Claudio Giráldez pide tres fichajes muy concretos para su nuevo Celta

El entrenador celeste mantiene la necesidad de tres refuerzos, prioriza las salidas antes de acudir al mercado y ensalza el rendimiento de Hugo González y la vuelta de Carl Starfelt

Claudio Giráldez tiene muy claro qué necesita para terminar de dar forma a su plantilla de cara a la temporada 2026/2027. Tras la victoria por 1-0 frente al Sporting de Gijón en el segundo amistoso de la pretemporada, el técnico celeste volvió a insistir en que el club debe incorporar tres perfiles concretos: un portero, un central y un futbolista ofensivo. Ahora bien, el entrenador gallego dejó claro que el primer paso pasa por aligerar un plantel que considera demasiado amplio y mostró plena confianza en el trabajo de la dirección deportiva para completar el mercado.

Del mismo modo, Giráldez valoró el gran momento del canterano Hugo González, celebró la reaparición de Carl Starfelt tras su larga lesión y explicó que el ritmo de las operaciones está condicionado por un mercado que avanza con más lentitud de la habitual debido al Mundial.

Las salidas, la prioridad antes de fichar

El entrenador del Celta volvió a dejar claro que el club no acelerará las incorporaciones mientras la plantilla continúe teniendo un exceso de efectivos. Giráldez recordó que todos los jugadores conocen desde hace meses cuál es su situación y cuál es la idea del cuerpo técnico. "Sabemos que tenemos muchos jugadores. Todos los que estaban en el club saben su situación desde el mes de mayo, lo que opinábamos de ellos desde el cuerpo técnico, desde el club. A partir de ahí, tratar de confeccionar la plantilla de la mejor manera posible y que los jugadores estén a gusto y cómodos saliendo o quedándose aquí".

El técnico insistió en que el mercado todavía tiene mucho recorrido por delante y que el Celta afronta esta fase con tranquilidad, sin precipitar movimientos.

Los objetivos: un portero, un central y un delantero

Aunque el entrenador gallego evita poner plazos, sí reconoce públicamente cuáles son las posiciones que considera prioritarias para reforzar antes del inicio de LaLiga. "Antes de fichar hay que dar salidas porque tenemos mucho jugador en la plantilla. Además, también estamos viendo a los jugadores del Fortuna. A partir de ahí decidiremos. Estoy tranquilo con el equipo y confío en la dirección deportiva. Fichar un central, un portero y un jugador ofensivo es lo más importante que demandamos en cuanto a perfiles".

Posteriormente amplió esa reflexión, insistiendo en el orden de prioridades que maneja el club. "Primero estamos con el tema de salidas, tenemos mucho jugador en la plantilla todavía. También viendo a los jugadores del Fortuna y a partir de ahí decidiremos. Estoy tranquilo con el equipo, confío en la dirección deportiva y desde ahí lo que hemos hablado siempre: un central, un portero, un jugador ofensivo creo que es lo más importante en cuanto a perfiles que a lo mejor demandamos ahora mismo pero estoy tranquilo. Veremos qué va diciendo el mercado que va lento y que el Mundial ha retrasado todo y veremos cómo evoluciona".

Hugo González sigue llamando a la puerta

Uno de los nombres propios de su comparecencia y de la planificación es el de Hugo González. El atacante del Celta Fortuna volvió a marcar, suma dos goles en los dos amistosos disputados y continúa ganándose la confianza del entrenador. Preguntado por la posibilidad de que el delantero tenga un sitio definitivo en el primer equipo, Giráldez no quiso mojarse antes de tiempo. "Bendito problema que Hugo haga goles. Es bueno verlo en pretemporada, y más allá de los goles me está gustando como está trabajando y como se ha adaptado a nosotros. Veremos cómo acaba confeccionada la plantilla, pero estoy contento con Hugo y con el resto de los jugadores del Fortuna".

El técnico también quiso ampliar posteriormente su valoración sobre el futbolista valenciano. "Sabíamos que hace goles. Es bueno que lo veamos en pretemporada. Más allá de los goles estoy contento con cómo está trabajando, cómo está queriéndose adaptar a cosas que hacemos nosotros. Contento con él y con todos los chicos del Fortuna. Sabemos que tienen nivel y luego veremos cómo acaba confeccionada la plantilla pero estamos contentos con Hugo y con todos".

Las actuaciones del delantero adquieren todavía más relevancia porque esta temporada dejará de tener ficha Sub-23, lo cual obliga a decidir ya que no podrá alternar el filial con el primer equipo y el club deberá tomar una determinación definitiva sobre su futuro.

Starfelt vuelve y apunta al inicio de Liga

Giráldez también celebró el regreso de Carl Starfelt después de superar la hernia discal que le hizo perderse el tramo decisivo de la pasada temporada. El central sueco únicamente disputó cinco minutos frente al Sporting, pero el técnico explicó que todo responde a una planificación física. "Ha llegado bien. Ha hecho tres sesiones con el equipo y hoy no podía jugar más de diez minutos. Parece que ya se ha olvidado de esas molestias, ojalá pueda estar disponible para el primer partido".

El entrenador también recordó que las próximas semanas serán las de mayor carga física para la plantilla. "Las piernas están muy cansadas". Una situación habitual en este momento de la pretemporada que, según explicó el preparador gallego, convierte estos días en los más exigentes del verano antes de comenzar a rebajar las cargas para llegar en las mejores condiciones posibles al estreno liguero.