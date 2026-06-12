El AC Milan entra en la puja por Álvaro Arbeloa tras su salida del Real Madrid

El ex técnico del Real Madrid estaba cerca de poner rumbo a la Premier gracias al interés del Fulham, pero el interés del Milan lo cambia todo y ya se coloca como uno de los principales favoritos para el banquillo del club italiano

El futuro de Álvaro Arbeloa es una incógnita. El técnico salmantino dio un salto de nivel al convertirse en el primer entrenador del Real Madrid, demostrando coraje al hacerlo en un período muy complicado para el club blanco. Sin embargo, al acabar la temporada también acabó su papel como líder del equipo madrileño. Pero su estilo ha gustado en Europa y ya tiene varios pretendientes, el último de ellos el AC Milan, que valora seriamente incorporarlo como nuev entrenador.

El club italiano está buscando a quién coja las riendas de su banquillo, y se está encargando personalmente Gerry Cardinale, el propietario del AC Milan. Hasta ahora, tenían a Oliver Glasner como el principal candidato, pero sus negociaciones se han estancado ya que el club no tiene prisa por anunciar a su nuevo entrenador, si no que quieren encontrar a la figura perfecta, y ahora estudian a Álvaro Arbeloa para el puesto.

El AC Milan se interesa por el fichaje de Álvaro Arbeloa como entrenador

La actuación de Arbeloa como director técnico del Real Madrid, por corta que haya sido, ha gustado mucho en el AC Milan. Por ello, ya le colocan como uno de los nombres favoritos para ser el nuevo entrenador. De hecho, el propietario del equipo italiano Gerry Cardinale tiene pensado hacerle una entrevista para ver si se asemeja a lo que ellos buscan y empezar las negociaciones.

Hasta ahora, Arbeloa ya había iniciado conversaciones con otros clubes para dirigir un equipo la próxima temporada, concretamente con el Fulham. El equipo de la Premier quiere al ex futbolista desde poco después de que el Real Madrid hiciera oficial su marcha. Sin embargo, ahora se les complica seriamente su fichaje.

Los otros entrenadores que pelean con Arbeloa por ser el entrenador del Milan

Aún así, el Milan tiene otros candidatos sobre la mesa. El primero de ellos, como ya hemos dicho, era Oliver Glasner, aunque cada vez parece estar más lejos del cargo. También tienen en mente a Ruben Amorim, el técnico portugués que despuntó en el Sporting y también estuvo al mando del Manchester United.

El Milan se entromete en los planes del Fulham para llevar a Arbeloa a la Premier

El interés del Milan en Arbeloa va a suponer un problema para el Fulham, que hasta ahora iba primero en la carrera por fichar al técnico español. El club inglés ha finalizado esta temporada de la Premier en la undécima posición, ocupando la zona media de la tabla. Sin embargo, el Milan, además de ser un club histórico, está siempre arriba en la Serie A.

Este año concretamente ha terminado como el quinto clasificado y la próxima temporada competirán en la Europa League. Por ello, si Arbeloa pasa la entrevista de Cardinale, lo más lógico es que se una a los Rossoneri como su nuevo entrenador, un varapalo para el Fulham.