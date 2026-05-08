Luis Enrique, Arteta, Unai Emery e Iñigo Pérez marcan el dominio de España en Champions, Europa League y Conference

España domina Europa: Luis Enrique, Arteta, Unai Emery e Iñigo Pérez llevan al PSG, Arsenal, Aston Villa y Rayo Vallecano, respectivamente, a las finales europeas, firmando una temporada histórica para el fútbol español

España podrá presumir en las finales de esta edición de la UEFA Champions League. Europa League, Conference League. El Arsenal de Mikel Arteta eliminó al Atlético de Madrid, el PSG de Luis Enrique al Bayern de Múnich, el Aston Villa de Unai Emery hizo lo propio con el Nottingham Forest y el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez dejó sin opciones al Estrasburgo.

Sin embargo, esto no queda ahí, ya que la UEFA Women's Champions League tendrá también representación española en su correspondiente final, con Jontan Giráldez liderando al Olympique de Lyon y, por otro lado, a Pere Romeu al frente del Barcelona. Por ello, el dominio de España esta temporada en competiciones europeas es total, a un paso de hacer historia cada entrenador en su competición.

Choque de estilos en Budapest: el Arsenal sólido de Arteta contra el PSG dominante de Luis Enrique

La UEFA Champions League vivirá una final apasionante entre dos entrenadores que se conocen de sobra, como son Mikel Arteta y Luis Enrique. El Arsenal viene de dejar en el camino a Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid, que tan solo pudo derribar la portería de David Raya una sola vez en toda la eliminatoria. El equipo 'gunner' llega en buen estado de forma, dispuesto a hacer historia en la final de Budapest.

Sin embargo, el rival que tendrá enfrente el Arsenal el próximo 30 de mayo no será otro que el PSG. Los de Luis Enrique se han tenido que ver las caras con rivales como el Chelsea, Liverpool y Bayern de Múnich, demostrando su dominio ante dos grandes de Inglaterra y el gigante de Alemania. Además, el técnico asturiano puede presumir de tener a un Dembélé que mandó un recado tras certificar el pase a la final de la Champions League.

El Aston Villa llega desatado a Estambul: Emery firma una remontada de 4-0 y jugará su sexta final de Europa League

Por otro lado, se encuentra el Aston Villa, que ha alcanzado la final de la Europa League tras eliminar al Nottingham Forest con una derrota contundente por 4-0. Los de Unai Emery remontaron el 1-0 de la ida y se aprovecharon de la gran versión de John McGinn, que firmó un doblete, además de un Olie Watkins que logró un gol y una asistencia.

El Aston Villa se medirá al Friburgo en Estambul tras dejar por el camino al Lille, Bolonia y, por último, Nottingham Forest. En este sentido, Unai Emery disputará su sexta final de la competición, dónde tan solo ha perdido una sola vez.

En esta ocasión, Unai Emery intentará llevar al club inglés a lo más alto de la Europa League, en un torneo que conoce de sobra por su experiencia en años anteriores, en el Sevilla, principalmente, y con Arsenal y Villarreal.

El Rayo se mete en la final a lo grande: Iñigo Pérez desactiva al Estrasburgo y se medirá con el Crystal Palace en Leipzig

El Rayo Vallecano hizo historia eliminando al Estrasburgo en semifinales de Conference League. El conjunto de Iñigo Pérez no dio opción a un equipo como el de O´Neil que no logró ni un gol en ambos encuentros, lo que demuestra la firmeza y la solidez que mantuvieron los franjirrojos. Por ello, se citarán con el Crystal Palace en la gran final del próximo 27 de mayo en Leipzig.

De esta manera, el Rayo Vallecano ha conseguido sobrepasar con dificultades ante el Samsunspor en octavos de final, al igual que contra el AEK, sufriendo hasta el último minuto. Sin embargo, los de Iñigo Pérez mostraron una versión diferentes frente al Estrasburgo, con un 0-1 que da fe de lo ocurrido a lo largo de la eliminatoria, con un equipo francés que se vio superado en distintas fases de ambos partidos.

Final española en Oslo: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se citan por el título tras eliminar a Bayern y Arsenal

Por útlimo, la final de la UEFA Women´s Champions League tendrá protagonismo español en el banquillo. Pere Romeu alcanzó la cita decisiva tras eliminar al Bayern de Múnich en semifinales, con un 5-3 en el global de la eliminatoria. Alexia Putellas fue una de las más destacadas con un doblete en el choque de vuelta en el Camp Nou.

Además, el Olympique de Lyon consiguió remontar al Arsenal el 2-1 del partido de ida, fiirmando un 3-1 que clasificó a las jugadas de Jonatan Giráldez a la final, que tendrá lugar en el Ullevaal Stadion de Oslo el próximo sábado 23 de mayo.