Real Sociedad - Real Betis, en directo el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports en vivo online

El equipo de Manuel Pellegrini busca un triunfo que le ayude a echar el cerrojo a su nueva condición de equipo de Champions ante el cuadro de Matarazzo, que ya tiene asegurada la Europa League

Quédate ya con nosotros porque luego te contaremos el encuentro, minuto a minuto, y podrás leer las reacciones de los protagonistas, las notas de los jugadores y un completo análisis, tanto en lo técnico-táctico como en lo referente a las jugadas polémicas

Mi nombre es Aitor Torvisco y ya estamos por aquí para contarte todo lo destacable que pase en esta hora y media que queda para que arranque el partido entre la Real Sociedad y el Real Betis , correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports y celebrado en el estadio Reale Arena de San Sebastián.

Los gallegos, sextos, irían hoy a la Conference League, torneo en el que el Rayo Vallecano es finalista y aspira a meterse en UEL -elevando así la cifra a nueve representantes- si conquista ante el Crystal Palace el título que se le resistió al Betis hace un año contra el Chelsea FC.

España, ya oficialmente, tendrá cinco equipos en la Champions 2026/2027 y el Betis es ese quinto equipo , con seis puntos de ventaja sobre el Celta; nueve por encima de Getafe CF y de Athletic Club; y 10 más que su rival de esta noche, una Real Sociedad que tiene asegurada la plaza de Europa League por ganar la Copa del Rey y no se juega nada.

El Betis se encuentra este sábado en la frontera europea con su visita a la Real Sociedad. Pero no sólo en lo geográfico, debido a la cercanía de San Sebastián con el paso a territorio francés a través del río Bidasoa, sino en lo puramente clasificatorio.

Madrugador, como siempre Manuel Pellegrini, que sale con Álvaro Valles en portería, línea de cuatro con Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan de Souza y Valentín Gómez como lateral zurdo; con Marc Roca y Sergi Altimira como pareja de mediocentros y con Pablo Fornals haciendo de enganche con el tridente ofensivo formado por Antony dos Santos, Cucho Hernández y Ez Abde .

En el centro del campo coloca otro cuarteto con Gorrotxategi al lado de Carlos Soler para cubrir la zona ancha y con Kubo y Barrenetxea por fuera . Arriba, doble punta: Mikel Oyarzabal -aunque también puede caer a banda y hacer que el japonés se centre- y Orri Óskarsson .

Matarazzo, que cuenta con seis bajas -cinco lesionados y un sancionado-, ha apostado por Álex Remiro entre los palos; línea defensiva de cuatro hombres formada por Aritz Elustondo -no están disponibles Aramburu ni Odriozola-, Jon Martín, Duje Caleta-Car y Sergio Gómez .

El Reale Arena de San Sebastián acogerá a partir de las 21:00 horas el último partido de la sesión sabatina de esta jornada 35 en LaLiga EA Sports. La Real Sociedad afronta casi sin nada en juego estos últimos cuatro partidos, ya que tiene asegurada una plaza en la UEFA Europa League gracias a su flamante título de Copa del Rey y se encuentra a 10 puntos de la quinta plaza en la que, precisamente, el Real Betis defiende su nuevo rol de equipo de Champions League gracias a esa plaza extra conquistada por España tras la clasificación del Rayo Vallecano para jugar la final de la Conference League.

La cuentas, muy claras antes de que empiece el Real Sociedad - Real Betis

Este hecho, además, hace que el Betis llegue a Donostia con nueve puntos de ventaja con respecto al séptimo y que, por lo tanto, tenga prácticamente asegurado el premio mínimo de ir a la Europa League en la que será su sexta campaña consecutiva en competiciones continentales. Claro que, para que se le escape el premio gordo tendría que dejarse remontar seis puntos por parte del RC Celta de Vigo, que está visitando al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano de la capital de España en el encuentro liguero que empezó a las 18:30 y que se juega inmediatamente antes de que ruede el balón en tierras guipuzcoanas.

Así las cosas, desde esa máxima tranquilidad clasificatoria, el objetivo de la Real Sociedad no es otro que el de acabar lo mejor posible una temporada que llegó a pintar muy fea -luchando en la parte baja de la clasificación- y que ha acabado bañada en plata. Ni punto de comparación con los estímulos que tiene el cuadro sevillano para salir a por todas en pos de acabar con cualquier tipo de emoción en la 'zona Champions' de cara a las tres últimas citas del curso.

Muchas bajas en la Real Sociedad: cinco lesionados y un sancionado

Además, Matarazzo ha facilitado una lista de convocados de 24 futbolistas en la que no figuran sus muchos jugadores lesionados como Gonçalo Guedes, Igor Zubeldia, Álvaro Odriozola, Iñaki Rupérez, Jon Karrikaburu ni tampoco Jon Mikel Aramburu, este último sancionado acumulación de cartulinas amarillas. El de New Jersey ha citado a los jóvenes Beitia, Ochieng y Carrera para completar lista.

El Betis, con Junior pero sin Bartra, Ángel Ortiz, Pablo García ni Adrián

Por su parte, Manuel Pellegrini recupera a Junior Firpo, que ya llevaba casi dos semanas trabajando con el grupo, y sólo cuenta con las ausencias por lesión de Ángel Ortiz y Marc Bartra -se pierden lo que resta de curso-, más la del canterano Pablo García, refuerzo para el Betis Deportivo en su apurada luchar por la permanencia en Primera Federación. También se ha quedado fuera Adrián San Miguel y sólo viajaron dos porteros.