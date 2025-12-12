El Valencia trabaja en la salida de una de las perlas de su cantera

El club che entiende que lo mejor para la progresión de Mario Domínguez es que dé un salto de categoría y no le faltan ofertas para ello, tanto en España como en el extranjero, estudiándose ahora la fórmula más adecuada, aunque siempre manteniendo el control sobre sus derechos de cara al futuro

El Valencia ya se encuentra manos a la obra para reforzar su primera plantilla, al menos, con un delantero y un central. Pero también se esperan movimientos en un filial que marcha en puestos de descenso en el Grupo 3 de Segunda RFEF. En su caso, se espera la llegada como mínimo de un lateral diestro y un delantero. Pero al mismo tiempo no hay que descartar la salida de uno de sus jugadores más importantes y actual máximo goleador del plantel: Mario Domínguez.

A sus 21 años, el ariete granadino se encuentra en un gran momento de forma, una vez olvidada por completo la grave lesión de rodilla que le tuvo diez meses en el dique seco, y el club che se encuentra estudiando la posibilidad de que dé un salto de categoría para probarse a un mayor nivel. Se trabaja en este sentido de forma consensuada con el propio jugador, que siempre ha expresado su deseo de triunfar en la capital del Turia, aunque de momento Corberán no está contando con él y todos entienden que la Segunda RFEF se le está quedando pequeña.

Los números de Mario Domínguez en el Valencia Mestalla

En su tercera temporada en el Valencia Mestalla, Mario Domínguez ha sido titular en 8 de los 13 partidos disputados en el campeonato liguero y ha anotado cuatro goles, a los que suma otros tres en cuatro encuentros en la Premier League International Cup. Una gran racha que ha alcanzando su pico en el último mes, con cuatro dianas en cinco semanas consecutivas, fruto del trabajo y la confianza de Miguel Ángel Angulo, que lo considera un elemento fundamental en sus planes.

“Los delanteros tenemos rachas. Al principio me costó un poco encontrar el gol, pero era cuestión de insistir para que llegara el primero y luego seguir insistiendo también. Me costó coger ritmo por la lesión que tuve el año pasado, pero me centro en el presente, en sacar la situación del Valencia Mestalla”, aseguró el andaluz tras el último choque ante el Girona B, saldado con un triunfo por la mínima gracias a un penalti transformado por él mismo.

Ya jugó con Bordalás y Baraja

Pero, a pesar de esos guarismos, y aunque se entrena de forma asidua con el primer equipo, Corberán solo ha llamado a filas para el duelo de la Copa del Rey ante el Maracena, donde finalmente no tuvo minutos. Atrás quedan sus cinco partidos en LaLiga, en la que debutó con apenas 18 años de la mano de José Bordalás, que le dio la oportunidad en las dos últimas jornadas de la 21/22. Luego también fue promocionado por Rubén Baraja en el arranque de la 23/24, en la que participó en otros tres choques. Pero desde entonces no ha vuelto a asomarse a la elite.

Un contrato con variables de sueldo y duración

Por ello, la idea ahora es que pueda foguearse en una categoría superior, y según Plaza Deportiva no le faltan ofertas para ello, tanto en España como en el extranjero. Su salida se da por hecho, pues todos entienden que es lo mejor para su progresión, pero falta por concretar la fórmula de la misma, en la que el Valencia siempre conservará el control sobre el delantero. Ahora bien, no esta claro si lo hará en forma de cesión o mediante un traspaso con opción de recompra. Y es que, el actual contrato de Mario Domínguez es un tanto particular, pues acaba el próximo 30 de junio, pero se contemplan variables para prolongarlo hasta 2028 o 2029 que dependen de su rendimiento deportivo y de su salto al primer equipo, influyendo también en su salario.