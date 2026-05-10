Pellegrini intenta explicarlo: lesiones de Natan y Ricardo Rodríguez, Isco Alarcón de 'falso 9' y el caos del final

El técnico del Real Betis no esconde que los cambios no le salieron nada bien y que se equivocó en las decisiones tácticas que tomó, pasando de tener ganado el partido a estar a punto de ver cómo la Real Sociedad se quedaba con los tres puntos aprovechando el repentino desorden verdiblanco

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, no ha tenido su mejor día a la hora de elegir los cambios en el encuentro que su equipo ha empatado (de milagro) ante la Real Sociedad a pesar de que ganaba por 1-2 en el 90+1' y de que en el 80' estaba con 0-2 en el marcador. Otra vez lo mismo. Igual que contra el Sevilla FC o, peor aún, contra el Sporting de Braga.

Pellegrini no ha acertado en la elección de los nombres para salir como revulsivos y tampoco en los recursos tácticos: acabar sin delantero para dejar a Isco Alarcón, muy perdido como falso '9', y formar con un 'trivote' en una medular que lejos de reforzarse se rompió. Para colmo, Natan de Souza se lesionó en el calentamiento, Ricardo Rodríguez también pidió el cambio por molestias musculares y Aitor Ruibal fue expulsado por doble amarilla. El chileno ha intentado explicar todo este caos desde la sala de prensa del estadio Reale Arena de San Sebastián, al término de este choque de la jornada 35 en LaLiga EA Sports.

El técnico del Betis pone en valor el punto, a pesar de que el Celta queda ahora a cuatro

"Sumar siempre es importante. Nos quedamos con el sabor amargo por haber estado 0-2 en un partido muy abierto. Comenzamos con dos o tres oportunidades muy claras. Antony convirtió, pero ellos tuvieron ocasiones claras también. En el segundo tiempo partimos bien, con ese 0-2, pero en los 15 ó 20 minutos perdimos el control del partido y luego vino ese penal, ese infortunio, en el lograron empatar el partido. No creo que el 0-2 fuera la realidad de lo que estaba pasando. Jugamos ante un buen equipo y nos costó mantener en los últimos minutos el control del balón", ha admitido con autocrítica.

Pellegrini ha dado mérito a una Real Sociedad a la que cree merecedora del empate y considera que lo importante es que el Betis sigue dependiendo de sí mismo para ir a la Champions, aunque el Celta recorte dos puntos tras ganar al Atlético (0-1). "Lo veo como lucha importante. Tenemos una ventaja cuatro puntos y tenemos la oportunidad de jugar en casa en dos de los tres partidos que quedan (ante Elche y Levante). Tenemos que ir ahora el martes a sumar los tres puntos y ya veremos quién queda en la quinta posición", ha continuado, asegurando que no había visto aún si era penalti o no esa mano de Aitor Ruibal.

Pellegrini analiza los cambios y el caos táctico del Betis en el tramo final

"Intentamos gestionar ese caos de la mejor manera posible. Estábamos 0-2 pero ya alrededor de los 15 minutos empezamos a perder el control. Ellos tuvieron dos goles anulados. Cuando no se consigue el objetivo queda la duda sobre los cambios. En ese momento me parecían los correctos", ha respondido admitiendo que sus decisiones no han tenido el efecto que él esperaba.

"A pesar de todo, no creo que nos haya ganado terreno en lo táctico, lo físico o lo técnico. Es un equipo con la temporada hecha que juega con soltura, es respetable en su casa y ha sido muy equilibrado el partido. Empataron en el último minuto ellos, no nosotros. Partido completo para mí", ha opinado Pellegrini, remarcando que el intercambio de golpes fue constante y el empate es justo.

Las lesiones de Natan y Ricardo Rodríguez y el susto con Diego Llorente

"Natan venía con una pequeña molestia antes del partido que sintió en el calentamiento. A eso se sumó la lesión de Ricardo, tuvimos que poner a Bellerín, y el golpe que sufrió Diego Llorente, que nos dejaría bastante empobrecidos en cuanto defensores para el martes. Vamos a ver si Natan se recupera y llega a ese partido del martes contra el Elche".

Isco Alarcón como 'falso 9'

Pellegrini considera que "lo importante es que Isco sigue sumando minutos". "Era el jugador ideal para tener el balón, pero no pudimos hacerlo. Es muy importante cada partido que va jugando va mejorando. Tenemos que ver la evolución de esa lesión. Para nosotros es un jugador muy importante".