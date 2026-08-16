Antonio Hidalgo frena el regreso de Yeremay al Deportivo: "Tenemos que ir con calma"

El extremo sigue condicionado por una lesión complicada, Mella está preparado para ser titular y Noé Carrillo permanecerá varias semanas fuera antes de recibir al Elche CF en Riazor para el debut en Primera división

Antonio Hidalgo no confirmó la presencia de Yeremay Hernández en el estreno del Deportivo en LaLiga. El atacante será evaluado junto a los servicios médicos antes de recibir este lunes 17 de agosto, a las 21.00 horas, al Elche en un Riazor que vuelve a acoger fútbol de Primera división ocho años después.

David Mella sí está preparado para comenzar el encuentro, mientras que Noé Carrillo permanecerá varias semanas de baja. Las dudas físicas obligan al entrenador a medir los riesgos en una plantilla reforzada con Aubameyang, pero todavía pendiente de movimientos antes del cierre del mercado.

Yeremay, David Mella y Noé Carrillo condicionan el once del Deportivo

La recuperación de Yeremay se ha convertido en la gran preocupación del Deportivo. Durante la rueda de prensa celebrada en Abegondo, Hidalgo evitó garantizar su presencia y explicó que serán las sensaciones del jugador las que determinen la decisión final.

“Es una lesión puñetera”, reconoció el entrenador. Hay jornadas en las que el extremo responde bien al trabajo y otras en las que reaparecen las molestias. Al encontrarse en el comienzo de la temporada, el cuerpo técnico no quiere correr un riesgo que podría transformar un problema controlable en una ausencia prolongada.

La importancia de Yeremay explica la cautela. El canario terminó el curso del ascenso con 11 goles y una decena de asistencias, participando directamente en 21 tantos. Su desborde, creatividad y capacidad para atraer rivales fueron fundamentales para que el Deportivo ganara metros y encontrara espacios alrededor del área.

El panorama es diferente con David Mella. Hidalgo despejó cualquier duda con una respuesta contundente: “Sí, está para iniciar mañana”. Noé Carrillo, en cambio, deberá esperar. Su lesión requiere varias semanas de recuperación y reduce las alternativas exteriores en el inicio del campeonato. Las molestias acumuladas en ese sector ya obligaron a Hidalgo a utilizar futbolistas fuera de su posición natural durante los amistosos.

Aubameyang y Nsongo ofrecen dos caminos diferentes frente al Elche

Pierre-Emerick Aubameyang será uno de los grandes atractivos del regreso del Deportivo a Primera. El delantero gabonés aterrizó en A Coruña después de superar los 380 goles a lo largo de una trayectoria construida entre Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea y Olympique de Marsella.

A sus 37 años aporta experiencia, movimientos al espacio y una capacidad de definición contrastada. Sin embargo, su llegada no garantiza una titularidad permanente. Hidalgo quiere administrar sus esfuerzos y combinar sus características con las de Bil Nsongo, una de las grandes revelaciones de la pasada temporada.

El camerunés comenzó el curso anterior en el Fabril, donde marcó 12 goles en 20 encuentros, y terminó convirtiéndose en el héroe del ascenso. Con el primer equipo firmó seis tantos en 17 apariciones, incluido el doblete contra el Valladolid que certificó matemáticamente el regreso a Primera.

Hidalgo no aclaró si Aubameyang y Nsongo pueden actuar juntos, pero admitió que las incorporaciones han elevado el nivel del ataque. La aparición de Kevin Sánchez aumenta todavía más una competencia que el técnico definió como “leonina”. El canterano comenzará con el Fabril, aunque continuará entrenándose habitualmente con la primera plantilla.

Hidalgo pide unión en Riazor y condiciona su renovación a la permanencia

La semana previa al estreno también ha estado marcada por la renovación del entrenador hasta 2028. El acuerdo refleja la apuesta del Deportivo por la estabilidad después de varias temporadas de constantes cambios en el banquillo, aunque su continuidad estará condicionada por el resultado deportivo.

“Mi renovación está vinculada a la permanencia”, desveló Hidalgo. El técnico entiende que debe ganarse cada temporada su continuidad y agradeció tanto la confianza del club como el trabajo de los jugadores que hicieron posible el ascenso.

También mostró su preocupación por la tensión existente con una parte de la afición debido a las nuevas condiciones de acceso a Marathon Inferior y al aumento de los precios. Hidalgo recordó el ambiente vivido durante el tramo final del curso pasado y reclamó unión para afrontar una campaña en la que llegarán derrotas y momentos de máxima dificultad.

Riazor mide al Deportivo de Hidalgo ante un Elche invicto

El Deportivo cerró la pretemporada con tres victorias, tres empates y una sola derrota. Marcó nueve goles y recibió cuatro, dejando su portería a cero en cuatro encuentros. El único tropiezo llegó ante el Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera, decidido por una acción de Brahim Díaz.

Hidalgo considera que el equipo ha competido en todos sus compromisos, pero advierte de que la Primera exigirá mayor precisión. El entrenador espera un Elche reconocible pese a la llegada de Martín Anselmi: con voluntad de controlar el balón, acumular jugadores por dentro y castigar cualquier desajuste.

Riazor no presencia un encuentro de la máxima categoría desde mayo de 2018. El regreso convierte la noche en histórica, pero Hidalgo quiere separar la emoción de la competición. El ascenso ya pertenece al pasado y el primer examen llegará con Yeremay entre algodones, Aubameyang preparado para asumir el foco y una advertencia clara desde el banquillo: el Deportivo tendrá que demostrar que está preparado para quedarse.