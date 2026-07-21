Magníficas noticias con Isco y Antony y baja notable en el entrenamiento del Betis

El extremo marroquí, incorporado ayer a la pretemporada, se mantiene al margen del grupo mientras que el malagueño y el brasileño despiertan ilusión en vísperas del segundo partido de pretemporada

El Betis ha continuado en la mañana de hoy con su preparación estival con el segundo entrenamiento de la semana tras regresar de la concentración en tierras alemanas. Una sesión realizada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con el punto de mira puesto en el amistoso que está fechada para la noche de este miércoles (20:30 horas) contra el Recreativo e Huelva, correspondiente al Trofeo Colombino.

Una vez más, el entrenamiento no contó con la presencia de Manuel Pellegrini, ausente de nuevo por cuestiones personales, y, como ocurrió en la recta final del stage germano y en la jornada de trabajo de ayer, fue dirigido por su mano derecha, Rubén Cousillas.

Abde trabaja en solitario en su segundo equipo

La sesión dejó otros apuntes interesantes dentro de la actualidad verdiblanca, tanto en cuanto Abde causó baja y no trabajó junto al resto de compañeros. El internacional se sumó ayer a la pretemporada bética tras gozar de varios días más de descanso al haber estado concentrado con Marruecos en el Mundial hasta que cayó lesionado en la rodilla.

De esta manera, en el Betis se toman precauciones con el extremo, que se mantuvo al margen del grupo y realizó trabajo específico en solitario.

Abde sufrió un esguince del ligamento colateral y trabajó en Elche y Francia para superar sus molestias, regresando con ganas de unirse a los compañeros de cara a un ilusionante proyecto de Champions, más allá de los continuos rumores acerca del interés que despierta en el mercado. Se espera que pronto trabaje como uno más.

Isco y Antony, integrados en la dinámica de grupo

Justo lo que hizo esta mañana Isco Alarcón, uno de los protagonistas de la sesión al empezar la sesión con el resto del grupo y ejercitarse con normalidad, lo que siempre se trata de una gran noticia ante el deseo de que enfile este curso con la mayor garantía física posible.

También es muy positivo para los intereses verdiblancos que Antony se ejercita sin ningún problema tras el calvario sufrido con el pubis en la campaña anterior y se espera que llegue a tope al comienzo de la temporada. Cabe recordar que estuvo al margen en varias sesiones en Alemania, pero tanto ayer como hoy se integró en la dinámica grupal al mismo ritmo.

Manu Fajardo, presente en el entrenamiento

También es noticiable que Manu Fajardo, con la planificación en plena ebullición, estuvo presente en el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva verdiblanca, en el que volvieron a trabajar futbolistas con el futuro por resolver, como es el caso de Deossa.