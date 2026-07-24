Manu Fajardo pasa revista: cómo está Isco, el fichaje de Ceballos, el perfil de delantero que busca, la salida de Deossa...

El máximo responsable de la planificación verdiblanca está satisfecho, como asegura lo está también Pellegrini, por los tres fichajes hasta el momento, porque "han venido las primeras opciones para cada demarcación", al tiempo que aboga por "aprovechar el momento" ante un mercado "inflado"

También Manu Fajardo habló tras Ángel Haro antes de que lo hicieran los tres fichajes hasta la fecha, incidiendo en la bienvenida a dos que no conocía de antemano y a un Fran García con el que coincide "de nuevo" en un proyecto, tras el anterior en el Rayo Vallecano. Y lo hizo el director deportivo "convencido" de "la valía" de todos ellos. El aljarafeño tomaría pronto la palabra para analizar otros temas relacionados con la actualidad del equipo heliopolitano.

Isco

"El mensaje que hay que transmitir es de optimismo y tranquilidad. El beticismo puede estar tranquilo, porque Isco está cumpliendo los plazos previstos. Hay días en los que hace trabajo completo, como ayer, y otros en los que no. Completó el entrenamiento al 200%. Hoy tocaba reparto de cargas individual. Lo de las imágenes que preocuparon es anecdótico. Pedimos qe no se especule, que se trate con respeto. El timing es el marcado por los servicios médicos del Real Betis y todo sigue su proceso".

Planificación hasta ahora

"Va según lo previsto también. Estamos muy satisfechos porque los tres jugadores que hemos presentado, que eran nuestras primeras opciones. Seguimos trabajando con implicación y profesionalidad. Tendremos nuestro momento en el mercado, pero no quiero hablar de nombres para no dar ventaja a oponentes en futuras negociaciones, de lo que no saldríamos beneficiados. Nosotros y el cuerpo técnico estamos tranquilos. Nos toca seguir trabajando".

Perfil del delantero que buscan

"Estamos analizando diferentes opciones. Siempre tratamos de complementar la plantilla que tenemos. Tenemos claro, como Manuel Pellegrini, el perfil de delantero que queremos, y ahora, a aprovechar nuestro momento. Sabemos cuáles son nuestras primeras opciones, pero el mercado, con el Mundial, está muy inflado, más si cabe en esa posición, por lo que, insisto, no hay que precipitarse, pero tenemos muy clara la hoja de ruta".

Dani Ceballos

"Lo primero, felicitarle por su reciente paternidad. Un beso a él, su pareja y las nenas. A día de hoy no hay ninguna novedad. Tenemos una hoja de ruta y el nombre de Dani está ahí. Sé perfectamente lo que supone para vosotros como medios hablar de él, para la afición. No me centraría en Ceballos ni en otro nombre propio. No hay que hacer telenovelas con los mercados de fichajes, sino tratarlos con las máximas implicación y dedicación. En lo que respecta a Dani, me voy a limitar a eso".

Deossa y resto de salidas

"En la situación de Nelson Deossa, pese a que la pasada temporada no se cumplieron las expectativas que había puestas en él, tiene muy buen mercado. Hay clubes dispuestos a poner por él cantidades económicas importantes aunque no tuvo continuidad aquí. Pero me gusta ser respetuoso con jugadores, entornos y familias. Estudiaremos todo lo que se presente que sea beneficioso para todos".

Renovación propia

"Siempre he estado centrado en el Betis. Tengo la gran suerte de contar con la confianza de Ángel (Haro) y el consejo de administración, de sentirme querido, respetado y valorado por toda la estructura del club, por la dirección deportiva, y mi renovación es un premio a ello, al buen hacer de todos los departamentos, del primero al último. Soy un eslabón más, que intenta dar el 200% día a día. Muy contento, agradecido y responsabilizado".

Temporada muy exigente

"Van ya para tres años aquí en el rol de director deportivo, en los que hemos seguido yendo a Europa, jugado una final europea... Somos conscientes de la exigencia, con nuestros aciertos (más que errores); estamos capacitados. Sabemos que hay un año especial enfrente. A disfrutarlo, cumpliendo las expectativas de nuestros aficionados. Y Manuel, satisfecho y contento por cómo va el mercado. No viene ningún jugador que no se le consulte; todos los que han venido han sido primeras opciones para nosotros y para el entrenador".

Abde

"Ha vuelto bastante bien, cumpliendo a la perfección el timing previsto. Desde que se lesionó ha trabajado día y noche para estar cuanto antes, afianzando el golpeo. Quiero recalcar su profesionalidad, pero no me gusta dar información respecto a cuándo estará recuperado, porque hay que ser muy cauteloso y respetuoso. Respecto a lo exterior, se escuchan muchísimas cosas, mucho ruido, muchos intereses... Pero hay más de lo primero respecto a él".

Gonzalo

"Es una situación de mercado. No ha habido nada con él, porque hay una excelente relación con el Real Madrid, como demuestra que está aquí Fran García. En ningún momento hemos notado que (Gonzalo) esté en el mercado".