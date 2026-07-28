Aubameyang: "Al Deportivo de la Coruña lo conozco desde que jugaba en Champions League"

El delantero de Gabón deja claro que está "listo" para asumir la expectación con su fichaje, reivindica su rol de veterano y asegura que llega para liderar y ayudar al conjunto de Antonio Hidalgo: "Voy a hacer goles, dar muchas asistencias y ganar partidos"

Aubameyang ha sido presentado como nuevo jugador del Deportivo de la Coruña. El jugador se ha mostrado claro con su decisión de fichar por el conjunto de Antonio Hidalgo, además de reconocer que "hay mucha expectación conmigo pero estoy listo". El delantero ya incluso ha debutado, aunque en partido amistoso, que fue el pasado sábado en el duelo frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en un ilusionante estreno.

Aubameyang: "Tengo ese deseo de seguir siendo ese delantero que he sido hasta ahora"

De esta manera, Aubameyang desveló qué le ha dicho Antonio Hidalgo: "Aun tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Tengo ese deseo de seguir siendo ese delantero que he sido hasta ahora. Hidalgo quiere que con mi experiencia pueda ayudar. Me gustó mucho la charla que tuve con él. Una charla muy abierta. Fue directa. Él me manifestó lo que quiere de mi y ese rol".

Sobre las altas expectativas que hay con su fichaje por el Deportivo de la Coruña, Aubameyang ha explicado que le "gusta esa presión. Sé que hay mucha expectación conmigo pero estoy listo. Pero me estoy preparando muy bien. Estoy deseando cumplir estas expectativas. Espero que tengamos una gran temporada. Cuando he llegado muy bien. Todos me han dado la bienvenida y estoy muy agradecido por esa bienvenida".

Aubameyang: "Lo que he visto de los chicos me ha gustado mucho"

Aubameyang comentó sus sensaciones con los compañeros en la delantera: "Veo que hay mucha calidad y eso me gusta. Veo muy buenas cosas. Lo que he visto de los chicos me ha gustado mucho. Son muy jóvenes. Bil es un chico que tiene mucha fuerza. Me veo bien con un jugador así. Zaka es un killer. Asp Jensen es muy bueno también y muy rápido. Aun no he jugado con Mella y Yeremay pero tengo muchas ganas de verlos".

El delantero del Deportivo de la Coruña explicó sus diferencias con el juego entre España, Francia y Alemania: "Es una cuestión cultural que hay aquí en España, con jugar desde atrás. En Francia el fútbol mas físico y exige correr mucho. En Alemania hay un juego más abierto donde los delanteros pueden disfrutar mucho y por eso hay muchos goles. He podido ver el Mundial y por eso también ha ganado España".

Aubameyang, sobre el dorsal '7': "Es un número que me gusta mucho"

Aubameyang explicó que tuvo una conversación con Charlie Patiño antes de confirmarse su fichaje: "He hablado directamente con él. Cuando vio los rumores ya me mandó un mensaje. Me habló muy bien de la ciudad y del club,. Ahora puedo verlo con mis propios ojos. Fui a ver el estadio y estoy deseando jugar allí. Hay una enorme pasión en la ciudad con el equipo".

Sobre la decisión de elegir el dorsal '7', Aubameyang ha dejado claro que "es un numero que me gusta mucho, lo he utilizado en el pasado en Francia. Es un numero que me gusta y creo que hay muy grandes jugadores en la historia que han jugado con ese dorsal en el Dépor y quiero ser parte de ellos. Con la diferencia entre el jugador que era antes y el de ahora creo que puedo leer un poquito más el juego y la diferencia".

Aubameyang: "Me apetece mucho el rol de veterano"

Aubameyang se mostró confiado por el acierto de cara a puerta: "Los goles van a venir. El número no lo sé, pero ojala sean muchos. Voy a hacer goles, dar muchas asistencias y ganar partidos. Vengo con estas ganas. Tengo que dar gracias al Deportivo de la Coruña por la confianza. Han visto mis partidos del año pasado y han visto que siempre trabajo y doy el máximo. Lo primero es la pasión de jugar al fútbol".

Aubameyang, que debutó ante el Oviedo, habló de su rol con el Deportivo de la Coruña: "Me apetece mucho este nuevo rol de veterano. Ya lo he hecho en Marsella. Con mi selección en Gabón. Soy un jugador mayor y tengo que dar el ejemplo. Voy a intentar ayudar a todos. Puedo hablar pero para mi lo más importante es lo que pasa en el campo. Lo primordial está en los entrenamientos y en el día a día".

Aubameyang, con el que se cierra la delantera del Dépor, afirmó que "cuando me llamó el Deportivo pensé que teníamos que escuchar lo que quieren decir. Yo al Depor lo conozco desde que jugaba en Champions. Verlo en primera es importante. Poder ayudar a este equipo es algo muy importante para mi. Cuando hablamos, me gustó mucho y dijimos: vamos allí".