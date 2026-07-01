Francia 3-0 Suecia: Mbappé y Olise le regalan a Deschamps el billete a octavos de final del Mundial

Mbappé, con dos goles, lideró la victoria de Francia junto a Michael Olise, que ya ha registrado cinco asistencias en el Mundial; Barcola puso el 2-0. De esta manera, los de Didier Deschamps, que se llevó un pequeño homenaje en el primer tanto, se enfrentarán a Paraguay en octavos de final

Francia y Suecia se enfrentaron en los dieciseisavos del Mundial 2026. El combinado de Didier Deschamps, tras hacer pleno de victorias en la fase de grupos, se medían a la selección de Graham Potter en el MetLife Stadium. Para ello, los primeros contaban con la baja de Marcos Thuram y los segundos con Isak Hien, aún más fundamental al haber sido titular en los tres primeros encuentros, frente a Japón, Países Bajos y Túnez.

De esta manera, Francia empezó con el siguiente once inicial ante Suecia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé. Graham Potter, por su parte, empezó con estos futbolistas contra el combinado de Didier Deschamps: Widell; Svensonn, Lindelof, Lagerbielke, Gudmundsson, Stroud; Ayari, Bergvall, Elanga, Gyökeres, Isak.

Dominio absoluto de Francia liderados por Mbappé y Olise

Duelo con mucha intensidad en el MetLife Stadium desde el pitido inicial. Francia lideraba el juego, pero sin presencia de los delanteros en los primeros compases. Además, Suecia intentaba crear peligro de la mano de Gyökeres, Isak y Elanga, pero los de Deschamps se mantenían firmes en la parcela defensiva. Por otro lado, Mbappé tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un gol en el 21', pero fue anulado por fuera de juego.

Tras ello, Francia se fue activando poco a poco, con un dominio total que ha dejado a Suecia prácticamente sin opciones en la primera parte. Olise fue teniendo más protagonismo, pudiendo firmar incluso el gol del Mundial con una chilena que se estrelló en el palo. Además, el extremo del Bayern de Múnich puso en problemas a Widell, de lo más destacado de los de Potter, en diferentes ocasiones con lanzamientos desde la frontal.

Mbappé rompe el muro de Widell Zetterstrom en la primera parte

No obstante, Mbappé, tras un total de 15 remates en la primera parte, desatascó el partido con un gran gol, recibiendo desde la izquierda, y con un cambio de ritmo batió a Widell. Además, el delantero del Real Madrid tuvo el bonito de detalle de celebrarlo con Deschamps, que perdió a su madre recientemente. Suecia solo tuvo un remate a puerta en el primer tiempo, por lo que tenía que reaccionar para intentar remontar el choque.

Pese a ello, Graham Potter decidió mantener a los mismos futbolistas sobre el terreno de juego, a la espera de hacer sustituciones a lo largo de la segunda parte. Sin embargo, Francia iba a seguir con el pie en el acelerador, con un Olise que seguía marcando las diferencias. El extremo del Bayern de Múnich, en el minuto 53, filtró un pase a Barcola, que no perdonó ante Widell para poner el 2-0 en el marcador del MetLife Stadium.

Olise y Mbappé dejan sin opciones a Suecia

Suecia cambió la dinámica pese al doble cambio de Graham Potter en el 66', que introdujo a Ali y Zeneli por Stroud y Bergvall. De hecho, era Francia la que seguía teniendo oportunidades para ampliar la ventaja en el marcador, con un Michael Olise que estaba siendo el mejor del partido. El extremo, jugando por dentro, estaba siendo una amenaza constante, creando peligro a la portería de Widell Zetterstrom.

De esta manera, los mismos protagonostas volvieron a aparecer en el minuto 75. Michael Olise, que conducía por dentro, volvió a dejar un pase de gol, en este caso, a Mbappé. El jugador del Bayern de Múnich estaba firmando su mejor partido en este Mundial, registrando cinco asistencias. Por su parte, el delantero del Real Madrid alcanzaba los seis tantos que lleva Leo Messi en este torneo de selecciones, liderando actualmente el pichichi.

Francia consiguió la victoria tras una exhibición de Olise y dos goles de Mbappé, además del tanto de Barcola, que ponen a los de Didier Deschamps en octavos de final del Mundial 2026. Paraguay, que eliminó a Alemania, espera en una cita que tendrá lugar este sábado a las 23:00 (hora española). Los de Gustavo Alfaro no lo tendrán nada fácil, pero vienen con las sensaciones del éxito de vencer al combinado de Nagelsmann.

- Ficha técnica

3. Francia: Mike Maignan; Lucas Digne (Theo Hernández, m.78), Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé (Malo Gusto, m.75); Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise (Rayan Cherki, m.85); Ousmane Dembélé (Désiré Doué, m.75) , Bradley Barcola y Kylian Mbappé (Mateta, m.85).

Seleccionador: Didier Deschamps

0. Suecia: Jacob Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson (Daniel Svensson, m.82) ; Eliot Stroud (Taha Ali, m.65), Lucas Bergvall (Besfort Zeneli, m.65), Yasin Ayari (Benjamin Nygren,m.82); Anthony Elanga, Alexander Isak (Gustaf Nilsson, m.89) y Viktor Gyökeres.

Seleccionador: Graham Potter

Goles: 1-0, m.45: Mbappé. 2-0, m.53: Barcola. 3-0, m.74 Mbappé.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Sin amonestados.Incidencias: partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, jugado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante 80.663 espectadores. Aforo completo, según la FIFA.