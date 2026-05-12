El auge del entrenador español en Europa: Emery, Julio Velázquez, Mendilibar, Luis Enrique, Arteta, Iñigo Pérez...

Entre los seis finalistas de las tres competiciones UEFA hay cuatro técnicos españoles y ESTADIO Deportivo ha reflexionado sobre ello con Julio Velázquez, flamante campeón de Bulgaría, que pone a Unai Emery como ejemplo a seguir y celebra los éxitos de su amigo José Luis Mendilibar

Dice el refrán que 'En casa del herrero, cuchillo de palo'. En España, LaLiga EA Sports y la Supercopa de España se las ha llevado un alemán oriundo de Heidelberg como Hansi Flick (FC Barcelona) y la Copa del Rey la ha levantado un estadounidense de New Jersey, Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad). Sin embargo, a pesar de ello esta 2025/2026 ha vuelto a poner en valor el auge del entrenador español en Europa y sobre ello ha querido reflexionar ESTADIO Deportivo durante su llamada a Julio Velázquez para felicitarle por el histórico título liguero en Bulgaria de la mano de un gigante dormido como es el PFC Levski Sofia.

En esta recta final de curso, España tiene representación en los dos finalistas de la Champions League masculina, Luis Enrique Martínez (PSG) y Mikel Arteta (Arsenal); en la de Europa League, con Unai Emery (Aston Villa) -el SC Braga de Carlos Vicens se quedó a las puertas-; y en la Conference League, con Iñigo Pérez (Rayo Vallecano). Además, en la Champions femenina se enfrentan el FC Barcelona de Pere Romeu y el Olympique de Lyon de Jonatan Giráldez. ¿Acaso fuera se le da más valor al producto nacional fuera que dentro de las fronteras patrias?

A pesar de su juventud, Julio Velázquez (44 años) ha tenido experiencias de todo tipo en España durante sus etapas en Villarreal CF, Real Betis, Deportivo Alavés, AD Alcorcón, Real Murcia -entre muchos otros-. Ha aprendido mucho de toda esa piedra que le tocó picar, como también considera que le han dado mucha perspectiva sus aventuras en Portugal, Países Bajos -donde nació su hijo-, Italia y ahora Bulgaria. Desde su experiencia, señala la importancia de confiar en los procesos. Y ahí pone como ejemplo a Unai Emery y se muestra aún más expresivo refiriéndose a su amigo José Luis Mendilibar, otro picapedrero que ha demostrado que, si le dejan sabe ganar títulos.

Qué necesita un entrenador para triunfar y para crecer

"Hay que tener capacidad de actuación, sensibilidad hacia una manera de proceder, de jugar... Entender el contexto, la cultura del club, cómo se ha construido esa afición, en qué momento llegas, qué perfiles de jugadores tienes... Y, a partir de ahí, adaptarte tú. En muchos momentos de mi carrera me ha tocado picar piedra y coger equipos en descenso. Ahí tienes que priorizar el el resultado y, en base a las herramientas, ver cómo conseguir ese resultado", explica Velázquez incidiendo en lo que ha encontrado en el Levski y que no siempre se encuentra.

"Aquí, cuando llegamos en enero, la situación era difícil; pero llegó el parón de invierno y tuvimos un 'training camp' en Antalya (Turquía). Eso nos proporcionó tiempo de trabajo para implementar una idea. A partir de ahí, los resultados ayudan a que la confianza sea mayor, a que los jugadores compren el mensaje, a que el club compre el mensaje... Todo eso lleva un proceso. Obviamente, cuando hay tiempo para trabajar, cuando hay un proceso coherente y cuando existe protección por parte del club hacia el entrenador, todo es más sencillo. Lo estamos viendo, por ejemplo, con Unai Emery", detalla sobre su propio éxito en el Levski.

