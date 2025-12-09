El Barça posa sus ojos en Chris Silva

La entidad blaugrana podría cumplir con el deseo de Xavi Pascual, quien en la negociación para regresar al banquillo del conjunto catalán señaló la necesidad de firmar a un pívot

La mejora del Barça desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo es clara. Más serios, más determinados, más convencidos de todo lo que hacen... Los de la Ciudad Condal han apretado los dientes y los resultados le están acompañando hasta el punto de ser sexto en la Euroliga con un fantástico balance de 9-5. ¿Quiere decir eso que se han olvidado de sus carencias? Para nada.

Lejos de pensar que con lo que tienen pueden competir por todo hasta final de temporada, y escuchando la clara petición de Xavi Pascual, el Barcelona se habría interesado por la situación de Chris Silva, ala-pívot del AEK de Atenas que está igualmente en la agenda de otros conjuntos de la máxima competición continental como Fenerbahce, Partizán y Maccabi Tel Aviv; informa el periodista israelí Tomer Givati.

Que sea ahora cuando suena el nombre del jugador interior de 29 años no es casualidad. Más allá de sus buenas actuaciones en la entidad griega, se da el caso de que tiene una cláusula liberación en su contrato a cambio de 150.000 euros para los clubes de Euroliga; eso sí, pero sólo entre el 1 y el 17 de enero.

Pese a llevar ya año y medio jugando en Europa, la realidad es que el jugador de Gabón ha pasado la mayoría de su carrera en Estados Unidos; tanto es así que ha llegado a disputar 70 partidos en la NBA. Pese a no ser elegido en el draft de 2019, los Miami Heat confiaron en él hasta el punto de jugar 40 partidos en la campaña 2019-20. Posteriormente pasó por Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks, pero nunca llegó a asentarse.

En desarrollo.