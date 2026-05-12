El CTA admite que el penalti de Aitor Ruibal frente a la Real Sociedad no debió ser señalado

El estamento arbitral confirma, en el Tiempo de Revisión, que la acción del lateral verdiblanco no debió ser pitada como penalti al ser posición natural

El Real Betis vive, en estos momentos, una posibilidad que únicamente se había podido disfrutar una vez en la vida, como es la de jugar la Champions League. La ilusión es máxima en el beticismo y la afición sabe que debe responder en las citas que quedan. Sin embargo, frente al Elche, todo puede quedar encaminado a una clasificación matemática, con la fiesta que supone aquello en un Estadio de La Cartuja que sueña con ver jugar a los mejores equipos de Europa. La temporada, a pesar de eso, ha quedado un poco traslúcida por lo sucedido en Europa League; aunque el paso a la máxima competición europea lo convertiría en histórica.

Ese paso de importancia se podría haber dado frente a la Real Sociedad, aunque al final se acabó sacando únicamente un punto de la visita a Anoeta. Cuando el equipo se puso con hasta dos goles de ventaja en el marcador, y un dominio que invitaba a pensar que la victoria se iba para Heliópolis, acabó remontando el equipo de Matarazzo gracias a un gol de Oskarsson y un tanto de penalti de Mikel Oyarzabal. Una jugada que ha encendido mucho al beticismo, ya que era toque en el brazo en el intento de centro de un jugador txuri-urdin. Durante esta temporada, muchas acciones similares no han sido entendidas como punibles debido al carácter natural de tener el brazo en esa posición. Sin embargo, el colegiado volvió a demostrar la disparidad de criterios entre los distintos árbitros y decidió que esa acción sí debía ser pena máxima

El CTA corrige al colegiado con el penalti de Aitor Ruibal

En el famoso -y polémico- Tiempo de Revisión del CTA, que semanalmente se publica en las redes sociales, han querido detenerse a analizar la jugada. En esta ocasión, han entendido que no debía ser penalti. "El VAR, tras chequear la acción, decide no intervenir. Los elementos a tener en cuenta en este tipo de acciones son, primero determinar si el brazo se encuentra en posición antinatural o se ocupa un espacio indebido y además la distancia desde la que llega al balón. Para el CTA, la valoramos como no punible atendiendo a su naturaleza", declara el Comité de Árbitros en el vídeo.

"El brazo, aún estando separado del cuerpo, sigue estando en una posición natural propia de la dinámica de la acción defensiva, a la vez que la distancia desde la que le llega al balón. Convierte este incidente en un hecho inesperado para el defensor", explica el CTA sobre su postura. Por lo tanto, admite que el colegiado se equivocó al señalar la pena máxima en esa situación, todo ello en un final de temporada donde cada jugada es clave para el desenlace del año deportivo.

Sin embargo, este mismo organismo también ha querido dejar claro que "al tratarse de una acción interpretable, el VAR actúa correctamente al no intervenir, ya que no se trata de un error claro, obvio y manifiesto". Indignación en el beticismo por una jugada que puede llegar a ser importante en esa lucha por la Champions League.