Unai Emery, un ejemplo a seguir para todo entrenador

"Para mí, un ejemplo muy válido de la importancia de los procesos y del sentido común es el Aston Villa. Emery me parece un técnico excepcional y vaya donde vaya consigue rendimiento. El rendimiento no tiene por qué ser ganar una liga, porque la liga la gana uno, ni entrar en Champions League, que van cuatro o cinco. A veces conseguir rendimiento es conseguir una permanencia, yo no creo que el mejor entrenador sea el que más títulos gana".

"Depende mucho de dónde tengas la oportunidad de desarrollar tu idea. A lo mejor, un entrenador que durante toda su carrera ha conseguido X permanencias, tiene el mismo mérito o más que quien ganó títulos. El tema es cómo hacer las cosas y, sobre todo, no conformarte nunca. Querer mejorar, querer crecer y querer aprender todos los días, de todo y de todos. Eso te hace mejor persona, mejor profesional y mejor entrenador", indica Julio Velázquez.

José Luis Mendilibar, el éxito de un 'picapedrero' profesional

Al hilo de la mención de Velázquez para Emery, que aspira a ganar su quinta Europa League tras conquistar tres con el Sevilla y una con el Villarreal -fue subcampeón con el Arsenal-, ESTADIO Deportivo le nombra a José Luis Mendilibar, que después de ganar la séptima UEFA de los nervionenses ha levantado con el Olympiacos la Conference League, más una Copa y una Supercopa de Grecia: "Bueno, me hablas de una persona que no es que lo conozca, sino que es muy amigo mío, porque coincidimos en Valladolid. Es un gran amigo mío él y también Toni, su asistente toda la vida".

"Pues es el mismo entrenador ahora que hace 10 años o hace cuatro años. Toda la vida le tocó entrenar equipos que jugaban para salvar la categoría: Valladolid, Osasuna, Levante... en casi todos. Bueno, pero llegó al Sevilla y hacerlo mejor es imposible. Ha ido a los Olimpiakos y en un contexto de equipo grande también ha ganado. Es que depende de dónde tengamos la posibilidad de entrenar. Por eso, hay que valorar las trayectorias con perspectiva y con conocimiento real de lo que va aconteciendo. En este caso, en concreto, me pone súper feliz todo lo bueno que le pueda pasar a José Luis, porque es un tipo maravilloso, formidable. Y a él a Toni, que también es muy amigo".

Los planes de futuro de Julio Velázquez: "Voy día a día"

La pregunta para el campeón de Bulgaria era obligada: ¿le veremos pronto de vuelta a España? "Estoy focalizado en el presente, en el día a día. Obviamente, España es mi país, pero no me desgasto en pensar en el pasado. Sí que en algunas ocasiones he cometido el error de pensar demasiado en el futuro o en el pasado y eso te lleva a perder energía, a perder tiempo, a perder calidad en el día a día... Ahora me focalizo en el presente y, con mucha normalidad, voy afrontando lo que va viniendo. De momento, estoy feliz aquí y quiero disfrutar de lo conseguido", ha respondido Velázquez.

"¿Qué sería maravilloso? Si este verano entrásemos en una Fase de Grupos europea. Hace 20 años aproximadamente que el club no va a una fase de grupos. El año pasado estuvimos a puntito, llegamos al octavo partido. Tuvimos un desarrollo muy bonito en Europa League y luego estuvimos muy cerquita de entrar en Conference. Ahora, el hecho de jugar esa fase previa de Champions te posibilita tener una oportunidad más. Sea Champions, Europa League o Conference, si el club consigue entrar en una fase de grupos sería un exitazo extraordinario. Entonces, bueno, vamos día a día, acumulando experiencias", ha proseguido.

"Claro que sigo LaLiga. La zona de abajo está súper caliente. Está muy emocionante, es una liga de muchísimo nivel, con grandes jugadores, grandes entrenadores y grandes profesionales. Un aspecto que me genera mucha satisfacción es que hay cuatro entrenadores españoles en las tres finales europeas. Yo creo que eso, para la marca España, tiene mucha fuerza y mucho impacto. Se está demostrando que tenemos grandes profesionales en nuestro país", ha finalizado Velázquez sobre este auge del entrenador español en Europa.