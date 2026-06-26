Noruega 1-4 Francia: Un 'Mosquito' mete miedo en el Mundial

Ousmane Dembélé fue el invitado de lujo en lo que se presuponía iba a ser la fiesta de Haaland y Mbappé, pero el primero fue reservado y el segundo tuvo un papel secundario; Francia sigue arrollando y acaba la fase de grupo con pleno de triunfos

Los onces iniciales de Noruega y Francia ya eran una clara declaración de intenciones de la importancia que cada seleccionador daba al partido. Ambos llegaban con seis puntos y el liderato en juego, con el beneficio del empate para los galos dado su mayor diferencia de goles.

Además, todos esperaban un bonito duelo goleador entre Haaland y Mbappé pero el noruego fue suplente y el protagonista fue otro: Ousmane Dembélé. El 'mosquito' se quiso sumar a la carrera por ser el máximo goleador del Mundial y se marcó un 'hat-trick' en la primera media hora de partido para igualar a los dos anteriores con cuatro goles y quedarse a uno de Messi.

Hasta diez cambios hizo Noruega, por lo solo cuatro de Francia, y uno obligado por lesión. Y evidentemente eso se notó sobre el terreno de juego. Los bicampeones del Mundo dominaron con el balón y a los 20 segundos avisaba Mbappé con un remate al larguero.

Ni Haaland, ni Mbappé: Ousmane Dembélé

Pero el primero no iba a tardar en llegar. A los siete minutos Dembélé rompía el 0-0 tras dos recortes dentro del área y pegarle con su pierna menos buena, la derecha, para sorprender a Selvik y mandar el balón al fondo de las portería vikinga. Antes del segundo pudo ampliar la ventaja Olise y también empatar Strand-Larsen con una volea, pero iba a aparecer de nuevo el '7' de Francia.

En el 20', Dembélé volvía a sacar a relucir su gran golpeo de balón, ahora con la zurda, tras recibir un pase de Mbappé. El del PSG ponía el balón lejos del meta noruego desde fuera del área. Aunque Aaasgaard iba a recortar distancias un minuto después. El futbolista del Rangers dejaba pasar el balón en la frontal recortando con el cuerpo y ponía el balón raso al palo corto de Maignan, con mucha clase y sorprendiendo al meta galo.

Entonces llegaba el tiempo para la hidratación, el cual aprovechó Noruega para coger aire y salir en busca del empate pero antes tras un tímido ataque entre Aasgaard y Strand-Larsen, volvería a aparecer Dembélé.

Otra vez el mismo protagonista con una jugada calcada a la del primer gol. Pisa dentro del área, amaga una y dos veces, las necesarias para buscar el hueco y ángulo al palo largo, allí donde Selvik no puede llegar, y allí la pone de nuevo Dembéle para firmar su hat-trick.

El 1-3 fue un jarro de agua fría para los noruegos, que había salido con ímpetu tras beber agua. De hecho, hasta el descanso no volvieron a pisar el área de Maignan, siendo los galos quienes dominaron a placer desperdiciando alguna que otra ocasión como la de Doué y Olise.

Maignan evita que Noruega meta miedo

La segunda parte tuvo mucho menos historia, y también menos ocasiones, sobre todo tras la pausa para la hidratación, pero pudo haber sido diferente si Strand-Larsen hubiera acertado desde los once metros después de que Oscar Bobb le hiciera el lío a Théo Hernández y este cometiera un claro penalti.

El ex de Celta buscaba el palo derecho de Maignan y el meta del AC Milan acertaba la dirección metiendo las dos manos para repeler el lanzamiento y mantener la ventaja de dos goles para Francia.

Poco después Ostigard peinaba un córner en el primer palo que ningún compañero remachaba en el segundo palo, paseándose el balón ante la mirada de la defensa gala... Entre cambios y cambios el partido fue perdiendo en intensidad. Y la pausa para la hidratación fue la puntilla.

En el tramo final la única ocasión clara fue para Oscar Bobb, en una rápido contragolpe noruego pero de nuevo iba a emerger la figura de Maignan para desbaratar la ocasión vikinga, aunque en el tiempo añadido Doué iba a aparecer para hacer el 1-4 rematando de cabeza un buen servicio de Barcola.

Francia, a la que le valía el empate, certifica así una fase de grupos perfecta con 9 de 9 y Noruega, también contenta, pues reservó a sus titulares, Haaland no jugó un solo minuto, y acaba como segunda de grupo y se enfrentará a Costa de Marfil en dieciseisavos.

- Ficha técnica:

Noruega: Selvik; Berg, Ostigard, Bjorkan (Pedersen 46'), Falchener (Langas 65'), Oscar Bobb (Hauge 83'); Aursnes, Thorstvedt (Thorsby 46'), Aasgaard, Schjelderup (Nusa 83'); y Strand Larsen.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto 87'), Upamecano (Konate 76'), Lacroix, Théo Hernández; Koné, Tchouaméni; Olise (Barcola 65'), Dembélé (Cherki 65'), Doué y Kylian Mbappé (Mateta 87').

Goles: 0-1 (7') Dembélé; 0-2 (20') Dembélé; 1-2 (21') Aasgaard; 1-3 (32') Dembélé; 1-4 (94') Doué.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó al francés Tchouaméni.

Incidencias: Gilette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos). Lleno.