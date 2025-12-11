Barça - Olympiacos: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Barça y Olympiacos se enfrentan en un encuentro clave en la lucha por los puestos de 'play off' de la Euroliga

El Barça llega lanzado a uno de los partidos más complicados de esta fase de la temporada. Tras perder en su debut ante el Efes, Xavi Pascual lo ha ganado todo y ninguno de sus rivales le ha metido más de 80 puntos. El Barça está defendiendo como nunca y eso le está permitiendo ganar partidos como el de la semana pasada en Belgrado.

El equipo barcelonista ocupa actualmente la sexta plaza, justo un puesto por delante de un Olympiacos que ha perdido los mimos partidos, cinco, pero que ha jugado un partido menos, por lo que es un duelo clave para ocupar posiciones de 'play off' en la Euroliga.

El Olympiacos llega a Barcelona sin uno de sus hombres clave. Tyson Ward se ha lesionado y estará cuatro semanas de baja. El alero norteamericano sufre un edema óseo en la parte anterior del cóndilo tibial lateral. Como Shaquielle McKissic también es baja, el exbarcelonista Kostas Papanikolaou acaparará más minutos en pista. Evan Fournier también jugará de tres, una posición a la que también podría 'caer' el ala-pívot pretendido este verano por el Real Madrid Alec Peters.

Quien no estará es el flamante fichaje anunciado este miércoles por el conjunto griego. El campeón de la pasada liga regular de la Euroliga se ha hecho con los servicios de Monte Morris, quien llega directamente de los Indiana Pacers, con los que ha jugado seis partidos esta misma temporada, y que acumula 426 partidos en la NBA con casi 10 puntos por encuentro.

A qué hora es el Barça - Olympiacos de la jornada 15 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Olympiacos, perteneciente a la jornada 15 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 12 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana.

Dónde ver en TV y online el Barça - Olympiacos de la jornada 15 de Euroliga

Este partido entre el Barça y el Olympiacos se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal Movistar + (dial 7).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.