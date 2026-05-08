Allegri y Luka Modric, futuro en el aire: la Champions podría dictar sentencia en el Milan

El Milan encara tres jornadas que pueden marcar el devenir de su proyecto: Modric decide su futuro desde la enfermería y Allegri, pese a tener contrato hasta 2027, podría salir si el equipo no logra acabar entre los cuatro primeros de la tabla. La Champions ya no es un objetivo: es el ultimátum

El futuro de Luka Modric empieza a tratarse con más seriedad en el Milan. El centrocampista de 40 años se encuentra recuperándose de la fráctura en el pómulo que sufrió el pasado 26 de abril ante la Juventus. Sin embargo, acaba contrato en 2026 y su continuidad en el equipo rossoneri no está ni mucho menos decidida.

Esto podría depender de la clasificación a UEFA Champions League del Milan. De momento, los de Massimiliano Allegri son terceros en la tabla de la Serie A con 67 puntos, a falta de tres jornadas que pueden dictar sentencia en torno al futuro de Luka Modric. Además, el técnico italiano, pese a que acaba contrato en 2027, podría salir del club el próximo verano si el equipo no acaba en puestos de Copa de Europa.

La fractura que cambia la temporada: el Milan se juega Europa sin Modric

La reciente fractura en el pómulo izquierdo que sufrió Luka Modric le deja con muy pocas opciones de participar en los encuentros que le restan por jugar al Milan esta temporada. Su baja es capital para el conjunto de Massimiliano Allegri, que viene de perder el pasado domingo contra el Sassuolo, en el primer partido sin el ex del Real Madrid.

Por ello, se encienden las alarmas en un equipo que podría ver peligrar los puestos de Champions League. El Milan se enfrentará este domingo en San Siro al Atalanta, que se encuentra en la séptima posición de la Serie A y busca acabar la temporada en puestos europeos. Por otro lado, los de Massimiliano Allegri visitarán al Genoa, en una situación más tranquila en la tabla, con 40 puntos; y recibirán al Cagliari para despedir la 2025/2026.

El Milan se desinfla: cuatro victorias en dos meses y sin Tomori ante el Atalanta

Además, los datos del Milan no invitan al optimismo de cara al final de temporada, ya que han firmado cuatro victorias desde el mes de marzo, además de cuatro derrotas y un empate. La Juventus y la Roma le siguen muy de cerca en la clasificación, con dos y tres puntos por debajo, respectivamente. En este contexto, Massimiliano Allegri no podrá contar con la figura de Fikayo Tomori frente al Atalanta, ya que vio tarjeta roja en el choque ante el Sassuolo.

El defensa de Inglaterra estaba siendo de los más utilizados en el Milan, pero un falló defensivo en la primera parte, viendo dos tarjetas amarillas en apenas 15 minutos, condenó al equipo italiano. Además, los problemas de cara al gol son reales en el conjunto de Massimiliano Allegri, ya que tan solo han logrado siete goles en los últimos nueve partidos, una cifra que deja señalados a jugadores como Rafael Leao, Pulisic o Nkunku, habituales titulares en la punta de ataque.

Modric y Allegri, en la cuerda floja: la Champions decidirá su continuidad en el Milan

Por todo ello, el futuro de Luka Modric en el Milan podría estar en peligro si el equipo rossoneri no logra la clasificación a la UEFA Champions League, tal y como ha informado La Gazzeta. No obstante, el mismo medio añade que en la misma situación se encuentra Massimiliano Allegri, pese a que acaba contrato hasta 2027. Ambas figuras del conjunto italiano podrían estar ante sus últimos días en el club, dependiendo de los últimos resultados.

Además, la fractura en el pómulo de Luka Modric puede hacer que su decisión de cara al futuro se prolongue unas semanas más, aunque la temporada en el Milan acaba en dos semanas. El centrocampista podría llegar a la última jornada de la Serie A, que ya la ha ganado el Inter, para despedir esta campaña ante su afición en San Siro, con el choque frente al Cagliari.

Massimiliano Allegri, que llegó al Milan el pasado verano, podría dar un giro inesperado en su futuro y no esperar a cumplir el contrato. Sin embargo, el técnico ya descartó ser seleccionador de Italia y apostar por el proyecto actual en el club rossoneri. Su nombre ha estado encima de la mesa pero al entrenador del equipo de la Serie A podría convencerle más el trabajo del día a día como se mantiene actualmente.