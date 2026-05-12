A Pellegrini se le complica el panorama para el Camp Nou: bajas, dudas, opciones y cambio de fecha

Diego Llorente y el 'Cucho' Hernández se perderán por tarjetas la cita contra el Barça, que se adelantará seguramente al sábado al no jugarse ya nada ambos; volverá Aitor Ruibal, aunque seguirá siendo uno de los cinco apercibidos, mientras que Bartra y Ortiz no llegan, pero seguramente sí Natan y Ricardo Rodríguez

La clasificación matemática del Real Betis para la Champions League, conseguida este martes con dos jornadas de antelación tras el triunfo ante el Elche CF y la derrota en casa del RC Celta contra el Levante UD, relativiza todo lo demás, si bien a los verdiblancos les queda todavía camino por recorrer en LaLiga. No habrá nada en juego este fin de semana contra el FC Barcelona, que se convirtió el domingo ya en campeón del torneo regular, por lo que lo más probable es que el duelo con los culés salga de la jornada unificada y no se dispute el domingo a las 19:00 horas, sino el sábado. Falta confirmación al respecto este miércoles.

El recuento de amarillas deja la defensa en cuadro

Para el próximo encuentro, Manuel Pellegrini no podrá contar con Diego Llorente ni el 'Cucho' Hernández, que vieron ante el Elche CF la quinta amarilla y deberán cumplir sanción. El madrileño, además, algo justito en lo físico tras las molestias sufridas en Anoeta, podrá recuperarse del todo. Regresará Aitor Ruibal, expulsado ante la Real Sociedad por un penalti que el propio CTA dice que no era, y lo hará amenazado de nuevo de suspensión, pues tenía cuatro, uniéndose a un nutrido club que cuenta con Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat, Natan de Souza (igualmente renqueante) y el 'Chimy' Ávila.

Los problemas físicos y un asunto de prioridades

En lo que a problemas físicos se refiere, están descartados ya hasta la próxima pretemporada Marc Bartra, con una rotura de la fascia plantal, y Ángel Ortiz, con una rotura en el bíceps femoral. No debería tener mayores problemas Ricardo Rodríguez, baja de última hora en la lista por una virasis que le ha dejado K.O. (se llamó a un Carlos de Roa que, por tercera vez, se quedaba con las ganas de estrenarse con los grandes y ser el 26ª que promociona a las órdenes del 'Ingeniero'). Algún contusionado más hay, aunque nada preocupante.

El que tampoco estará con los mayores en Pablo García, estandarte de un Betis Deportivo que se aferra a sus últimas opciones de salvación y que el sábado a las nueve de la noche recibe a un rival directísimo como la SD Tarazona. De ganar los heliopolitanos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, se quedarían a un punto a falta de sólo tres, por lo que deberían esperar una ayuda del CE Sabadell en la última jornada y vencer también ellos en Cartagena para rematar el milagro (valdrían derrota aragonesa y empate verdiblanco si esta semana se vence por dos o más goles de diferencia).