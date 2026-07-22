La opción de Alberto Moreno sigue tomando forma para volver a LaLiga

El ex de Villarreal o Sevilla agita el mercado de fichajes, sonando con fuerza en LaLiga EA Sports y diferentes de equipos de Primera División se posicionan ante una oportunidad de mercado que puede acelerar su regreso a España este verano

Alberto Moreno sigue llamando a la puerta de diferentes equipos. El nombre del sevillano suena en el mercado de fichajes de LaLiga EA Sports, dada la oportunidad de mercado que puede ser su incoporación al ser agente libre. El lateral viene de acabar contrato en el Como, teniendo protagonismo con Cesc Fàbregas, y puede ser una opción real para algunos clubes este verano, en lo que podría ser vuelta a España dos años después.

A sus 34 años, Alberto Moreno cuenta con experiencia en el fútbol de la máxima élite, al defender la camiseta del Sevilla, Liverpool, durante cinco temporadas, Villarreal, otras cuatro y, por último, el Como, que jugará la siguiente campaña la UEFA Champions League. Uno de los factores claves en el lateral izquierdo es que conoce a la perfección LaLiga EA Sports, además del hecho de no tener que pagar un precio de traspaso por su fichaje.

Alberto Moreno tiene pretendientes en LaLiga EA Sports

La situación de varios clubes de España en el lateral izquierdo invitan a pensar en la opción de Alberto Moreno. Una de los equipos interesados en su fichaje era el Levante, que competirá una temporada más en LaLiga EA Sports. Sin embargo, el conjunto granota se volvió a hacer con los servicios de Manu Sánchez, cedido por el Celta de Vigo, completando el interés de Luis Castro, que asumirá el rol de nuevo desde el banquillo.

Además, el propio Manu Sánchez contaba con el interés de otros equipos como el Málaga, pero la decisión del jugador parecía clara de volver a un club donde tuvo minutos y confianza por parte de Luis Castro. Por ello, desde el conjunto malacitano han puesto el foco en Alberto Moreno, como ha informado Canal Sur. El ex del Sevilla es una oportunidad de mercado que desde La Rosaleda la consideran importante e irrechazable.

Málaga, Rayo Vallecano y Alavés, tras los pasos de Alberto Moreno

No obstante, el nombre de Alberto Moreno no es el único que ha sonado en el Málaga para el lateral izquierdo, ya que la opción de Diego Rico es otra considerable, que llegaría en las mismas condiciones que el ex del Sevilla. El que fuera jugador del Como la pasada campaña estaría abierto a volver a España y pretendientes no le faltan, por lo que la decisión del futbolista de 34 años será determinante para los planes de varios clubes de LaLiga.

En este sentido, el medio anteriormente mencionado ha destacado que Alavés y Rayo Vallecano valoran la llegada de Alberto Moreno, sobre todo el conjunto de Beñat San José si termina saliendo Pep Chavarría, con fuerte interés por parte del Chelsea de Xabi Alonso. Quique Sánchez Flores buscaría, por su parte, reforzar su posición y la figura del sevillano gusta en Mendizorroza, siendo un refuerzo de lujo para el equipo babazorro.

La decisión final de Alberto Moreno mantiene en alerta a los clubes

Por ello, Alberto Moreno, que empezó sonando para el Levante, podría acelerar su regreso a LaLiga EA Sports sabiendo los equipos que hay tras sus pasos. Diferentes informaciones apuntan a que el Deportivo de la Coruña también estaría poniendo el foco en el ex del Como, que viene de jugar 23 partidos con el Como de Cesc Fàbregas. Pese a no ser titular indiscutible, el sevillano ha tenido un rol importante en su paso por Italia.

De esta manera, queda esperar la decisión final de Alberto Moreno, que podría estar de vuelta en LaLiga EA Sports durante este mercado de fichajes. Al ser una oportunidad de mercado, como Diego Rico, su incorporación a uno de los clubes de España se podría acelerar en los próximos días o semanas, dependiendo de las negociaciones y si uno de los clubes interesandos se lanza a por su llegada.