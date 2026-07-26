Celta 1-0 Sporting: Hugo González vuelve a decidir en la primera victoria celeste de la pretemporada

El equipo de Claudio Giráldez vivió su primer triunfo de la pretemporada 2026/2027 tras imponerse por 1-0 en A Lomba; el máximo goleador del Celta Fortuna en su histórico ascenso a Segunda División volvió a reivindicarse con el tanto de la victoria y continúa llamando con fuerza a la puerta del primer equipo

Hugo González fue el autor del único tanto del partido entre Celta y Sporting.RC Celta de Vigo.

El Celta ya conoce la victoria en este verano. Después del empate en su estreno frente al Braga (2-2), el conjunto de Claudio Giráldez dio un paso más en su preparación al superar por la mínima al Sporting de Gijón en un amistoso con aroma inequívoco a pretemporada: ritmo irregular, numerosos cambios y muchas pruebas por parte de ambos entrenadores.

El encuentro dejó pocas ocasiones, pero sí varias conclusiones positivas para el técnico celeste. La principal vuelve a tener nombre propio: Hugo González. El extremo valenciano, que ya vio portería ante el Braga, firmó nuevamente el gol del triunfo y sigue presentando una candidatura muy seria para formar parte de la primera plantilla.

No es una cuestión baladí. Tras su extraordinaria temporada con el Celta Fortuna, siendo el máximo goleador del filial y uno de los grandes protagonistas del ascenso a Segunda División, Hugo dejará de ser futbolista Sub-23 y ya no podrá alternar entre ambos equipos. Su futuro pasa por convencer definitivamente a Giráldez.

Claudio Giráldez aprovecha para seguir haciendo pruebas

El técnico celeste volvió a utilizar el amistoso para seguir perfilando su equipo y repartir minutos entre futbolistas del primer equipo y varios de los talentos de la cantera. Desde el inicio apostó por una alineación con numerosos jóvenes. Joel López, Óscar Marcos y Ángel Arcos tuvieron una nueva oportunidad para mostrarse, mientras que una de las novedades del verano, Aleix Febas, ocupó el centro del campo junto a Miguel Román.

También fue titular Álvaro Núñez, incorporado el pasado mercado invernal y que, tras completar su periodo de adaptación, empieza a ganar protagonismo en los planes del cuerpo técnico.

En la portería arrancó el rumano Radu, mientras que Javi Rodríguez y Yoel Lago lideraron la zaga en un once plagado de alternativas.

Un primer tiempo espeso y con pocas ocasiones

El duelo respondió al guion habitual de estas alturas de la preparación. El Celta intentó monopolizar la posesión durante los primeros minutos, aunque el Sporting fue creciendo con el paso del encuentro hasta equilibrar las fuerzas e incluso disfrutar de fases con mayor control del balón. Sin embargo, ninguno de los dos equipos consiguió traducir ese dominio en ocasiones claras.

La primera aproximación correspondió a Miguel Román, que obligó a intervenir a Rubén Yáñez con un lanzamiento de falta directa demasiado centrado. Con el paso de los minutos el encuentro perdió ritmo. El Sporting logró quitarle el balón por momentos al conjunto gallego, pero sin poner realmente en apuros a Radu.

Las mejores oportunidades antes del descanso volvieron a ser locales. Aleix Febas estuvo cerca de estrenarse como goleador celeste con un disparo desde la frontal que volvió a detener Yáñez, mientras que el joven Ángel Arcos rozó el 1-0 tras una brillante conducción por la banda izquierda. Su disparo encontró la oposición providencial de Pablo Vázquez, que evitó el gol prácticamente sobre la línea. El marcador seguía sin moverse, aunque las sensaciones eran ligeramente favorables al equipo de Giráldez.

Otro once y un Celta con más personalidad

Como ya sucedió frente al Braga, Claudio Giráldez renovó completamente el equipo tras el descanso. Coke Carrillo volvió a defender la portería celeste por delante de Iván Villar, cuya salida continúa buscando la dirección deportiva durante este mercado de fichajes. Los cambios dieron mayor consistencia al equipo.

La entrada de Ilaix Moriba aportó equilibrio al centro del campo, mientras que Williot Swedberg e Iago Aspas comenzaron a aparecer con más frecuencia entre líneas para acelerar el juego ofensivo. El Celta monopolizó entonces la posesión y consiguió instalarse con continuidad en campo rival.

Hugo González sigue aprovechando cada oportunidad

El premio llegó poco después de la hora de partido. Iago Aspas encontró un espacio entre líneas y asistió con precisión a Hugo González. El delantero valenciano controló la acción con sangre fría, superó al guardameta Rubén Yáñez y definió con tranquilidad para establecer el 1-0. Era su segundo gol en apenas dos amistosos con el primer equipo y una nueva demostración del excelente momento de forma que atraviesa.

El atacante prolonga así el estado de gracia con el que cerró la pasada temporada, cuando lideró al Celta Fortuna hacia un histórico ascenso a Segunda División siendo el máximo realizador del filial.

Su situación convierte cada minuto de esta pretemporada en un examen definitivo. Sin ficha Sub-23 para el próximo curso, el club deberá decidir si forma parte de la plantilla de Primera División o le busca una salida. De momento, el ariete está respondiendo sobre el césped.

El Sporting reaccionó, pero el Celta resistió

El tanto obligó al Sporting a asumir más riesgos. El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón dio un paso adelante e introdujo varios cambios para refrescar el equipo. Iosifov protagonizó un peligroso centro cerrado que obligó a intervenir a la defensa celeste y Duñabeitia también rozó el empate con un remate de cabeza. No fueron suficientes para alterar el marcador.

El Celta defendió con orden la ventaja, controló mejor los últimos minutos y terminó celebrando un triunfo que sirve para reforzar el trabajo de estas primeras semanas de preparación.

Buenas sensaciones antes de seguir creciendo

Giráldez sigue obteniendo respuestas positivas de una plantilla aún en construcción. Febas dejó destellos interesantes en la medular, Miguel Román volvió a demostrar personalidad con balón y Álvaro Núñez sigue acumulando minutos para consolidarse como una alternativa importante. Además, Starfelt reapareció en los instantes finales después de volver a vestirse de corto, otro aspecto positivo para un equipo que poco a poco recupera efectivos.

Pero, si alguien sigue acaparando los focos, ese es Hugo González. Dos partidos, dos goles y un mensaje cada vez más claro para Claudio Giráldez de que quiere quedarse en el primer equipo.

Ficha técnica

Celta: Radu; Álvaro Núñez, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Joel López; El-Abdellaoui, Miguel Román, Aleix Febas; Óscar Marcos; Ferran Jutglà y Ángel Arcos. También jugaron Coke Carrillo, Marcos Alonso, Carlos Domínguez, Vecino, Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Burcio, Javi Rueda, Williot Swedberg, Iago Aspas, Hugo González y Starfelt.

Sporting de Gijón: Rubén Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Pablo García; Gelabert, Manu Rodríguez, Gularte, Gaspar Campos, Corredera y Sarco. También jugaron Duñabeitia, Iosifov, Iker Martínez, Miguel Conde, Enol Prendes, Chris Ferreres y Bruno Rubio.

Gol: 1-0, m.61: Hugo González.

Árbitro: Pedro Hermida. Amonestó a Iosifov (m.85).

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el campo de A Lomba, en Vilagarcía de Arousa.