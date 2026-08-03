El Deportivo regresa con ambición: el cuarto mayor gasto en fichajes de LaLiga

El recién ascendido invierte 26 millones en seis refuerzos, concentra el gasto en talento joven y prepara el regreso de Angeliño a Galicia para asentarse en Primera división, tras años donde llegó a competir en Primera Federación

El RC Deportivo ha invertido 26 millones de euros en seis fichajes para preparar su regreso a Primera división, una cifra que, actualmente, lo sitúa como el cuarto club que más ha gastado en el mercado estival. Solo FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid han desembolsado más.

Ocho años después de su descenso y tras recorrer Segunda B y Primera Federación, el equipo de Antonio Hidalgo no quiere que el ascenso de 2026 sea una visita fugaz. Leo Román, Bright Ede, Jonathan Asp Jensen, Amatucci, Gijselhart y Aubameyang encabezan una reconstrucción que puede sumar próximamente a Angeliño.

Barcelona, Atlético y Real Madrid dejan al Deportivo cuarto en gasto

El dato describe la dimensión de la apuesta. El Barcelona alcanza los 110,5 millones de euros invertidos, el Atlético se mueve en 102 y el Real Madrid ronda los 100. Justo detrás aparece el Deportivo con 26 millones, por delante de Getafe (19), Betis (14,5) y otros catorce integrantes de LaLiga.

El balance blanquiazul es de 25,5 millones negativos, después de ingresar únicamente medio millón en traspasos. Son hasta 12 las altas teniendo en cuenta los regresos de cesión y movimientos administrativos, en una plantilla profunda y completa para Antonio Hidalgo.

Leo Román, Bright Ede y Asp Jensen absorben 21 millones del Deportivo

La operación más cara ha sido la llegada de Leo Román. El Dépor abonó los nueve millones de su cláusula para hacerse con un portero de 26 años que había disputado 40 partidos de Primera durante sus dos últimos cursos en el Mallorca. Antes había sido titular en el Oviedo, con 14 porterías a cero en 42 jornadas, y en junio debutó con la Selección española precisamente en Riazor.

Bright Ede y Jonathan Asp Jensen costaron otros seis millones cada uno. El central polaco tiene 19 años, es zurdo, internacional sub-19 y llegó después de disputar 17 partidos con el primer equipo del Motor Lublin. El danés, formado por el Bayern de Múnich, aterrizó tras firmar nueve goles y seis asistencias en 40 encuentros con el Grasshopper suizo.

La inversión se completa con Lorenzo Amatucci, comprado a la Fiorentina por 2,5 millones; Teun Gijselhart, incorporado desde el De Graafschap por uno; y Pierre-Emerick Aubameyang, fichado del Marsella por 1,5. El gabonés aterrizó con 14 goles y diez asistencias en 41 partidos durante el último curso, además de una trayectoria que incluye 141 tantos con el Borussia Dortmund, 92 con el Arsenal y 13 con el Barcelona, logrados en tres meses.

La distribución del dinero explica el plan. Cinco de los seis refuerzos tienen 26 años o menos y concentran 24,5 de los 26 millones desembolsados, algo más del 94 %. Aubameyang, a sus 37 años, es la excepción destinada a aportar rendimiento inmediato, jerarquía y gol a una plantilla construida principalmente para crecer.

Angeliño negocia con Roma su esperado regreso al Deportivo

El siguiente movimiento apunta al lateral izquierdo. Gianluca Di Marzio avanzó que el Deportivo tiene encarrilada la cesión de Angeliño desde la Roma, con una compra obligatoria de 2,5 millones de euros.

Nacido en Coristanco y formado durante su infancia en Abegondo, Angeliño dejó la cantera deportivista para incorporarse al Manchester City. Desde entonces ha pasado por Mallorca, NAC Breda, PSV, Leipzig, Hoffenheim, Galatasaray y Roma. Su regreso tendría una particularidad: pese a su experiencia en la Champions y en varias grandes ligas europeas, todavía no ha disputado ningún partido en Primera división española.

Mallorca, Fuenlabrada y Albacete marcaron los años más duros del Deportivo

La ambición actual contrasta con el camino recorrido desde 2018. El Deportivo descendió de Primera al término de la temporada 2017/18 y estuvo muy cerca de regresar un año después. Ganó por 2-0 al Mallorca en la ida de la final del ‘playoff’, pero el 3-0 de Son Moix prolongó una caída que todavía no había tocado fondo.

En el curso 2019/20 llegó el descenso al tercer escalón, dentro de una jornada final marcada por el aplazamiento del partido contra el Fuenlabrada debido a un brote de coronavirus. Comenzaron entonces cuatro temporadas fuera del fútbol profesional: una en la antigua Segunda B y tres en la recién creada Primera Federación.

Tampoco faltaron los golpes en las eliminatorias. El Albacete remontó en 2022 una final disputada en Riazor y el Castellón eliminó al conjunto coruñés en 2023. Ni siquiera el regreso de Lucas Pérez, que dejó el Cádiz y descendió dos categorías para volver a casa, permitió resolver la situación de inmediato.

Lucas Pérez y Antonio Hidalgo devolvieron al Deportivo hasta Primera división

La reconstrucción empezó a traducirse en resultados durante la temporada 2023/24. El equipo dirigido por Imanol Idiakez logró el ascenso directo a Segunda con un gol de falta de Lucas Pérez frente al Barcelona Atlètic y posteriormente conquistó el título absoluto de Primera Federación ante el Castellón.

El primer año de regreso al fútbol profesional sirvió para estabilizar al club. Después llegó Antonio Hidalgo, que construyó un bloque competitivo alrededor de Yeremay, David Mella, Mario Soriano, Diego Villares y una base de jugadores que ya conocía la exigencia de Riazor.

El último paso se produjo el 24 de mayo de 2026. Un doblete de Bil Nsongo permitió ganar 0-2 al Real Valladolid en Zorrilla y certificar el ascenso a Primera. Ocho años después, el Deportivo cerraba su etapa más larga fuera de la élite desde 1991.

Ahora el reto ya no consiste en regresar, sino en quedarse. Los 26 millones invertidos convierten al Dépor en una de las grandes agitaciones del verano, pero también elevan la exigencia. Riazor ha recuperado su lugar en Primera y el club está gastando para no abandonarlo otra vez.