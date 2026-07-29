El Deportivo de la Coruña se lanza a por la incorporación de Angeliño: negociaciones avanzadas

El conjunto gallego negocia a dos bandas el lateral izquierdo, con Adrià Pedrosa, y está muy cerca de firmar la llegada de Angeliño, que apunta a regresar a LaLiga diez años después para convertirse en el séptimo refuerzo del equipo de Antonio Hidalgo

El Deportivo de la Coruña continúa su puesta a punto en el mercado de fichajes, sorprendiendo con movimientos como el de Aubameyang o un portero como Leo Román. Sin embargo, desde el conjunto de Antonio Hidalgo siguen con la mirada puesta en encontrar un lateral izquierdo para su regreso a Primera División. El club gallego mantiene conversaciones abiertas con Adrià Pedrosa, pero no es el único nombre.

La dirección deportiva del Deportivo de la Coruña se encuentra ultimando la llegada de Angeliño, otro lateral izquierdo que está encima de la mesa. El jugador de la Roma, con contrato hasta 2028, estará muy cerca de firmar por el conjunto Antonio Hidalgo, confirmando su regreso a LaLiga EA Sports diez años después, cuando defendió los colores del Mallorca en la temporada 2016/2017. El gallego sería el séptimo fichaje del club.

Angeliño acelera su regreso a España

Angeliño cuenta para las horas para volver a España tras rumores sobre su posible salida de la Roma rumbo a LaLiga EA Sports. Sin embargo, el lateral no viene de registrar sus mejores números la pasada campaña, con solo ocho partidos a lo largo del curso entre UEFA Europa League y Serie A. El jugador de 29 años ha sufrido diferentes lesiones musculares que le han dejado fuera de los terrenos de juego un total de 70 días.

Sin embargo, Angeliño volvió a vestirse de corto el pasado domingo en el encuentro ante el Cannes, en la primera prueba de la Roma en esta pretemporada. El lateral disputó casi treinta minutos en el empate del conjunto de Gasperini. De esta manera, este choque pudo haber sido el último antes de poner rumbo al Deportivo de la Coruña, ya que todo hace indicar que firmará en los próximos días un contrato con la entidad gallega.

Angeliño, próximo en sumarse a la lista de llegadas del Deportivo de la Coruña en este mercado

El Deportivo de la Coruña sigue lanzado en el lanzado en el mercado de fichajes, habiéndo hecho oficial hasta el momento las llegadas de Teun Gijselhart, Leo Román, Ede Bright, Lorenzo Amatucci, Asp Jensen Nanitamo y Pierre-Emerick Aubemeyang. Tras ello, Angeliño puede sumarse a la plantilla de Antonio Hidalgo, ya que el club está en conversaciones avanzadas con la Roma para firmar su cesión, como ha informado Fabrizio Romano.

Todo parece indicar que Angeliño llegará al Deportivo de la Coruña en los próximos días. El club se podría asegurar una opción de compra, dependiendo de los últimos detalles que falten por cerrar en la negociación entre clubes por un movimiento que podría tener luz verde en breve. Por ello, el lateral izquierdo sumaría una nueva cesión tras etapas en el Leipzig, Hoffenheim o Galatasary, pese a tener contrato con la Roma hasta 2028.

La opción de Angeliño, sumada a la de Adriá Pedrosa para el lateral izquierdo

No obstante, cabe recordar que el Deportivo de la Coruña ya cuenta con dos laterales izquierdos que han tenido especial participación durante la pasada temporada, claves para el ascenso a Primera División. Tanto Giacomo Quaglita como Adrià Altimira han tenido protagonismo con Antonio Hidalgo, pero alguno de los dos jugadores podría salir en este mercado de fichajes si se termina confirmando la llegada de Angeliño.

Además, el Deportivo de la Coruña mantiene una negociación abierta con Adriá Pedrosa, en su objetivo por reforzar el lateral izquierdo. El club trabaja a dos bandas con dos jugadores que bien conocen LaLiga EA Sports, sobre todo el actual futbolista del Sevilla. Angeliño, en cambio, ha disputado diecisiete encuentros, que fue con la camiseta del Mallorca, en la que ha sido su única experiencia en España hasta el momento en su carrera.

Por otro lado, Angeliño volvería a LaLiga EA Sports tras rechazar el interés del Betis. Sin embargo, el conjunto de Manuel Pellegrini ya ha firmado a Fran García procedente del Real Madrid y cuenta con la figura de Junior Firpo, que ya ha tenido minutos en esta pretemporada, durante el encuentro contra el Recreativo de Huelva.