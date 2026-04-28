La Juventus acelera para cerrar a Stiller

La Juventus se adelanta al mercado y pone el foco en Angelo Stiller como uno de sus grandes objetivos para reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada

La posible clasificación de la Juventus para la próxima UEFA Champions League aún no está garantizada, pero la dirección deportiva ya trabaja en la planificación del próximo mercado de fichajes con el objetivo de reforzar una plantilla que busca volver a la élite europea. En Turín no quieren esperar y ya estudian movimientos de alto impacto.

Stiller, objetivo prioritario para la medular bianconera

Uno de los nombres que más fuerza ha ganado es el del centrocampista Angelo Stiller, actual jugador del VfB Stuttgart. La Juventus ya ha iniciado contactos con su entorno para conocer su situación y valorar una posible operación.

El interés se explica por la posible salida de piezas importantes como Teun Koopmeiners, lo que abriría un hueco en el centro del campo bianconero, considerado una de las zonas prioritarias a reforzar.

Una operación pensada a futuro y con urgencia

El club italiano trabaja con una estrategia clara: adelantar los fichajes antes del verano para evitar la inflación del mercado. Stiller encaja en el perfil buscado por la Juventus: joven, técnico, con visión de juego y margen de crecimiento.

El Stuttgart valora al jugador en torno a los 50 millones de euros, aunque su cláusula de rescisión estaría fijada en aproximadamente 36 millones, una cifra que la Juventus considera asequible dentro de su planificación deportiva.

Interés internacional y respaldo de grandes nombres

El crecimiento de Stiller no ha pasado desapercibido en Europa. En el pasado, el jugador fue incluso vinculado al Real Madrid, tras ser recomendado en su momento por Toni Kroos, con quien comparte entorno profesional.

Sin embargo, el técnico Xabi Alonso optó entonces por un perfil distinto para su proyecto deportivo, lo que frenó su llegada al conjunto blanco. Aun así, su nombre sigue apareciendo en el radar de grandes clubes europeos.

El jugador responde a la presión mediática

En medio del ruido del mercado, Stiller ha querido rebajar la tensión sobre su futuro. El centrocampista reconoce que los rumores forman parte del fútbol moderno, pero insiste en que su foco está en el rendimiento dentro del campo.

El alemán subraya que su prioridad es el club, el entrenador y el vestuario, evitando dar peso a las especulaciones externas o a las redes sociales, donde su nombre se ha vuelto recurrente.

La Juventus prepara un movimiento estratégico

La posible incorporación de Stiller se enmarca dentro de un plan más amplio de la Juventus para recuperar su estatus en Italia y en Europa. El club considera su fichaje una inversión estructural para el futuro del equipo, aportando equilibrio, calidad en la salida de balón y estabilidad táctica.