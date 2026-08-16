Racing - Villarreal, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el duelo entre el cuadro santanderino en su regreso a Primera División 14 años después ante un 'Submarino' que afronta el inicio de la etapa de Iñigo Pérez con buenas sensaciones y la plantilla al completo

Muy buenas tardes. Ya estamos en El Sardinero preparados para arrancar LaLiga.

Es una tarde muy bonita en Santander porque había muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol de Primera. Este retorno tan esperado por los racinguistas será ante un Villarreal que busca repetir los resultados ligueros del último curso.

Con Iñigo Pérez siendo el nuevo dueño del banquillo amarillo, el conjunto groguet tiene el reto de repetir en esa tercera posición de la campaña pasada y soñar con mejorar su rendimiento en la Champions.

Los de José Alberto tendrán que mostrar su mejor versión para puntuar en este encuentro tan especial.

El Racing regresa a la élite con una plantilla, por el momento, poco renovada, y la intención de mantenerse fiel al estilo de juego que le llevó la temporada pasada a ser el campeón de Segunda División.

Así lo manifestó el técnico verdiblanco, José Alberto López, en la previa del encuentro, en la que aseguró que el equipo no va a "renunciar a sus principios y estilo de juego", pese a ser consciente de las exigencias que la competición les impondrá durante este curso.

El primer escollo será el Villarreal, un equipo de Liga de Campeones y que afronta la nueva temporada con Íñigo Pérez, técnico que llevó al Rayo Vallecano a la primera final europea de su historia, y una plantilla llena de jugadores internacionales.

Curiosamente el último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar la temporada pasada en Copa del Rey, y en aquella ocasión el Racing se impuso 2-1 en El Sardinero, con dos tantos de Juan Carlos Arana que dieron el pase a la siguiente ronda al conjunto cántabro.

En cuanto al primer once que presente el equipo santanderino, las principales novedades respecto a la temporada pasada pueden ser el recién llegado Agirrezabala, en la portería, y Sergio Canales en la media punta.

El resto, mientras Gustavo Puerta y Salinas continúen en la plantilla, y a falta de las incorporaciones que se esperan cerrar antes del cierre de mercado, será una alineación titular muy reconocible para la afición del Racing.

La afición racinguista volverá a responder una vez más para apoyar a su equipo y se espera una gran entrada en El Sardinero, que estará casi lleno tras agotarse todas las entradas a la venta.

El Villarreal, por su parte, inicia en este primer choque liguero la etapa de Iñigo Pérez en su banquillo.

Avalado por su paso por el Rayo, el navarro hereda un equipo que firmó un brillante tercer puesto en LaLiga la pasada campaña pero que, en cambio, tuvo un decepcionante regreso a la Liga de Campeones y sufrió otro descalabro copero.

Compaginar las tres competiciones será el principal reto del equipo esta campaña y para tener margen de error cuando arranquen las otras dos, el Villarreal quiere empezar a sumar puntos ligueros e instalarse en la zona alta de la tabla.

A falta de dos semanas para que se cierre el mercado de fichajes, el Villarreal ha recuperado a los cedidos Carlos Romero e Ilias Akhomach y ha fichado el veterano portero Péter Gulácsi. Además, han subido a la primera plantilla Carlos Maciá y Alassane Diata.

Íñigo Pérez tiene a toda su plantilla disponible después de una pretemporada ascendente. Las incógnitas en el once están en la portería, tras las dudas que ha dejado Luiz Júnior y la solvente carrera de Gulácsi, y en el ataque en el que Ayoze Pérez, Mikautadze y Gerard Moreno lucharan por los dos huecos.

Canales se estrena en su regreso a casa como titular. Villalibre sigue siendo la referencia ofensiva de este equipo y Agirrezabala comienza como titular en la portería. También juega Salinas entre especulaciones de salida.

Por su parte, Iñigo Pérez arranca el campeonato con un once muy serio. Ayoze y Mikautadze serán los referentes arriba. Carlos Romero se hace con el lateral zurdo desde el primer día.

