Pellegrini 'ficha' a Amrabat y defiende a Fajardo: "Lo que habría que revisar son las críticas a la planificación"

El técnico ajusta cuentas con los más negativos con la gestión de esta 2025/2026, ahora que llega el final de curso, que las estadísticas ofrecen un dibujo completo y que toca ir pensando en cómo planificar el verano del que está cerca de ser el segundo año en la Champions League de la historia de la entidad. "Antes hay que lograrlo y luego hablaremos"

Los debates y las conclusiones, a final de curso. Es lo que siempre ha mantenido un Manuel Pellegrini que, si bien nunca ha eludido la autocrítica -sin ir más lejos en San Sebastián admitió el caos tras el desatino con los cambios-, no ha escondido que entendía de lo más exagerado el pesimismo que se ha respirado en el ambiente en los meses más complicados del Real Betis. Empezó 2026 como un tiro, pero se fuera fuera en la Copa del Rey, estuvo dos meses sin ganar en LaLiga y cayó en la Europa League pese a ir ganando por 2-0 en su casa.

Por todo ello, a Pellegrini le han llovido los palos y se ha puesto en duda la idoneidad de que siga la temporada más que amplió en esa renovación aplaudidísima hace no tanto. Con él, se ha llevado críticas el director deportivo, Manu Fajardo, quien también ha admitido que la planificación era mejorable pero la crispación era excesiva. Ahora, que llega el final de curso y sí se pueden hacer balances globales, la estadística permite que el entrenador ajuste cuentas con quienes a su juicio se pasaron en ese tono negativo.

Pellegrini analiza las críticas a un Betis que lleva seis años seguidos en Europa

"Cuando llegué venía con mucha ilusión porque había un muy buen plantel y el club había invertido muchísimo dinero. Una vez que me senté a conversar con ellos, las aspiraciones que yo tenía, por supuesto, era clasificar a Europa como lo había hecho siempre en los otros equipos que estuve. Por otro lado, claro, clasificar seis veces a Europa en seis años no es tan fácil, creo que se han ido conjuntando una serie de argumentos futbolísticos, extrafutbolísticos, de convencimiento de una idea, de una directiva que creyó en un proyecto... Una serie de factores nos han permitido estar estas seis temporadas en Europa, aunque eso no evita la crítica".

"Soy una persona que acepta absolutamente las críticas, cada uno tiene la visión de lo que debe ser cada proyecto y hasta dónde debe llegar. A lo mejor no eran muchos los que creían que íbamos a llegar seis años seguidos a Europa, pero lo hemos logrado y eso ha sido a mérito de los jugadores, del cuerpo técnico, de la directiva, de la hinchada... de todo lo que produce el club en los momentos positivos y en los negativos. Es un poco extraño es que esa ambición se convierta en desilusión, así que hay que tener el parámetro muy equilibrado para no caer en eso", ha respondido sobre el pesimismo que se respira y la sensación de fracaso si se escapase la Champions.

La planificación para jugar la Champions y las críticas a la plantilla armada por Manu Fajardo

"Bueno, eso es un tema que una vez que estamos en la Champions, si estamos, lo conversaremos. Por supuesto es un tema importante, pero primero hay que tener el logro, que depende solamente de nosotros. Como hemos hablado muchas veces con el plantel, dependía de ganar los tres partidos en casa de estas cinco últimas jornadas. Ya hemos ganado el primero, nos quedan dos. Por eso, dentro de toda la desilusión que fue el empate con la Real Sociedad, mañana hay que demostrarlo dentro del campo. La ilusión está basada en un hecho futbolístico".

"Bueno las críticas al equipo y a la planificación van de la mano de los logros, entiendo que haya una crítica fuerte a la planificación del equipo si fuese décimo, pero clasificando por sexto año para Europa, después de llegar a cuartos de final de la Europa League por primera vez en la historia, después de llegar a cuartos de final de la Copa del Rey y caer contra el Atlético de Madrid... Las críticas son sobre todo por la segunda vuelta y somos el tercer mejor equipo de LaLiga en esta segunda vuelta. Quizás, más que la planificación lo que habría que revisar son algunas críticas".

Pellegrini ve en Sofyan Amrabat a un fichaje de Champions para el Betis

"Vamos a terminar la temporada, y una vez que termine la temporada nosotros nos sentaremos a conversar primero dónde terminamos y después cuáles son los cambios de plantel que se producen siempre por distintos motivos, ya sea por compras, por ventas o por término de contrato. Es un tema que yo creo que se va a conversar a futuro, pero sin lugar a duda que Sofyan nos aporta muchísimo en esa posición que, la teníamos bastante corta. No había un experto, pueden jugar ahí Marc Roca o Sergi Altimira; pero para mí es una función muy importante y un futbolista importante".

El motivo de las críticas o de la sensación de pesimismo en los últimos meses

"Creo que son varias cosas, pero los resultados sobre todo. Y está la parte mental. La segunda parte de la temporada ha sido un tanto convulsionada en cuanto a resultados. A lo mejor no va muy de la mano con las estadísticas, pero las matemáticas sí son exactas. En una segunda vuelta que tuvimos varios partidos sin ganar, donde nos han dado vuelta en un par de ocasiones, cosa que no duele mucho, se va buscando la mejor manera de hacer entender al equipo, así lo pienso yo, que el fútbol no es de un momento. Puede ganar 5-0 y el próximo partido puedes perderlo si crees que lo ganará porque vienes de ganar 5-0".

"Para perder, exactamente igual. Una vez que perdiste, se hace las autocríticas; pero después de un primer semestre tan extraño, porque estuvimos tanto tiempo sin perder, nos fuimos para afuera de la Europa League y cuando no estamos en Europa tenemos un rendimiento de casi el 60% en la Liga, entonces jugar en Europa no es tan fácil. Si estamos quintos, tan mal no habrá sido este semestre. Después, repito que vamos terceros en puntuaje en la segunda vuelta, que ha sido sólamente motivo de críticas, de mal gusto o de malos ratos diría. En teoría, con la suma parece que no es tan así", se ha reivindicado.