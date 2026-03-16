El precio de Nazinho se dispara en plena tormenta con Junior en el Betis

Mientras que la situación de Junior se complica por los pitos recibidos ante el Celta, la opción preferente del Betis para el carril zurdo ha aumentado su valor de mercado muy recientemente, alcanzando su cota más alta

El plan de Manu Fajardo para verano contempla como prioridad reforzar por tercer mercado estival consecutivo el carril izquierdo debido a que las soluciones tomadas para la 25/26 han resultado insuficientes, hasta el punto de que ayer la necesidad adquirió tintes urgentes.

No en vano, un sector de la afición, durante el partido contra el Celta, pitó a Junior Firpo por su rendimiento desde que regresó en la ventana estival y después le llovieron críticas en las redes sociales.

Situación delicada de Junior Firpo

Lo cierto es que, lastrado por las lesiones, el hispano-dominicano no ha rendido hasta ahora al nivel esperado, como reflejan, por ejemplo, sus números contra los vigueses, negativos en las dos facetas.

Así, firmó una acción defensiva en los 67 minutos que estuvo sobre el campo, solo ganó un duelo de cinco disputados, solo tocó el balón en 38 ocasiones y no firmó ninguna intercepción ni entrada, lo que, no obstante, no quita que se vaciara sobre el césped y evidenciara su compromiso independientemente de que después no le salieran las cosas como le gustaría.

La opción preferente de Fajardo para el carril zurdo

El nivel exhibido por Junior y, sobre todo, la salida cantada de Ricardo Rodríguez al finalizar contrato convierten en preferente el fichaje de un carrilero zurdo y Fajardo baraja reactivar la operación avanzada el pasado verano para reclutar a Nazinho, lateral portugués de 22 años que milita en el Círculo de Brujas. En el mercado estival estaba todo cerrado por alrededor de seis millones, pero la permanencia en Heliópolis de Ricardo Rodríguez frustró su llegada.

Este golpe no frenó en absoluto la proyección del luso, que sigue destacando en el fútbol belga en el presente curso, con tres goles y cuatro asistencias como espejo de su caudal ofensivo.

Crece el valor de mercado de Nazinho

Tanto es así que su valor de mercado ha experimentado un crecimiento sensible tras la última revisión de la web especializada de Transfermarkt del pasado viernes.

De ese modo, la cotización de Nazinho ha subido un millón, pues ha pasado de los cuatro millones de diciembre a los cinco actuales, alcanzado su cota más alta a lo largo de su carrera.

Evidentemente, esta subida no interesa a los verdiblancos, tanto en cuanto lo sitúa aún más en el mercado y podría suponer un incremento de un precio que, hasta hace poco, se mantenía intacto a tenor de la respuesta de la entidad belga al interés del Stuttgart, exigiendo 6-8 millones por su pase.

La intención bética es conseguir su fichaje por los seis millones pactados en su momento, si bien está por ver si de aquí a final de temporada el Círculo de Brujas, ante la competencia por su fichaje, no se desmarca con exigencia mayor. Eso sí, el Betis cuenta con los favores del futbolista.