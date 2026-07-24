Así está la subasta por Sofyan Amrabat: lo que pide el Fenerbahçe y quién va en la 'pole'

El dueño del pase del pivote hasta 2028 pretende una plusvalía por él tras pagar 12 millones de euros a la Fiorentina, por lo que por ahora se niega a una cesión; desde Arabia Saudí, destino que a priori no gusta al de Huizen, se mueve su nombre, pero no a altura que desearían en Estambul

Apura sus vacaciones Sofyan Amrabat tras disputar con Marruecos el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero muy pronto tendrá que decidir su futuro, ya que el Fenerbahçe, dueño de su pase hasta 2028, no cuenta con él y prefiere monetizar su salida para no ya recuperar los 12 millones de euros que abonó el año pasado a la Fiorentina, sino, incluso, obtener plusvalía. El creciente interés desde Arabia Saudí por el pivote, que hasta la fecha había rechazado ese destino e impuesto su deseo de permanecer en las cinco grandes Ligas del Viejo Continente, ha disparado la subasta, aunque no tanto como querrían en Estambul.

La cantidad que ha fijado el Fenerbahçe como precio de salida para Amrabat

Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, el Fenerbahçe ha redondeado en 20 millones de euros la exigencia a todos los clubes que se han interesado hasta la fecha por Sofyan Amrabat, que viene de participar mínimamente en el Mundial de 2026 y de una temporada irregular, con una grave lesión de tobillo de por medio, con el Real Betis, lo que le hizo perderse también gran parte de la Copa de África. Así y todo, por el de Huizen han llegado propuestas de Grecia (se habló del Olympiacos), de la misma Turquía (preguntó el Besiktas) y de Arabia Saudí, aunque también se relacionó al mediocentro con Atlético de Madrid y Villarreal CF.

Hasta dónde llegan las pujas por el centrocampista nacido en Países Bajos

El Al-Ittihad está en la 'pole' de los pretendientes por Sofyan Amrabat, ya que habría presentado, según TRT Spor, una propuesta que, con los bonus incluidos, alcanzaría los 15 millones de euros. No hay constancia de los 20 millones a los que en teoría llegaría el Al-Qadsiah, sino más bien de acercamientos inferiores todos ellos a los 10 millones. La propuesta desde Jeddah es verbal, aunque firme, al tiempo que dos clubes europeos, uno de ellos el propio Real Betis, estarían negociando también las condiciones de la operación. Hasta la fecha, el futbolista no ha dado aún el 'sí, quiero' a jugar en la Saudi Pro League.

El listón que se ha fijado el Betis por Sofyan Amrabat

El Real Betis, por petición expresa de Manuel Pellegrini, va a hacer un esfuerzo este verano por fichar a Sofyan Amrabat. Casi descartada la posibilidad de una nueva cesión, incluso asumiendo más del 25% de su ficha (porcentaje a su cargo en la 25/26), en Turquía hablaban de una oferta de siete millones de euros, en principio por una parte grande pero no absoluta de sus derechos, mientras que otras fuentes defienden que los verdiblancos estarían dispuestos a alcanzar con bonus los ocho millones por el de Huizen, aunque no más, ya que existen otras posiciones prioritarias a la hora de abordar refuerzos, como la delantera, habiendo llegado ya Facundo Bernal por el vendido Sergi Altimira.