Enfado en el Betis por Lomónaco y marcha atrás

ESTADIO ha podido saber que las filtraciones de los avances por el central a través de intermediarios ha provocado un enorme malestar en el club bético, que, a día de hoy, ha frenado esta vía para la zaga tras haber visto 'in situ' al jugador en el partido del sábado contra Talleres

El Betis no se ha olvidado de Kevin Lomónaco, central de Independiente de Avellaneda, después de frustrarse su fichaje en verano y, de hecho, ya había iniciado movimientos para tratar su incorporación de cara al próximo verano por una cantidad que rondaría los ocho-diez millones de euros.

Tanto es así que Manu Fajardo, director deportivo del Betis, y Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico, ya habían activado la operación a través de intermediarios, los mismos que gestaron la llegada de Valentín Gómez, y ajenos a la agencia de representación del futbolista.

Álvaro Ladrón de Guevara estuvo presente en el Independiente-Talleres del sábado

El pasado sábado, como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el segundo de abordo de la dirección deportiva verdiblanca estuvo presente en el partido que enfrentó a Independiente con Talleres para tratar el asunto en el viaje que los ejecutivos verdiblancos han realizado a Argentina para avanzar en diversas operaciones.

Lo cierto es que estos encuentros con el fin de sentar la base de un acuerdo se han filtrado en España, y, sobre todo, en Argentina, lo que ha provocado, a día de hoy, un giro sustancial en la operación.

Enorme malestar por las filtraciones en el Betis, que echa a un lado

Y es que estas filtraciones han causado un enorme malestar en el seno del Betis, donde llevaban el tema con suma discreción, hasta el punto de que, a día de hoy, el club ha dado un paso atrás en su intención de fichar a Kevin Lomónaco pese a que gusta mucho a los técnicos y a que cuentan con los favores del central, deseoso de militar en el Betis.

Por la información que maneja esta redacción, el Betis se ha echado a un lado y califica de irreversible la situación al entender que no se ha procedido de forma correcta, aunque, lógicamente, en el mundo del fútbol todo puede cambiar y si se pone a tiro no es descartable ningún escenario. No obstante, la realidad a día de hoy es que un 'lío' con los intermediarios ha frustrado la posible llegada.

"A Lomónaco le encanta el Betis"

Sin duda, un varapalo para el propio futbolista, pues desde el círculo próximo al central se apunta a ESTADIO a que "a Lomónaco le encanta el Betis" después de haber rechazado marcharse a dos de los dos equipos del Grupo Pachuca, Club León mexicano y el Real Oviedo español. El conglomerado azteca había convencido a Independiente para un traspaso de diez millones de euros, pero el defensa tumbó esta vía al no seducirle este paso en su carrera.

Sí le gusta mucho la opción bética y lo cierto es que Independiente estaría dispuesto a dejarlo salir incluso por ocho millones de euros, pero, de momento, la operación se ha atascado por el malestar de los rectores heliopolitanos.

Cabe recordar que el verano pasado, como reveló ED, el Betis trasladó una oferta por Lomónaco de siete millones de euros por el 60% de sus derechos, con una obligación más adelante de hacerse con un 20% más por 2,5 millones, por lo que en total abonaría 9,5 millones de euros por el 80% del central. Cantidad insuficiente por entonces.