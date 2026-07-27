El Celta sorprende con el fichaje de una perla marfileña de 16 años

Mohamed Harafat Diabate es el último fichaje del Celta aunque no llegará a Vigo hasta dentro de años y medio, una vez haya cumplido los 18 años, en el mercado de enero de la 27/28

El Celta de Vigo ha anunciado este lunes el fichaje del joven extremo marfileño Mohamed Harafat Diabate, que se incorporará a la disciplina celeste en el mercado invernal de la temporada 2027-28, siendo por tanto un fichaje con vistas al futuro.

El futbolista, internacional sub 17 con su país, continuará formándose en su club de origen, el Racing Club d'Abidjan, hasta cumplir los 18 años en noviembre de 2027, momento en el que pasará a formar parte de la disciplina del Celta con la apertura del mercado invernal poco másde un mes después.

Será entonces cuando se incorporará al Celta, aunque no podrá ser inscrito para disputar competición oficial hasta el mercado de invierno de la temporada 2027-28", señala la entidad gallega en su comunicado de prensa, que reza así:

El Celta ha alcanzado un acuerdo con el Racing Club d'Abidjan para el traspaso de Mohamed Harafat Diabate, extremo derecho internacional sub-17 con Costa de Marfil, que se incorporará a la disciplina celeste una vez alcance la mayoría de edad.

Harafat continuará formándose en su club de origen hasta cumplir los 18 años en noviembre de 2027. Será entonces cuando se incorporará al Celta, aunque no podrá ser inscrito para disputar competición oficial hasta el mercado de invierno de la temporada 27/28.

Con esta incorporación, el Celta suma a su proyecto de cantera a un futbolista con una enorme proyección y talento, generando oportunidades de futuro y reafirmando su apuesta en jóvenes promesas de África como ya pasó con Bernard Somuah, Seyni Ndiaye o Aldrine Kibet.

En todo caso, la transferencia efectiva queda sujeta al cumplimiento de los procesos administrativos correspondientes.

Hugo Álvarez da una alegría a Claudio Giráldez

El extremo del Celta Hugo Álvarez, que no pudo disputar el pasado sábado el partido amistoso contra el Sporting de Gijón, avanza en su recuperación y este lunes se reincorporó al trabajo con el grupo, aunque de manera parcial.

El futbolista gallego realizó la primera parte del entrenamiento con sus compañeros antes de retirarse para seguir con su trabajo individual de recuperación con los readaptadores del primer equipo. En esta primera sesión de entrenamiento de la semana, el lateral Javi Galán y el delantero Pablo Durán volvieron a ejercitarse en solitario.

El defensa sigue recuperándose de la rotura fibrilar en el recto femoral izquierdo que sufrió en el primer amistoso de la pretemporada contra el Braga, mientras que el atacante continúa con la recuperación de la lesión de hombro que le obligó a pasar por quirófano a finales de mayo.