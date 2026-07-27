El Fenerbahçe irrumpe en la puja por Rafael Leao y desafía a varios gigantes de Europa

Rafa Leao está en la agenda de clubes como el FC Barcelona o Bayern de Múnich, pero el club turco ha ganado mucha fuerza en este mercado de fichajes y ya presentan una oferta por el internacional portugués

El mercado de fichajes está en el momento culmen del verano, una vez finalizado el Mundial 2026, que ha presentado a varios nuevos talentos, y con varios clubes peleando entre sí por hacerse con los servicios de jugadores muy destacados. Es el caso de Rafael Leao, que lleva años en la élite y pretendido por los grandes clubes de Europa. Además, ha destacado con Portugal en la competición por selecciones, por lo que ha vuelto a captar toda la atención.

El extremo izquierdo tuvo su explosión en la Serie A, cuando fue el mejor jugador de la competición en la temporada 2021-2022 con el AC Milan, club en el que sigue. Sin embargo, ahora equipos como el FC Barcelona, Bayern de Múnich o Manchester United, entre otros. Pero se ha producido un movimiento muy significativo en su puja gracias al Fenerbahçe, que quiere dar otro bombazo en este mercado.

El Fenerbahçe se va a reunir con el Milan para tratar de cerrar el fichaje de Rafael Leao

El extremo del Milan en uno de los 'caramelitos' que hay en este mercado de fichajes. El portugués tiene contrato vigente con los italianos hasta junio 2028, pero ha reconocido que le entusiasma la idea de afrontar nuevos retos, ya que llevaba desde 2019 en el conjunto 'rossoneri'. Además, los resultados del club cada vez son más flojos, y la próxima temporada no jugará la Champions. Por ello, el Milan está dispuesto a negociar.

En una puja en la que participan Barça, Bayern y Manchester United, el que ha tomado más fuerza ha sido el Fenerbahçe, que se está moviendo muy bien en este mercado de fichajes. Los turcos han pescado en La Liga para hacerse con Vedat Muriqi, segundo máximo goleador de la pasada temporada, además de incorporar a jugadores como Mason Greenwood y Nathan Aké. Por ello, ahora pactan una reunión con el Milan para tratar de completar el fichaje de Leao.

El Fenerbahçe se adelanta a clubes como el FC Barcelona o el Bayern en la puja por Rafael Leao

El internacional con Portugal por fin está en venta. El club italiano lo tasa en unos 60 millones, un precio muy asequible por uno de los extremos más destacados del mercado, y más teniendo en cuenta las cifras que se están alcanzando en esta ventana de fichajes. Por ello, varios agentes del Fenerbahçe se van a reunir en los próximos días con los del Milan para cerrar el fichaje de Leao, amenazando así los planes de equipos más destacados en Europa. La negociación sería para una venta, ninguno de los dos equipos quieren hablar de cesiones.