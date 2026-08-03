El Deportivo cierra el regreso de Angeliño con una compra obligatoria de 2,5 millones

El lateral de Coristanco llegará cedido por la AS Roma, pasará reconocimiento médico pendiente de una bronquitis asmática y regresará trece años después a su club de formación

Angeliño en un partido de la Serie A con la AS RomaIMAGO

El RC Deportivo ha cerrado la llegada de Angeliño para reforzar el lateral izquierdo en su regreso a Primera división. El futbolista gallego aterrizará cedido por la AS Roma y la operación incluirá una compra obligatoria fijada en 2,5 millones de euros.

El defensa de 29 años viajará a Florencia para superar este martes 4 de agosto las pruebas médicas. Allí se encuentra concentrada la plantilla de Antonio Hidalgo, que prepara en Coverciano su amistoso frente a la Fiorentina.

Deportivo, Roma y Angeliño fijan en Florencia el último trámite del acuerdo

La operación ha quedado definida como una cesión con compra obligatoria, según asegura Gianluca Di Marzio. Angeliño llegará este lunes por la noche a Florencia y se someterá al reconocimiento médico durante la jornada del martes.

La concentración italiana del Deportivo permitirá acelerar su incorporación. Si supera las pruebas, el lateral podrá ponerse inmediatamente a las órdenes de Antonio Hidalgo y comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros antes de regresar a A Coruña.

El entendimiento pone fin a varias semanas de conversaciones. Las primeras fórmulas contemplaban una opción de compra voluntaria, pero el acuerdo definitivo obliga al conjunto blanquiazul a abonar 2,5 millones para quedarse con el jugador en propiedad.

Abegondo y Manchester City separan 13 años del regreso de Angeliño al Deportivo

José Ángel Esmorís Tasende 'Angeliño' nació en Coristanco y entró en la cantera deportivista cuando tenía diez años. Su progresión en Abegondo llamó la atención del Manchester City, que lo incorporó a su estructura juvenil en 2013, antes de que pudiera debutar con el primer equipo blanquiazul.

Desde entonces, Angeliño nunca ha ocultado su vínculo con el club. En 2020 resumió sus prioridades con una declaración que cobra todo su sentido seis años más tarde: "La Selección es un bonus, mi sueño es el Dépor".

El ascenso a Primera abrió una puerta que parecía imposible durante las temporadas anteriores. El salario del lateral y su contrato con la Roma estaban muy lejos de las posibilidades de un Deportivo instalado en Segunda, pero la nueva situación deportiva y el deseo del futbolista terminaron acercando las posturas.

Su regreso encierra una curiosidad poco habitual. Angeliño ha competido en la Premier League, Bundesliga, Serie A, Eredivisie, Champions y Europa League, pero todavía no ha disputado ningún partido en la máxima categoría española. Sus únicas apariciones en el fútbol profesional nacional fueron los 17 encuentros que jugó con el Mallorca en Segunda durante 2017.

RB Leipzig y Champions explican el salto de calidad que Angeliño aporta a Riazor

La trayectoria del gallego incluye experiencias en Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Turquía e Italia. Tras varias cesiones del Manchester City, su rendimiento en el NAC Breda y el PSV Eindhoven lo convirtió en uno de los laterales ofensivos más destacados de la Eredivisie.

Su mejor versión apareció en el RB Leipzig. Angeliño disputó 100 partidos con el conjunto alemán, marcó 12 goles y se asentó como carrilero en un sistema que potenciaba su capacidad para incorporarse al ataque. También conquistó la Copa de Alemania en 2022.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en la Champions de 2020. El gallego asistió a Tyler Adams en el gol que eliminó al Atlético de Madrid en cuartos de final y clasificó al Leipzig para la primera semifinal europea de su historia. Su rendimiento le permitió entrar en el equipo ideal de aquella edición del torneo.

En total, Angeliño acumula más de 350 encuentros como profesional. Ha participado en 29 partidos de Champions, con tres goles y nueve asistencias, y suma 21 pases de gol en 168 apariciones dentro de las cinco grandes ligas europeas.

La Roma, una bronquitis y 425 minutos: la incógnita que examinará el Deportivo

Angeliño llegó cedido a la Roma en enero de 2024 y necesitó pocos meses para convencer al club italiano. Su rendimiento llevó a la entidad romana a pagar alrededor de cinco millones de euros al RB Leipzig para incorporarlo definitivamente.

Durante la temporada 2024/25 se convirtió en una pieza esencial. Disputó 51 encuentros, acumuló más de 4.300 minutos y participó en diez goles, con cuatro tantos y seis asistencias. Su continuidad contrastó por completo con lo sucedido en el curso posterior.

Una bronquitis asmática y otros problemas médicos derivados lo mantuvieron cerca de seis meses alejado de la Serie A. Entre todas las competiciones apenas pudo disputar nueve partidos y alrededor de 425 minutos. Regresó en marzo, durante una victoria ante el Lecce, y celebró su vuelta con un mensaje significativo en redes sociales: "¡Qué ganas tenía de jugar en casa otra vez! Gracias, Olímpico".

Ese largo periodo de inactividad explica la importancia del reconocimiento médico previsto en Florencia. Angeliño terminó la temporada disponible, pero el Deportivo quiere comprobar su estado antes de formalizar una operación que incluye una inversión futura obligatoria.

Antonio Hidalgo suma experiencia europea para el regreso del Deportivo a LaLiga

La salida de Sergio Escudero había dejado al conjunto coruñés con la necesidad de incorporar un lateral izquierdo. Angeliño no solo cubre esa vacante, sino que ofrece un perfil capaz de modificar el sistema de Antonio Hidalgo.

Puede actuar como lateral en una defensa de cuatro o como carrilero cuando el equipo utiliza tres centrales. Su mejor rendimiento siempre ha aparecido con libertad para avanzar, alcanzar la línea de fondo y explotar su precisión en los centros. También puede ocupar posiciones más adelantadas cuando el partido exige amplitud por la izquierda.

El Deportivo recupera a un canterano que vuelve en plena madurez y con una experiencia muy superior a la habitual en un recién ascendido. La compra obligatoria de 2,5 millones demuestra que no se trata únicamente de una cesión sentimental, sino de una apuesta destinada a prolongarse más allá del próximo curso.

Angeliño salió de Abegondo siendo un adolescente y regresa después de recorrer algunos de los grandes escenarios del fútbol europeo. Su primer partido oficial con la camiseta blanquiazul será también su debut en Primera División, una cuenta pendiente que podrá saldar con el club con el que siempre quiso hacerlo.