Simeone da la clave de su larga estancia en el Atlético: “Estoy acá gracias a los futbolistas"

El entrenador del Atlético de Madrid concedió el papel protagonista a sus pupilos e insiste en que depende de ellos llevar a cabo el trabajo que se realiza en los entrenamientos, destacando su "fortuna" por haber tenido jugadores que se sumaron "a un plan y a una idea”

Tras el importante triunfo en Champions a domicilio ante el PSV Eindhoven, el Atlético de Madrid retoma este sábado la Liga ante el Valencia, en su fortín del Metropolitano, con la obligación de regresar a la senda del triunfo tras dos derrotas seguidas, frente a Barcelona y Athletic, que le han alejado a 9 puntos del liderato que ostentan los azulgranas. Una cita para la que Diego Simeone recupera a Lenglet pero mantiene las bajas de Giménez, Baena y Marcos Llorente, por lo que podría repetir el mismo once que puso en liza en el Philips Stadion, donde acabó muy satisfecho.

Elogios al Valencia y a Corberán

“Me gustó el trabajo colectivo del equipo ante el PSV, el esfuerzo, la cantidad de duelos que propuso... Ahora hay que pensar en el Valencia, un equipo valiente, con mucha velocidad arriba, que está cambiando su forma de jugar. El entrenador impulsó cosas positivas desde que llegó”, señaló el argentino sobre el conjunto che y su entrenador, Carlos Corberán, sin querer desvelar no obstante su alineación ni si seguirá contando en punta con Sorloth tras su gran actuación..

No da pistas de su once

“Me guio de los partidos en consecuencia de los jugadores que tengo y de los rivales. No todos los partidos son iguales y es importante que todos estén en su mejor nivel para que cuando se les necesite estén para ayudar al equipo. Tengo un pensamiento siempre desde que llegué: todo es gracias a los futbolistas. Mi mayor fortuna en estos 14 años es tener a jugadores que se hayan sumado a una idea y a un plan. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Si tengo algo, es que he tenido un grandísimo apoyo de la parte más importante de este tiempo que llevo en el club, los futbolistas", afirmño.

Por ello, el 'Cholo' cree firmemente que lo importante para alcanzar los objetivos es "que los futbolistas confíen en el trabajo del entrenador". "Podemos creer en los jugadores, pero si los futbolistas creen en el trabajo, ellos son los que van a representar el trabajo del entrenador. Tenemos buenas ideas, buenos pensamientos, los entrenadores somos muy parecidos. La diferencia son los futbolistas. Siempre", destacó.

La clave para competir

En este sentido, el preparador colchonero, para quien la clave para seguir en la pelea es "ser contundentes", insistió en que la parte fundamental del éxito reside en la buena relación entre el técnico y su plantilla, aunque es consciente de que con el tiempo se puede ir deteriorando. "Los entrenadores siempre pensamos positivamente de los futbolistas porque son los que desarrollan nuestros pensamientos, a veces mejor y otras, peor. Como en la vida, con tu pareja o tus amigos, las relaciones se desgastan, pero es una cuestión de la confianza recíproca de unos con otros", sentenció.