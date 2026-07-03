Mbappé, Olise y Dembelé abren una guerra interna en Francia en pleno Mundial 2026

La selección francesa es una de las principales candidatas para ganar el Mundial en 2026 pero sus jugadores estrella tienen una batalla interna de intereses que le puede salir cara al país galo

Francia es una de las claras candidatas en el Mundial 2026. Así lo han demostrado en todos los partidos que han disputado en esta edición, goleando a prácticamente todos los países con los que se han enfrentado. El equipo que dirige Didier Deschamps tiene una de las convocatorias más fuertes, con un ataque que mete miedo a todos sus rivales.

Este sábado el país galo se juega un billete para los cuartos de final, unas rondas decisivas en las que cualquier error puede costar muy caro. Por ello, Deschamps debe vigilar bien a sus principales atacantes, que son un seguro en cuanto a goles, pero que a partir de ahora inician una guerra de intereses interna que puede debilitar al equipo.

La guerra de intereses en Francia que le puede salir caro a Francia en el Mundial 2026

La temporada regular ya ha acabado y ahora es el momento de defender a sus países en el torneo más prestigioso a nivel de selecciones, el mundial. Una competición que no sólo pone en juego un título clave para cualquier futbolista, si no que también va a ser clave para decidir al ganador del Balón de Oro. Y aquí es dónde aparece un arma de doble filo para Francia, que tiene hasta tres posibles candidatos. Sin embargo, el buscar los goles de forma individual para llevarse este galardón puede salir muy caro al país galo.

Kylian Mbappé, Olise y Dembelé compiten por el Balón de Oro

El máximo goleador del Mundial hasta la fecha, Kylian Mbappé, es el principal candidato actualmente para llevarse el Balón de Oro este año. Así lo publica la actualización general que realiza Score 90, un prestigioso medio deportivo que sigue de cerca este premio individual. Sin embargo, la competencia la tiene 'en casa', con hasta dos jugadores franceses más capaces de arrebatarle este galardón.

Se trata de Ousmane Dembelé, vigente Balón de Oro y campeón de Champions, y de Michael Olise, el jugador que más crecido en los últimos meses y ya es objetivo de los clubes internacionales más grandes, como Real Madrid y PSG. Por ello, Francia tiene un problema interno, ya que las estadísticas y los goles de cada jugador van a ser decisivas para elegir al ganador, y pueden descuidar el aspecto colectivo por llevarse galones a nivel individual.

Así está el ranking por el Balón de Oro en pleno Mundial

1. Kylian Mbappé

2. Harry Kane

3. Ousmane Dembelé

4. Lamine Yamal

5. Michael Olise

Harry Kane y Lamine Yamal, los otros jugadores en la carrera por en Balón de Oro en el Mundial

En esta pelea por ser el mejor jugador de la temporada no sólo hay franceses. También están en las primeras posiciones otros jugadores del Mundial 2026. El más destacado es Harry Kane, que lleva 71 goles en la temporada regular y cinco tantos en el Mundial, siendo decisivo para Inglaterra. En el cuarto puesto también hay presencia de la Selección española, con Lamine Yamal en cuarta posición, aunque es el que peor va colocado en esta 'guerra' individual en esta Copa del Mundo.