El Valencia mueve ficha por su delantero de futuro: contactos para retener a Mario Domínguez

El delantero del Mestalla ha firmado 16 goles en Segunda RFEF en 34 partidos y acaba contrato en junio; el Valencia puede renovarlo unilateralmente pero con ficha del primer equipo, de ahí que hoy hayan comenzado las negociaciones para un acuerdo adaptado al presente y futuro del jugador

El Valencia tiene una joya en la cantera que está llamando a las puertas del vestuario de Carlos Corberán y, aunque tarde, ha decidido mover ficha. Se trata del delantero Mario Domínguez, autor nada más y nada menos que de 16 goles en 34 partidos con el Valencia Mestalla esta temporada, claves para conseguir la permanencia del filial che en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

De hecho, diez de esos 16 goles han llegado en las últimas nueve jornadas del campeonato, donde el Mestalla ha logrado sumar 15 de 27 puntos posibles, logrando el objetivo de la permanencia a falta de un jornada para finalizar el torneo.

Sin embargo, el delantero granadino acaba contrato con el Valencia el próximo 30 de junio, aunque el club che tiene la opción de ampliarlo por tres años más si decidiera darle ficha del primer equipo.

En este punto, según ha informado Tribuna Deportiva, este miércoles, aprovechando que el primer equipo tenía día de descanso en Paterna, se ha producido la primera reunión entre las partes para tener una primera toma de contacto e intentar acercar posturas para llegar a un acuerdo con el que continuar ligados en un futuro próximo.

La sintonía es buena pues la voluntad del futbolista es la de continuar en el Valencia, adonde llegó en 2018 para formar parte de su cantera desde los escalafones inferiores del Granada y donde ha ido quemando etapas hasta explotar en el Valencia Mestalla. Como es lógico, su buen rendimiento goleador no ha pasado desapercibido para otro clubes y hay interesados en hacerse con él si finalmente no llega a un acuerdo con el Valencia.

La hoja de ruta del Valencia con Mario Domínguez

La intención del club che, que tiene hasta el 31 de mayo para activar esta opción de renovación automática para que pase a formar parte del primer equipo con unas cantidades ya pactadas, es la de renegociar para adecuarlo a la actual primera plantilla y darle si es necesario más años de contrato. Por su parte, el futbolista volverá a escuchar al club, pero espera también un gesto por parte de Ron Gourlay dado su buen rendimiento en el filial.

A sus 22 años, Mario Domínguez ha demostrado que el Valencia Mestalla y sobre todo la Segunda RFEF se le ha quedado pequeña, el Valencia también lo sabe, de ahí que la idea del club pasa primero porque el granadino haga la pretemporada con el primer equipo y que el entrenador sea quien decida si se gana un dorsal del primer equipo o si bien, sale cedido un año a un equipo que compita en una categoría mayor para así seguir progresando como futbolista.

Mario Domínguez debutó con el Valencia en la etapa de José Bordalás en el banquillo che, en la temporada 2021/2022, con el que llegó a jugar dos partidos. Con Baraja, en la 23/24 también participó en tres partidos pero una lesión de rodilla le cortó la progresión. Esta temporada ha vuelto por todo lo alto, siendo clave en la salvación del Mestalla.