrentamientos más atractivos de los octavos del Mundial 2026. Un duelo eliminatorio entre Brasil y Noruega, que permite un duelo directo entre Vinicius Jr y Haaland, quiénes están siendo dos de los máximos goleadores de esta edición de la Copa del Mundo. Por ello, el seleccionador vikingo, Stale Solbakken, ha comentado su plan para tratar de llevarse la victoria, y dejando una polémica comparación entre las dos estrellas de estos países.

Solbakken ha definido a Vinicius como "una bailarina", además de valorar sus opciones de derrotar a la canarinha y de pronunciarse sobre Carlo Ancelotti, después de unas palabras sobre el italiano que generaron polémica

El seleccionador de Noruega da como favorito a Brasil para su cruce en el Mundial 2026

Solbakken ha sido claro. Cree que su rival es favorito para su eliminatoria de octavos, aunque también es consciente de que tiene una convocatoria fuerte que puede pelear contra ellos para intentar hacerles daño. El noruego reconoce que sería "una sorpresa" si derrotan a la pentacampeona, pero tampoco se da por vencido tan pronto y afirma que "podemos hacer daño a Brasil, si tenemos el día", dando la puntilla a sus jugadores, a los que le pide su mejor juego. Especialmente para enfrentarse a Vinicius Jr.

El plan de Noruega para frenar a Vinicius en los octavos del Mundial

"Vinícius es una bailarina que puede bailar con la pelota" destaca Solbakken, en una comparación con el delantero noruego, Erling Haaland, al que cataloga como "una máquina". Por ello, considera al jugador del Real Madrid el jugador más determinante para Brasil y elabora un plan preciso para tratar de frenarle. "No podemos dejar a Vini en situaciones de uno contra uno, vamos a estar haciendo la cobertura entre varios jugadores" reconoce Solbakken.

Los elogios de a Carlo Ancelotti, su próximo rival en los octavos de final

Hace unos días el seleccionador noruego pronunció un "Ancelotti, vamos a por ti" tras conocer su cruce en los octavos. Ahora, días antes, se rinde al técnico brasileño. "Es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol europeo, quizá el mejor, con sus cinco Champions y todos sus títulos nacionales en las cinco grandes Ligas", aseguró Solbakken. El vikingo también destaca su calidad humana, además de sus méritos deportivos. "Cómo trata a los rivales y cómo se comporta en el mundo del fútbol es algo que nos sirve de modelo y ejemplo. Es excelente para el fútbol que Ancelotti haya asumido el cargo de seleccionador de la selección más importante de la historia" concluye el líder de Noruega