Granada - Betis: horario y dónde ver hoy en TV y online el tercer amistoso de pretemporada

El conjunto verdiblanco eleva el nivel en su preparación ante un rival de Segunda división con motivo del Trofeo Ciudad de Granada, después de resolver sus dos primeros amistosos del verano con sendas victorias

El Real Betis afrontará esta noche su tercer amistoso de los siete previstos en esta pretemporada, si bien aún no se descarta incluir un octavo al aplazar su estreno en LaLiga, que había deparado una visita a Mestalla para medirse al Valencia. Gracias al permiso concedido por la presencia de Lo Celso en las semifinales del Mundial, ahora el debut verdiblanco está previsto para el viernes 21 de agosto en La Cartuja frente a la Real Sociedad, en un duelo correspondiente a la segunda jornada. Y con esa fecha en el horizonte, los de Manuel Pellegrini buscarán seguir avanzando en su preparación esta noche en el Nuevo Los Cármenes.

Toca elevar el nivel para medirse a un rival de Segunda división como el Granada, con motivo del Trofeo Ciudad de Granada, después de sumar dos victorias en los dos primeros bolos ante rivales de inferior categoría. Así, la primera piedra de toque fue el modesto Sportfreunde Lotte alemán, al que el cuadro heliopolitano derrotó por 0-3, con un doblete de Pablo García y un gol de penalti provocado y transformado por Nelson Deossa. Y la última, el Trofeo Colombino frente al Recreativo de Huelva, de Segunda RFEF, conquistando la sexta Carabela de Plata gracias al solitario gol de Rodrigo Riquelme (0-1).

Las ausencias en las filas verdiblancas

En el apartado de bajas, todo apunta a que Pellegrini no podrá contar con Isco Alarcón, que sigue con su plan de trabajo personalizado y hay sesiones en las que no puede trabajar con el grupo. Además, también sigue en la enfermería Aitor Ruibal y se antoja pronto para ver en acción a Abde, que no pudo disputar el Mundial por una inoportuna lesión de rodilla. Junto a ellos, faltan por incorporarse los mundialistas Lo Celso, Cucho Hernández y Álvaro Fidalgo.

Precios populares para el partido

El Granada, que también ha jugado dos amistosos (1-1 ante el Juventud Torremolinos y victoria por 2-0 frente al Neom SC de Arabia Saudí), ha fijado precios populares, que van desde los 10 euros en Fondos hasta los 30 en Tribuna, pasando por 15 euros en las Esquinas y 20 en Preferencia. La entrada infantil, por su parte, tendrá un precio único de 5 euros en cualquier zona del estadio. Unas localidades que estarán a la venta de forma online hasta el inicio del encuentro. Además, las taquillas estarán abiertas este mismo sábado desde las 17:00 horas, tanto para la venta de entradas como para la resolución de incidencias relacionadas con el encuentro. Se espera también un gran ambiente gracias a que los abonados que ya hayan renovado su carnet para la temporada 26/27 podrán acceder al partido de forma gratuita.

¿Dónde ver por TV el Granada - Real Betis?

El partido amistoso que disputan el Granada y el Real Betis este sábado 25 de julio dará comienzo a las 20:00 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes, con motivo del Trofeo Ciudad de Granada que el club verdiblanco ya ha conquistado en tres ocasiones, y se podrá ver en directo por Betis TV y el canal oficial de YouTube del club verdiblanco.

¿Cómo seguir online el Sevilla FC - FC Barcelona de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club bético y de la entidad nazarí habrá información actualizada al instante de este encuentro amistoso.