Los porteros del Villarreal saltan a calentar al césped de El Sardinero. Péter Gulácsi es suplente en el primer duelo oficial.

Se acabaron las pruebas. Llega la hora de la verdad. El Racing de Santander vuelve este domingo a la Primera División 14 años después y lo hará ante su afición, en un Sardinero que se prepara para vivir una tarde muy especial.

El conjunto cántabro afronta su regreso a la élite con ilusión y entusiasmo, aunque también con algunas incógnitas en su alineación, mientras que el Villarreal llega a este estreno con la intención de demostrar desde el primer día que está preparado para competir por sus objetivos.

El Villarreal estrena la era Iñigo Pérez

El Villarreal afronta un estreno especial. El conjunto amarillo comienza oficialmente la etapa de Iñigo Pérez en el banquillo después de una pretemporada que ha dejado sensaciones positivas y en la que el equipo ha mostrado especialmente buenas prestaciones en ataque.

El 'Submarino' llega, además, con la enfermería vacía. Todos los futbolistas están disponibles, incluida la principal duda de los últimos días, Gerard Moreno, que se perdió el último amistoso por una simple gestión de cargas y no por problemas físicos.

El nuevo técnico parece tener bastante claro el equipo con el que quiere comenzar la temporada, aunque todavía quedan algunos puestos abiertos. Uno de ellos está en la portería. Luiz Júnior parte inicialmente con ventaja, pero la llegada de Péter Gulácsi eleva considerablemente la competencia.

También existen dudas en el centro de la defensa. La pareja formada por Juan Foyth y Renato Veiga parece partir con ventaja, aunque Pau Navarro espera su oportunidad. En ataque, mientras tanto, Ayoze Pérez ha ganado enteros durante la pretemporada.

El delantero canario ha sido el máximo goleador del Villarreal en los amistosos y amenaza el puesto de una dupla que, en principio, apunta a estar formada por Gerard Moreno y Georges Mikautadze.

El Sardinero vuelve a vivir un partido de Primera

El Racing afronta el regreso a la máxima categoría con la lógica mezcla de ilusión y dudas que acompaña a cualquier recién ascendido.

Han pasado 14 años desde su última presencia en Primera y la espera ha llegado a su fin con un partido que, además, tendrá como escenario un Sardinero que promete empujar desde el primer minuto.

El factor campo puede convertirse en una de las grandes armas del conjunto cántabro. La afición racinguista llevaba mucho tiempo esperando una tarde como esta y el ambiente será uno de los grandes alicientes del estreno. El equipo, por su parte, tratará de responder a ese entusiasmo con un partido competitivo ante uno de los conjuntos más consolidados de la categoría.

En el apartado deportivo todavía existen algunas dudas. Las posibles salidas de Jorge Salinas y Gustavo Puerta pueden condicionar el once hasta última hora, mientras que tampoco está completamente decidida la pareja de centrales.

La pretemporada no ha permitido que todos los futbolistas trabajen al mismo ritmo y el técnico tendrá que valorar qué piezas están en mejores condiciones para afrontar un debut de máxima exigencia.

También hay interrogantes en la portería, donde el Racing cuenta con el reciente fichaje de Agirrezabala, llamado a aportar competencia bajo palos.

La única baja confirmada es la de Giorgi Guliashvili. El futbolista georgiano arrastra una lesión desde la pasada temporada y tendrá que permanecer alejado de los terrenos de juego durante varias jornadas.

Primer examen para dos equipos con objetivos diferentes

El partido servirá, por tanto, para comprobar hasta qué punto el Racing está preparado para su regreso a Primera y si el Villarreal es capaz de trasladar a la competición oficial las buenas sensaciones que ha mostrado durante el verano.

Para los locales, será mucho más que una jornada inaugural: será el reencuentro con la élite después de 14 años. Para el Villarreal, el primer paso de un nuevo proyecto que quiere comenzar con buen pie.