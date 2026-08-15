Adama Traoré, próximo objetivo en el mercado del Deportivo

El extremo de 30 años está libre tras abandonar el West Ham de la Premier League, pero su elevada ficha y la prima de fichaje complican una operación que ya ha iniciado la fase de contactos

El Deportivo ha abierto contactos para conocer la situación de Adama Traoré y estudiar su posible incorporación. El internacional español se encuentra sin equipo y encaja en la búsqueda de un extremo derecho con experiencia para el regreso blanquiazul a Primera división.

La operación, sin embargo, exige un importante acercamiento económico. Adama tendría que reducir el salario percibido durante su etapa en Inglaterra y ajustar la prima de fichaje correspondiente a su condición de agente libre para que el interés pueda transformarse en una negociación.

Adama Traoré espera al Deportivo mientras el salario condiciona la operación

Según informó Matteo Moretto, ya se han producido contactos entre el Deportivo y el entorno del atacante. Por ahora se trata de un tanteo para conocer su disponibilidad y sus condiciones, sin que exista todavía un acuerdo ni una negociación avanzada.

Adama reúne varias de las características que busca la dirección deportiva: velocidad, potencia, capacidad para superar rivales y una amplia experiencia en la élite. Su situación contractual también resulta atractiva porque no sería necesario pagar un traspaso, aunque eso no convierte su llegada en una operación barata.

El extremo tendría derecho a solicitar una prima por firmar como agente libre y procede de una competición con salarios muy superiores a los que puede asumir el Deportivo. La viabilidad del movimiento dependerá, por tanto, de su voluntad para regresar a España y aceptar una ficha adaptada a la realidad económica del proyecto coruñés.

El club tampoco está dispuesto a comprometer su equilibrio salarial después de haber invertido más de 22 millones de euros en el mercado. Fernando Soriano mantiene diferentes alternativas abiertas y Adama es una de las más atractivas, pero también una de las más complejas por sus condiciones económicas.

West Ham dejó libre a Adama Traoré con 271 partidos en la Premier League

Adama Traoré se encuentra sin equipo desde el 30 de junio, cuando finalizó el contrato que le vinculaba al West Ham. Su etapa en Londres fue breve: llegó desde el Fulham durante el mercado invernal y participó en 12 encuentros, nueve de ellos como suplente en la Premier League y tres como titular en la FA Cup.

Su reducido protagonismo durante los últimos meses contrasta con una trayectoria consolidada en Inglaterra. El atacante ha disputado 271 partidos en la Premier, con 14 goles y 25 asistencias, después de defender las camisetas de Aston Villa, Wolverhampton, Fulham y West Ham.

Su campaña más productiva llegó con el Wolverhampton en la temporada 2019/20. Entonces firmó seis goles y nueve asistencias en 49 encuentros entre todas las competiciones, convirtiéndose en uno de los extremos más difíciles de frenar del campeonato inglés. En el curso 2024/25 todavía aportó dos tantos y ocho pases de gol con el Fulham.

Nuno Espírito Santo, que coincidió con él tanto en los Wolves como en el West Ham, resumió recientemente su principal virtud: “Adama es un jugador único. No hay muchos jugadores en el mundo con su habilidad, su velocidad y su capacidad en el uno contra uno”.

Antonio Hidalgo ganaría desborde junto a Yeremay, Mella y Aubameyang

El posible fichaje ofrecería a Antonio Hidalgo un perfil que no abunda en la plantilla. Adama es un extremo derecho puro, capaz de recibir pegado a la línea, atacar al lateral en carrera y avanzar muchos metros sin necesidad de elaborar una posesión larga.

Su presencia también permitiría repartir mejor las amenazas ofensivas. Yeremay suele partir desde la izquierda o aparecer por dentro, mientras que David Mella y Luismi Cruz representan las principales alternativas actuales para las bandas. Adama podría fijar rivales en el costado derecho y generar más espacios para Pierre-Emerick Aubameyang dentro del área.

Ese reparto resultaría especialmente útil en un Deportivo que pretende mantener parte del protagonismo mostrado durante el ascenso, pero que necesitará disponer de una salida rápida cuando se enfrente a equipos con mayor capacidad para dominar la posesión. Pocos futbolistas ofrecen la aceleración de Adama para castigar una defensa adelantada.

Su principal interrogante aparece en la toma de decisiones cerca del área. La potencia y el regate nunca han estado acompañados de cifras goleadoras constantes, por lo que su incorporación tendría sentido como especialista para desequilibrar partidos, no como responsable principal de la producción ofensiva.

Fernando Soriano mantiene abiertos el extremo y el central del Deportivo

La llegada de un jugador de banda forma parte de los últimos retoques previstos por el Deportivo. El club también trabaja en la incorporación de un central zurdo con experiencia, después de sumar al joven Bright Ede para aumentar las alternativas defensivas.

El margen disponible obliga a medir cada movimiento. El conjunto blanquiazul ya ha añadido juventud con Leo Román, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp Jensen, Teun Gijselhart y Bright Ede, además de experiencia con Angeliño y Aubameyang. Adama supondría otro golpe de impacto para el regreso a Primera, aunque únicamente si acepta encajar dentro de la escala salarial.

Los contactos dejan abierta una posibilidad que hace unas semanas parecía difícil de imaginar. El Deportivo conoce las condiciones, el futbolista sabe lo que puede ofrecer el club y ahora la pelota está en el terreno económico. Para ver a Adama Traoré acelerando por la banda de Riazor, primero tendrá que frenar sus pretensiones.