Escenario más propicio con Lomónaco por un cambio significativo para el Betis

Muy del gusto de Fajardo pero dejado a un lado meses atrás por las filtraciones, se ha producido recientemente un cambio en la situación del central que podría provocar un giro en la postura bética, sumado a la sensible caída de su precio

A finales del mes de marzo, el Betis, tal y como reveló ESTADIO Deportivo, dio un paso atrás en las conversaciones para el fichaje de Kevin Lomónaco, central de Independiente de Avellaneda, por el que ya lo intentó el verano pasado, hasta el punto de trasladar una oferta detallada a su entorno.

Las filtraciones de las reuniones con intermediarios y con el 'Rojo' para la incorporación del defensa para la 26/27 provocaron el enfado de la dirección deportiva del Betis tras presenciar en directo Álvaro Ladrón de Guevara el Independiente-Talleres.

Así, los rectores verdiblancos comunicaron a su círculo más próximo que rompían el diálogo y miraban hacia otro lado, lo que en un principio podía interpretarse como una estrategia para presionar, pero la realidad es que, como ha ido constatando esta redacción, no se han producido nuevos contactos hasta el momento, por lo que en La Palmera no iban de farol.

Lomónaco cambia de agencia de representación

Sin embargo, recientemente, se ha producido una novedad significativa que genera un escenario propicio para la reactivación del interés por Lomónaco teniendo en cuenta que el Betis se mantiene muy pendiente del mercado de centrales por las llamadas recibidas por Natan y la posibilidad de realizar la gran venta del verano con el brasileño.

Y es que, desde hace poco tiempo, el futbolista de La Plata ha cambiado de agencia de representación y ahora está en manos de AS1. Para ser más exactos, su anterior agencia, la argentina MS +, ha llegado a un acuerdo con AS1 para asociarse y darle el control de sus futbolistas a la empresa de cariz internacional, es decir una absorción que amplía los horizontes de Lomónaco y le abre puertas que antes podían estar cerradas al tener mucho más alcance.

Negociaciones para hacerse con sus derechos, que, como ha sabido ESTADIO Deportivo de primera mano, llevaban gestándose desde hace un tiempo.

Buena relación con el Betis y dos jugadores en la plantilla heliopolitana

En este sentido, AS1 mantiene muy buenas relaciones con el Betis, pues ha negociado en múltiples ocasiones con los altos cargos heliopolitanos y dos de sus activos militan en las filas verdiblancas, casos de Pablo García y Marc Roca.

Este nuevo escenario, con una agencia más de confianza al mando, podría provocar que el Betis dejara atrás su malestar y tratara de aprovechar que las cifras que se manejan para su traspaso estarían muy por debajo de las exigidas por Independiente el verano anterior.

El precio de Lomónaco baja considerablemente

De hecho, en Argentina y México se afirma que el 'Rojo' pediría ahora seis millones de dólares netos, al cambio alrededor de 5,2 millones de euros.

Cabe recordar que el Betis puso sobre la mesa siete millones de euros por el 60% del pase, con una obligación más adelante de hacerse con un 20% más por 2,5 millones, por lo que en total abonaría 9,5 millones de euros por el 80% del central, pero el club argentino no estudiaba propuestas por menos de 12 millones, Ahora el valor de mercado de Lomónaco, ofrecido recientemente al Sevilla, ha bajado hasta los ocho millones, según Transfermarkt, y el 'Rojo' ha bajado considerablemente sus pretensiones.

Dentro de este contexto, según apuntan medios aztecas, Grupo Pachuca insiste en su fichaje para el Oviedo, lo que ya intentó en los últimos mercados, si bien ahora tendría menos sentido al haber descendido a Segunda.