El Inter de Milán firma su gesta: 21º Scudetto y un campeón que vuelve a reinar en Italia con autoridad absoluta

Los de Cristian Chivu se han proclamado campeones de la Serie A con 82 puntos, a falta de tres jornadas, tras la victoria de ayer domingo ante el Parma en el Giuseppe Meazza. Los 'neazzurro', de esta manera, relevan al Nápoles de Antonio Conte

El Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A, tras derrotar por 2-0 al Parma en San Siro. Los de Cristian Chivu se alzaron con su vigésimo primero título de la liga de Italia a falta de tres jornadas para el final de temporada. Los goles de Thuram y Mkhitaryan decidió el título a un equipo que solo ha caído derrotado una vez en 2026 en el campeonato doméstico.

De esta manera, el Inter de Milán solo tiene por delante a la Juventus, con 36 títulos de la Serie A, y deja atrás los 19 del Milan. Además, el equipo dirigido por Cristian Chivu releva al Nápoles de Antonio Conte, que fue campeón la temporada pasada. Tras ello, el equipo 'nerazzurri' pone el foco en la final de la Copa de Italia, dónde se enfrentarán a la Lazio.

El Inter arrasa en la Serie A: un campeón desatado que firmó una segunda vuelta demoledora

El Inter de Milán ha conseguido levantar su 21º Scudetto con un total de 82 puntos. Los italianos han sido una máquina de de cara a puerta a lo largo de la temporada en la Serie A, registrando 82 goles, 30 más que el equipo que va segundo en la clasificación, el Nápoles. Además, han recibido 31 tantos, por detrás en este caso de hasta cuatro clubes: Roma, Como, Juventus y Milan.

Sin embargo, la segunda vuelta del Inter fue decisiva para que terminase siendo campeón. Los de Cristian Chivu solo sufrieron una derrota, ante el Milan el pasado ocho de marzo. La temprana eliminación en UEFA Champions League, frente al Bodo, provocó que el objetivo principal se centrase en la Serie A, más allá de en la Copa de Italia, dónde ya espera la Lazio en la final. No obstante, el título ha dejado nombres importantes para resaltar en la plantilla.

El Inter celebra con pólvora: Thuram marca, Lautaro asiste y Sommer vuelve a ser un muro

Marcus Thuram no pudo faltar en la fiesta del Inter de Milán el día que conseguían ganar la Serie A. El delantero francés abrió el marcador poco antes de acabar la primera parte y ya ha alcanzado los 13 goles, además de las cinco asistencias, esta temporada en la liga italiana. El '9' del equipo de Cristian Chivu se queda a solo tres tantos de su compañero en la plantilla, Lautaro Martínez, con 16 dianas, que repartió un pase para el segundo del partido ante el Parma, el de Mkhitaryan.

Ambos delanteros del Inter de Milán, que respondió al interés por Bastoni, lideran la tabla de goleadores de la Serie A. Les sigue Nico Paz, el máximo anotador del Como junto con su compañero Douvikas, con 12 tantos cada uno. Otra de las claves del éxito del conjunto 'nerazzurro' es Sommer. El suizo ha dejado la portería a cero en hasta ocho ocasiones en 2026, siendo un muro para su equipo, al igual que la propia defensa, que no concedió ni un tiro a puerta ayer domingo frente al Parma.

El Inter reina en Italia y celebra el regreso de Lautaro, que vuelve asistiendo

Tras ello, el Inter de Milán cierra el debate esta temporada en Italia, ganando la Serie A. Sin embargo, las malas noticias se confirmaron con Verona y Pisa, que descienden a la Serie B tras empatar y perder ante el Verona y Lecce, respectivamente. Por otro lado, los de Cristian Chivu pondrán el objetivo en la Copa de Italia, ya que se enfrentarán a la Lazio en una final que tendrá lugar el próximo 13 de mayo en el Estadio Olímpico de Roma.

Además, Lautaro Martínez, que llevaba cuatro partidos seguidos sin tener un minuto, volvió a tener protagonismo en la victoria ante el Parma, firmando una asistencia en la fiesta de un Giussepe Meazza que tuvo de vuelta a su capitán. El argentino, con contrato hasta 2029, firma su octava temporada en el Inter de Milán, siendo uno de los pilares del equipo de Cristian Chivu a medio y largo plazo.

Tras la conquista de la Serie A, y a la espera de lo que ocurra en la final de la Copa de Italia, Lautaro Martínez ya piensa en el Mundial de Argentina, dónde apunta a ser uno de los elegidos por Scaloni para la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.