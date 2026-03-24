El Betis adelanta el fichaje de Lomónaco y aventura movimientos atrás

Central diestro italo-argentino de 24 años, su precio ronda los diez millones de euros; pudo venir el verano pasado, aunque terminó haciéndolo por 6,3 el zurdo Valentín Gómez

El Real Betis avanza en el fichaje de Kevin Lomónaco, central diestro argentino con pasaporte italiano sobre el que ya estrechó el cerco del verano pasado, cuando Independiente de Avellaneda rechazó una propuesta de siete millones de euros fijos y 2,5 en variables por el 80% de sus derechos (75% en poder del 'Rojo' y un 5% de la familia del rioplatense). La mayor predisposición ahora del CAI ha propiciado que en La Cartuja decidan apretar por este zaguero de 1,84 poderoso en el juego aéreo y con buena salida de balón, asegura 'ABC de Sevilla', adelantándose trabajo del próximo mercado con el fin de esquivar en lo posible a la competencia.

Lomónaco, que no ocuparía plaza extracomunitaria desde la reciente ventana invernal, un asunto capital para los heliopolitanos al tener ocupadas las tres plazas con Natan de Souza, Antony Matheus dos Santos y Nelson Deossa, ya expresó en su día su predilección por la opción verdiblanca y ha sabido tener paciencia, así como lealtad al club que terminó comprándolo por 2,9 millones al Red Bulla Bragantino y que le ha fijado una cláusula de 22 millones, si bien lo dejaría marchar por algo menos de la mitad ante los problemas financieros por los que estaría atravesando y que le obligan a buscar próximas plusvalías. En su día, sonó también para el Sevilla FC.

El Grupo Pachuca trató de llevarlo recientemente al Real Oviedo, al tiempo que Atlético Mineiro y antes varios clubes ingleses buscaron su contratación, aunque el canterano de Lanús sigue esperando a LaLiga, con el Real Betis actualmente en la 'pole'. Sería el segundo fichaje de un zaguero internacional en las categorías inferiores de la Albiceleste y en el punto de mira de Lionel Scaloni a corto plazo. Tras no prosperar las gestiones por Kevin Lomónaco, los heliopolitanos terminaron gastando unos 6,3 millones de euros en Valentín Gómez, zurdo que ha sabido adaptarse al puesto de lateral y pivote en su debut y con el que podría coincidir en la 26/27.

Bartra, Natan o el propio Valentín, señalados

La llegada de Kevin Lomónaco no afecta, como ya se ha apuntado, al capítulo de extracomunitarios al tener pasaporte italiano, pero seguramente lo haga a la nómina de centrales, pues la idea siempre ha sido tener a cuatro en plantilla y, como mucho, un quinto alternando el filial con Primera división. Todas las miradas están puestas en Natan de Souza, por el que ya se rechazaron 27 millones de euros y que podría generar, tras ser reclutado por 1+9, una generosa plusvalía ante el creciente interés de Inglaterra e Italia.

También han llegado sondeos por Valentín Gómez, con el Real Betis escuchando a todos los que permitan doblar o triplicar su inversión, aunque no habría que descartar un relevo generacional en el perfil derecho, donde tendría cabida el aún futbolista de Independiente. Ahí, Marc Bartra, con un año más de vinculación, no atraviesa por su mejor momento con 35 años recién cumplidos, al tiempo que Diego Llorente (32, 33 este verano) cuenta con contrato hasta el 30 de junio de 2028.