El interés por Otamendi sube de temperatura

El 'General' acaba contrato con el Benfica y ya son varios los clubes que se han posicionado, entre ellos el Valencia, aunque parece que River Plate lleva ventaja

La temporada todavía no ha llegado a su fin pero ya empiezan a aparecer los primeros rumores del mercado de verano. Son muchos los jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio y que tienen un particular interés en cerrar su próximo destino bien sea antes de irse de vacaciones o como otros, antes de jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Ese es el caso de Nicolás Otamendi. El veterano central argentino saldrá del Benfica una vez acabe la temporada y está estudiando cuál será su próximo paso. A sus 38 años, el de El Talar podría estar ante su última oportunidad de firmar un gran contrato económico pero también vislumbra la posibilidad de regresar a su país, del que salió en 2010 rumbo al Oporto.

Y entre medias anda un Valencia que también ha tanteado al argentino. El campeón del Mundo con Argentina hace cuatro años volverá a defender a su país el próximo verano, siendo posiblemente su última gran cita con la 'Albiceleste', por eso mismo quiere estar totalmente concentrado en ella y puede que no toma la decisión definitiva hasta irse de vacaciones tras el Mundial.

Según apuntan desde Argentina, cuyos rumores para acabar en River Plate cada día son más fuertes, el zaguero del Benfica cuenta con varias propuestas, pero la más clara a día del hoy es la del 'Millonario', que le pone sobre la mesa un contrato de 18 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2028, así lo informaron tanto TyC Sports como el periodista César Luis Merlo.

Arabia Saudí, el Valencia, pero de momento le tira más Argentina...

Pero como decimos, no es el equipo del 'Chacho' Coudet el único que pretende al 'General', por quien también ha mostrado interés el pujante fútbol de Arabia Saudí y su incomparable poderío económico. En Argentina también colocan al Valencia en la puja por el jugador, donde de hecho ya jugó en la temporada 14/15 y dejó un gran sabor de boca.

En 2020, cuando salió del Manchester City ya se habló de la posibilidad de volver a Mestalla, pero finalmente el argentino acabó en el Benfica, donde a lo largo de estas seis temporadas ha disputado un total de 280 partidos, donde ha firmado 18 goles y 14 asistencias.

Pese a todo, desde Argentina aseguran que la propuesta que más seduce ahora mismo al futbolista es la de River Plate, que le permitía regresar a coste cero a su país, aunque todo hace indicar que hasta después del Mundial no habrá una decisión final.