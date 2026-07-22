El Deportivo de la Coruña se lanza por el fichaje de Álex Moreno: oferta inminente

El club gallego acelera su plan de mercado a tres semanas del inicio liguero y fija ahora el foco en Álex Moreno, lateral del Girona, cuyo futuro puede dar un giro tras el descenso del club catalán a Segunda División

El Deportivo de la Coruña mira al mercado de fichajes con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al arranque de temporada. Algo más de tres semanas restan para que comience LaLiga EA Sports y el conjunto de Antonio Hidalgo sigue la puesta a punto tanto en el plano deportivo, como en la dirección deportiva. Por ello, desde el club se centran en cerrar más incorporaciones, como podría ser la de Álex Moreno.

El jugador del Girona cuenta con contrato hasta 2027. Sin embargo, el descenso a Segunda División del conjunto de Míchel le podría hacer cambiar de planes al exfutbolista del Betis. En este sentido, podría considerar una oferta que pueda llegar del Deportivo de la Coruña, que está firmando a grandes jugadores como Aubameyang o Leo Román, entre otros. Además, Antonio Hidalgo podría estar en busca de un lateral izquierdo.

El Deportivo de la Coruña mantiene el plan en el mercado de fichajes

Fernando Soriano adelantó la situación con el mercado de fichajes: "Si hay una oportunidad no esperaremos. Sabiendo las opciones que buscamos. Cuando tenemos situaciones claras, tratamos de hacerlo lo antes posible. No nos marcamos plazos cuando hablamos de planificación. En los últimos días siempre llegas con más nervios si queda algo por hacer. Si hay una oportunidad que nos guste y podamos acometer, no esperaremos".

Por el momento, el Deportivo de la Coruña ha anunciado los fichajes de Bright Ede, Lorenco Amatucci, Teun Gijselhart, Jonathan Asp Jensen, Leo Román y Pierre-Emerick Aubameyang. A esta lista se le podría sumar un Álex Moreno que viene de tener minutos en su primera etapa en el Girona. Por ello, a falta de un año para que acabe su contrato, su futuro podría dar un giro inesperado ante el interés de clubes importantes.

Dura competencia para el Deportivo de la Coruña por el fichaje de Álex Moreno

De esta manera, el Deportivo de la Coruña parece decidido a lanzarse por el fichaje de Álex Moreno, ya que desde la dirección deportiva estarían preparando una oferta por su fichaje, tal y como ha avanzado el medio Footmercato. Sin embargo, la misma fuente ha avanzado que el conjunto de Antonio Hidalgo tendrá importantes competencias por la incorporación del lateral, como el Rayo Vallecano, Osasuna e incluso Orlando City.

Son varios los equipos que están pendientes de cerrar a un lateral izquierdo. El Rayo Vallecano podría afrontar la salida de Pep Chavarría en las próximas semanas, ya que el Chelsea de Xabi Alonso está apretando por un fichaje que puede ser realidad en este mercado. En este sentido, estos movimientos pueden afectar a que Álex Moreno pueda tener más posibilidades de terminar firmando por el Deportivo de la Coruña de Antonio Hidalgo.

Álex Moreno, uno más en la lista de candidatos del Deportio de la Coruña

El nombre de Álex Moreno no es el único que suena en las oficinas de Riazor, ya que el Deportivo de la Coruña vigila la situación de Alberto Moreno. Antonio Hidalgo apunta la preferencia de un lateral izquierdo para este mercado de fichajes, sobre todo antes de que comience LaLiga EA Sports. No obstante, el actual jugador del Girona cuenta con gran experiencia en Primera División, por su pasado en el Betis o Rayo Vallecano.

Por otro lado, el Deportivo de la Coruña ya ha tomado decisiones como la de cerrar su delantera para la próxima temporada. La llegada de Aubameyang cubre las necesidades del equipo de Antonio Hidalgo en la parcela ofensiva, que contará con la presenia del delantero de Gabón para la vuelta de Riazor a Primera División. Álex Moreno podría ser parte de ese regreso del club gallego a la máxima categoría del fútbol español.